Восстанавливаем силы — финансовый гороскоп на 1 июня

Наш гороскоп поможет каждому читателю подготовиться ко дню, учитывая астрологические аспекты.
Овен
Сегодня у Овнов первая половина дня может быть связана с мелкими, но досадными, неприятностями в делах. Особенно это может относиться к торгово-закупочной деятельности, консультациям, перевозкам людей и грузов. Может снизиться спрос на товары и услуги, а во время поездок вы можете застревать в пробках или может ломаться транспорт. Во второй половине дня ситуация может улучшиться.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют наиболее важные свои инициативы отложить на вторую половину дня. Особенно это касается принятия финансовых решений относительно крупных покупок. Ваша деловая активность в начале дня может приводить к убытками. Например, если вы работаете с помощью инструментов, то можете сломать дорогостоящий инструмент или деталь. Будьте предусмотрительнее.
Близнецы
Сегодня Близнецам в первой половине дня, возможно, будет нелегко принимать правильные решения, и брать на себя ответственность за личные инициативы. Может отсутствовать должная ясность в делах и понимание того, как именно следует себя вести в той или иной ситуации. Старайтесь дистанцироваться от людей с сомнительной репутацией. Наиболее важные дела отложите на вторую половину дня.
Рак
Сегодня Ракам в первой половине дня звезды не советуют полагаться на надежность друзей. Неформальные отношения в бизнесе, не закрепленные документально договором, на этот раз могут дать осечку. Работа в составе группы единомышленников может пойти не по плану и может быть связана с разногласиями. Не рекомендуется в этот день что-то менять в сложившемся укладе работы. Старайтесь поддерживать стабильность.
Лев
Сегодня у Львов планы относительно укрепления положения в карьере могут неожиданно нарушиться в первой половине дня. Основная сложность может быть связана с отношениями с вышестоящим начальством. Следует поддерживать дисциплину труда и не делать того, о чем вас никто не просит. Главная задача — сохранить то положение, которое у вас было ранее. Во конце дня ситуация может улучшиться.
Дева
Сегодня Девам не рекомендуется в первой половине дня проводить рекламные акции и заниматься публичной деятельностью. Деньги, потраченные на раскрутку бизнеса, могут не принести желаемой отдачи. Не торопитесь обращаться к юристам за консультациями — это может обернуться напрасно потраченным временем и ресурсами. Вашу деловую репутацию могут попытаться поставить под сомнение.
Весы
Сегодня Весам, причастным к внешнеторговой деятельности, рекомендуется отложить наиболее важные дела на вторую половину дня. Уделите повышенное внимание соблюдению законов, правил и норм — внезапная проверка со стороны представителей фискальных властей может привести к выявлению нарушений и прочим неприятностям. Не лучший день для профессионального обучения. Важные дела отложите на конец дня.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют уделить максимум внимания соблюдению договорных обязательств, как со своей стороны, так и со стороны партнера. Нарушения условий и сроков договора может привести к убыткам и снижению общей результативности бизнеса. Особенно это касается работы с клиентами в сфере услуг. Отложите наиболее важные дела на вторую половину дня — это может сгладить ситуацию.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, имеющих свой бизнес, в течение первой половины дня может произойти конфликт с подчиненными. Не исключено, что кто-то из них посчитает поставленные задачи невыполнимыми и на этой почве может возникнуть осложнение. Также день неблагоприятен для приема на работу новых сотрудников. Будьте внимательнее при работе с документами - есть риск потерять важный документ.
Козерог
Сегодня Козерогам в первой половине дня не рекомендуется заниматься финансовыми спекуляциями. Работники игровых клубов, пунктов обмена валюты, а также торговцы ювелирными украшениями и модными вещами могут понести убытки. Оптовые закупки товара с целью его перепродажи могут не оправдать ожиданий. Тем, кто работает по свободному графику, рекомендуется выполнять работу заблаговременно.
Водолей
Сегодня Водолеям в первой половине дня звезды не советуют заниматься сделками с недвижимостью, особенно подписанием договора аренды. Нежелательно также заниматься организацией филиалов, открытием офисов, магазинов, складов. Финансовому состоянию семейного бизнеса может быть нанесен ущерб — что-то из имущества может оказаться поломанным, поврежденным, требующим ремонта или замены.
Рыбы
Сегодня Рыбам в первой половине дня звезды не советуют активизировать свои деловые связи. Также лучше пока воздержаться от оформления и регистрации документов. Тема учета недвижимой собственности и инвентаризации имущества может пойти не по плану и реализоваться с ошибками. С переездом офиса пока повремените. В информационном и товарно-денежном обмене возможны сбои.