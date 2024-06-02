Новости могут шокировать — гороскоп на 3 июня 2024 года

Гороскоп на сегодня говорит, что ингрессия Меркурия в знак Близнецов обещает новости, открытие добавочных каналов связи, расширение круга общения, появление новых идей, интересных собеседников, свежих данных и «авторитетных мнений». Может возрасти интерес к темам, связанным с коммуникациями, получением образования и распространением знаний, нюансами мышления, общения и обучения, литературной работой, репетиторством, журналистикой, изучением языков.
Овен
Сегодня Овнам пора сбавить темп и умерить активность. Это день, когда лучше не тратить энергию, а восполнять ее. Нежелательно голодать. Можно заняться хозяйством, покупками, критическим пересмотром вещей и бюджета. Стоит следить за новостями в близком кругу и в группе друзей: известия могут касаться и близкого, и отдаленного будущего (особенно, если важны финансы и связь, планируется учеба или поездка).
Телец
Сегодня у Тельцов события и известия этого дня направят мысли в новое русло. Им придется подумать в ином ключе о списке покупок, о своих талантах или каналах заработка. Звезды напоминают, что одним из важнейших ресурсов стали коммуникации: залогом успеха все чаще становятся связи, а не пассивный груз личного авторитета и накопленных знаний. Апрельских Тельцов может ждать финансовый или другой мини-кризис.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, особенно майских, это важный день. Он может принести хорошие новости или ценные идеи, открыть каналы связи, усилить красноречие. Возможны вести издалека. Большой интерес могут вызвать контакты с учителем, учеником, попутчиком, покровителем, известия в связи с образованием, путешествием или научной карьерой. Приятный информационный фон могут подпортить временные финансовые заминки.
Рак
Сегодня для Раков могут оказаться интересными новости издалека — особенно, связанные с финансами, путешествиями и обучением. Также звезды советуют не пропускать сообщения, касающиеся средств коммуникации и безопасности. Неприятный сюрприз не навредит, если поддерживать контакт с друзьями и следить за информацией. До поступления новых данных лучше воздержаться от сделок и финансовых операций.
Лев
Сегодня Львы могут столкнуться на пути к своей цели с финансовым или иным препятствием, но это их вряд ли остановит. У многих Львов будет своя группа единомышленников, которая поддержит их материально, морально или информационно. Также многих Львов подбодрят новости, обещающие им хорошие перспективы. Могут прийти известия от друзей и спонсоров, появиться отличные идеи и интересные предложения.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют следить за речами своего начальства и влиятельных лиц, если они в статусе подчиненных, и осознавать вес своих слов, если они сами стали авторитетами (учителями, руководителями). Известия и встречи этого дня стратегически важны. Возможны предложения в сфере карьерного роста за рубежом, особенно в области образования, науки, журналистики, переводов и коммуникаций.
Весы
Сегодня Весы могут столкнуться с материальным затруднением или с каким-то сюрпризом. Однако помеха не станет для них существенной, любой кризис покажется им преодолимым. Поддерживать оптимизм многим Весам помогут отличные перспективы, большие надежды, очевидные признаки удачи и приятные вести издалека. Могут порадовать новости, связанные с образованием, путешествиями или юридическими вопросами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют стать чуть внимательнее к сложным сторонам своего взаимодействия с людьми. Психологический негатив любого рода способен подпортить добрые отношения в семье, браке и социуме, усложнить отношения с друзьями. Мотивом к общению в этот день может стать поиск спонсора, кредитора или поручителя, стремление получить доступ к чужим ресурсам или финансовой информации.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют уделить внимание рутине, например, деталям своего быта, повседневным служебным обязанностям, питанию или заботе о здоровье. Если занятия такого рода будут отвлекать от приятного общения или создавать к нему помехи, лучше с этим смириться. Желательно повременить с важным собеседованием или выступлением, с ответом на личное письмо или заманчивое приглашение.
Козерог
Сегодня у Козерогов не все идет согласно их привычкам и расчетам. Однако в целом события этих суток для них скорее благоприятны. Удача может прийти не тем путем, который ожидался, но все же можно на нее рассчитывать. Возможно, придется пересмотреть список покупок, подправить творческую идею или изменить планы отдыха. Возможны вести от помощников, новости в связи с работой, деньгами или здоровьем.
Водолей
Сегодня у Водолеев звезды могут обратить внимание на домашние дела и детали быта, на те или иные хозяйственные, семейные и финансовые вопросы. Не исключено, что это вызовет у них досаду и прилив негативных эмоций, поскольку вынудит отвлечься от более приятных сторон жизни, например, от романтических планов, творческих занятий, интенсивного саморазвития, общения с детьми или комфортного отдыха.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит бояться сюрпризов: они не нанесут большого вреда их интересам и не заставят менять базовые планы. Но все же стоит учесть вероятность приключения — особенно, если планируется поездка, шопинг или важный платеж. Новости, идеи и предложения этого дня немного обманчивы в своем оптимизме, их лучше «делить на два». Возможен разговор с домочадцем или интересным значимым человеком.