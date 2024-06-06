Нагрянут перемены – любовный гороскоп на 7 июня

Наш гороскоп особое внимание уделяет возможным трудностям и способам их преодоления, а также благоприятным возможностям, которые стоит использовать.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что пик их активности и коммуникабельности придется на утренние часы. Если они хотят продолжить общение с любимым человеком или связаться с ним, им стоит поторопиться: не исключено, что вечером он внезапно пропадет из виду или изменятся собственные планы.
Телец
Сегодня Тельцы, как губка, впитывают внешние влияния и не всегда могут отделить свои мысли от мыслей собеседника. Утром для них может быть важнее мнение чужих людей, а вечером – близких. В то же время, общительность сыграет и хорошую роль, помогая им поддерживать связь с пассией.
Близнецы
Сегодня Близнецов любовная удача будет охотнее сопровождать в первой половине суток. Именно в это время им будет проще пускать в ход свое очарование, ум и личные таланты, без труда покоряя всех, в чье поле зрения они попали. Вечером радиус их притягательного воздействия может оказаться чуть меньше.
Рак
Сегодня Ракам нелегко определить причину своих волнений и томлений. «Бабочки в животе» и прочие признаки влюбленности могут быть и вестниками истинной любви, и побочным эффектом случайного увлечения. Хороший способ получить ответ – прислушаться к своей интуиции вечером.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют планировать свидание на вечер, если роман завязан недавно: не исключено, что вдруг иссякнут темы для разговоров или в самый неудачный момент обнаружатся нестыковки в привычках. Чем меньше дней насчитывает приятное знакомство, тем больше оснований встречаться утром.
Дева
Сегодня Девам любовные ритуалы сулят не только положительные эмоции, но и долю дискомфорта. Возможно, им придется следовать в общении с любимым человеком каким-то правилам и сдерживать свои настоящие чувства в угоду им. Вечер даст шанс оказаться в более непринужденной и душевной атмосфере.
Весы
Сегодня Весы встретят день на позитивной волне. Даже если их что-то огорчило, они вряд ли впадут в тотальное уныние и потеряют веру в себя. Звезды намекают, что к концу дня эмоциональная атмосфера ситуации начнет меняться, и советуют не откладывать романтические мероприятия на поздний час.
Скорпион
Сегодня от Скорпионов романтическая сторона ситуации может заслонять истинное положение вещей, но многие представители знака все же будут чувствовать неладное благодаря своей природной проницательности. Насколько оправданы их смутные подозрения или большие надежды, подскажет вечер.
Стрелец
Сегодня Стрельцам в сложившейся ситуации лучше видеть картину своих отношений целиком. Им важно понимать мотивы партнера, который морально сильнее и может вертеть их чувствами, и осознавать ту роль, которая отведена им в красивой любовной пьесе. Также им важно принять рамки, в которых развивается роман.
Козерог
Сегодня Козерогам может быть нелегко настроиться на романтическое свидание из-за текущих дел. Вероятны те или иные помехи, делающие приятное спокойное общение с пассией невозможным. Вечер поможет выбросить из головы житейскую суету, но способен приготовить другие, более изощренные ловушки.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют откладывать романтические планы на вечер: вместо приятного продолжения событий он может принести разочарование и не оправдать надежд. Также в этот день лучше не форсировать развитие романа и не стремиться к слишком быстрому переходу отношений в следующую фазу.
Рыбы
Сегодня для Рыб основная часть этого дня будет психологически напряженной. Если они не заметят этого утром, то наверняка ощутят вечером, когда, наконец, получат право внутренне расслабиться. Возможно, им придется осваивать новую роль в отношениях или адаптироваться к изменившемуся стилю общения.