Не боимся рисковать — финансовый гороскоп на 5 июня

Наш гороскоп подскажет, как впечатлить начальника.
Овен
Сегодня Овны, занятые торгово-закупочной деятельностью, могут быть весьма удачливыми в своем бизнесе. Особенно это касается тех, кто специализируется на торговле модной одеждой, детскими игрушками, спортивными товарами, ювелирными украшениями, косметикой и парфюмерией. Успешно могут проходить контакты и работа, связанная с оформлением документов. Хорошо идет учеба.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться прекрасный день для приобретения недвижимого имущества и сделок с ним. Может вырасти ваш доход от использования ресурса недвижимости. хорошо делать инвестиции в отделку и техническое оснащение помещений: выполнять ремонтные работы, закупать офисную мебель, оборудование и станки в производственные цеха, улучшать условия труда работников фирмы.
Близнецы
Сегодня Близнецам, которые привыкли в любом деле проявлять собственную инициативу, звезды сулят удачу. Ваши возросшие интеллектуальные способности, коммуникабельность, умение быстро находить и анализировать информацию способствуют решению любых оперативных вопросов. В этот день вам не потребуется подстраиваться под других людей, поскольку вы сами на них можете влиять.
Рак
Сегодня Раки чем тише и незаметнее будут себя вести, тем большего результата в делах они смогут добиться. Наиболее успешные направления деятельности: добыча и переработки морепродуктов, гостиничный и санаторно-курортный бизнес, ночные заведения, режимные и охраняемые объекты. Также можно заниматься оформлением к получению всевозможных пособий, компенсаций, субсидий и льгот.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на выработке перспективных стратегических планов в ходе обсуждения в группе единомышленников. Коллективный «мозговой штурм» может привести вас к прорывным решениям. Можно проводить учредительные и отчетные собрания акционерных обществ, составлять бизнес-планы, выполнять проектно-конструкторские работы и научные исследования.
Дева
Сегодня для Дев этот день может быть отмечен позитивными подвижками в карьере. Вы прекрасно можете себя проявить в роли помощника и доверенного лица начальства. Методы тайной дипломатии могут дать наиболее весомые результаты. Вам может оказать поддержку некий влиятельный покровитель. Также это благоприятное время для выполнения частных заказов, в том числе на удаленной работе.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется заниматься популяризацией и раскруткой своей профессиональной деятельности. Финансовые вложения в рекламную компанию в первой половине дня могут принести вам положительный эффект. Это благоприятное время для тех, кто причастен к дизайнерским студиям, программированию, туристическому бизнесу, издательским домам. Может укрепиться ваша репутация.
Скорпион
Сегодня от Скорпионов звезды ждут смелых и решительных поступков в бизнесе. Большие деньги не заработать без определенной доли риска — и сейчас этот риск в разумных пределах может быть оправдан. Во второй половине дня у вас могут быть неприятности в связи с юридическим статусом вашей недвижимости — это касается не до конца оформленной и узаконенной недвижимости.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может активизироваться деловое партнерское сотрудничество. Хорошо принимать участие в международных научно-технических выставках, знакомиться с иностранными коллегами, вести с ними переговоры. Неформальные в прошлом партнерские отношения можно узаконить, подписав соответствующий договор. Также могут успешно пойти дела в сфере услуг.
Козерог
Сегодня Козероги могут быть сосредоточены на взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. В первой половине дня у вас прекрасные шансы для разрешения всех прежних конфликтов и недоразумений. Может повыситься результативность вашего труда. Во второй половине дня не рекомендуется делать инвестиции в коллективные проекты. Воздержитесь от переговоров.
Водолей
Сегодня Водолеям, которые склонны к риску и финансовым авантюрам, может улыбнуться фортуна. Есть шанс удачно инвестировать. Также удача может ждать творческих работников и деятелей сценического искусства — может быть аншлаг и аплодисменты публики. Те, кто, так или иначе, причастен к индустрии моды, развлечений и отдыха, могут получить неплохую прибыль.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют прилагать усилия для улучшения условий труда и приумножения недвижимого капитала. Можно не только заключать сделки по купле-продаже недвижимости, но и проводить ремонтно-строительные работы, покупать и устанавливать офисную мебель, станки и оборудование. Это хорошее время для коммунальщиков. Офисные служащие могут преуспеть в подготовке отчетов.