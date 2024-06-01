Активнее решаем все проблемы – гороскоп на 2 июня

1 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня положение Меркурия намекает на паузу в целевых контактах или на задержку известий.

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Гороскоп на сегодня говорит, что лучше повременить с важной встречей, поездкой, началом учебы. Предпочтение стоит отдать физической активности, которой способствует сближение Луны и Марса. Важно найти выход энергии в виде занятий спортом или другой нагрузки, иначе не исключена раздражительность. Этот день может ознаменоваться срочной суетой, толкнуть на ловкий маневр, заставить вести дела нестандартно и с долей авантюризма. Среди рисков дня – мелкие травмы, вспышки ссор, импульсивность, непрочность желаний, склонность жить моментом. Овен Сегодня Овны энергичны и нуждаются в движении. Для Овнов, рожденных в апреле, активный образ жизни может стать формой самовыражения или способом напомнить другми людям о себе. Отсутствие дел и динамики может действовать на них плохо, делая их нервозными и склоняя к вызывающему провокационному поведению. Им будут полезны занятия, связанные с физическими нагрузками и требующие быстрой реакции. Телец Сегодня Тельцы могут наблюдать за событиями со стороны или сами принимать в них участие. Многие Тельцы будут поневоле втянуты в орбиту чужой суеты. Стоит помнить, что этот день может создать ряд неудобств и принести некоторые неприятности. Есть риск ввязаться в сомнительную авантюру, стать жертвой чужой непоследовательности, розыгрыша, закулисных маневров или ненадежных методов ведения дел. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не сидеть без дела, но очень рекомендуют воздержаться от радикальных шагов. Можно смело участвовать в коллективных делах и принимать помошь, но лучше повременить с важным для себя начинанием. В эти сутки не хватает «последнего пазла», например, ключевой информации, необходимых для исполнения желания средств или вдохновения для какого-то значимого заявления. Рак Сегодня Ракам желательно сочетать ловкость, смелость и оперативность с дальновидностью и осмотрительности - особенно, если речь идет о карьере, бизнесе или улаживании юридических нюансов. День не обещает однозначности, возможны метания, противоречия и двойственные результаты усилий. Исход истории может пока быть открытым. Не помешает обезопасить себя на случай возможных недоразумений в будущем. Лев Сегодня Львы могут действовать уверенно, обстоятельства на их стороне. Этот день дарит дополнительные и альтернативные возможности, которые вполне можно задействовать наравне с основными. Возможна удача вдали от дома, в делах с иностранцами. Хорошо расширять свой кругозор, готовиться к учебе или путешествию. Не стоит ставить границ деловому энтузиазму, спортивному или исследовательскому интересу. Дева Сегодня Девам звезды советуют воздержаться от поспешных шагов в новом стратегическом направлении и бросить все силы на решение сиюминутной задачи. День может ознаменоваться минутой кризиса или острым противоречием. Даже к забавным моментам стоит отнестись серьезнее, исключив или минимизировав лазейки для будущих проблем. Лучше повременить с важным заявлением, совещанием, визитом, собеседованием. Весы Сегодня Весам звезды советуют поддерживать в активной фазе сотрудничество с нужными людьми, в том числе, с иностранцами. Положительные импульсы взаимного интереса вплоть до ночи не встретят сопротивления, а часто будут иметь и хорошую поддержку. В зависимости от собственных планов и ситуации, можно успешно развивать деловые связи или придать дополнительную позитивную динамику личным отношениям. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют не лениться и не искать легких путей, проявить больше расторопности при выполнении срочных задач или поиске нестандартных решений. Не стоит упускать возможность продемонстрировать свое мастерство или освоить необычный прием. Это подходящий день для тесного контакта с помощниками, наемным персоналом, техподдержкой. Возможны хлопоты в связи с нуждами питомцев. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не ставить границы своему азарту и не останавливаться на достигнутом, если накануне удалось установить контакт с нужными людьми и вызвать их интерес. Находясь на хорошей волне взаимопонимания, стоит приложить еще немного усилий и закрепить полученный успех: не исключено, что это обеспечит работой, гармонией в любви или широкой популярностью на весь ближайший год. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что этот день может нарушить их внутреннее равновесие, принести им домашние или деловые срочные хлопоты, создать предпосылки для мелких бытовых или производственных травм. Не исключены короткие, но бурные разногласия дома или на работе. Звезды советуют ограничиться необходимыми делами небольшой продолжительности, избегать новых начинаний, сложных работ и важных инициатив. Водолей Сегодня Водолеям будет нетрудно оставаться активными и предприимчивыми. В зависимости от собственных целей и планов, они могут направить свою энергию на решение деловых задач, развитие личных отношений, продвижение творческих проектов или поддержку своей физической формы, а также на полезный для себя технический тренинг. Возможно, удастся остроумно совместить несколько направлений. Рыбы Сегодня Рыбам удача не изменит, если они взяли верный курс, выбрали нужные методы и не сбавляют темп, двигаясь к результату. Но им все же не повредит доля осмотрительности, так как это коварный день: стоит решить, что все под контролем, и он тут же преподнесет какой-то сюрприз, вплоть до возможного делового риска и материального убытка. Лучше воздержаться от порыва начать новое важное дело.