Бытовуха подгрызет гармонию – любовный гороскоп на 8 июня

Гороскоп на сегодня расскажет, как вести себя в отношениях, чтобы сохранить любовь.
Овен
Сегодня у Овнов поведение может оказаться не слишком последовательным и уверенным. Многие Овны обнаружат, что их недавняя линия поведения больше не дает им ожидаемых результатов или не доставляет прежнего удовольствия. В интенсивном общении с объектом симпатий желательно взять небольшой перерыв.
Телец
Сегодня Тельцам лучше не стремиться к резким переменам в личной жизни и к новым любовным подвигам. Звезды советуют выбирать спокойные «лирические» форматы общения, например, совместное пребывание в тихом уголке природы. Важным условием любовной гармонии может стать уверенность в будущем.
Близнецы
Сегодня Близнецы становятся более эмоциональными и сентиментальными. Их обаяние и харизма остаются на прежнем высоком уровне, но по факту их успехи в делах сердечных начинают больше зависеть от настроения. Если надо взять в общении с любимым человеком перерыв, самое время это сделать.
Рак
Сегодня Раки эмоциональны, но неплохо управляют своими эмоциями и далеко не всегда действуют спонтанно. Даже если иногда их посещают опасные противоречивые импульсы, у них есть шанс удержаться от ложного маневра, сохранить душевное равновесие и избежать в любовных отношениях лишних проблем.
Лев
Сегодня Львам не помешает заняться своей внутренней жизнью и разобраться в себе: своих чувствах, намерениях, возможностях и дальнейших планах. Особое внимание звезды советуют уделить навыкам контроля за негативными эмоциями и сильными страстями, например, укрощению ревности или гнева.
Дева
Сегодня у Дев взгляд нередко направлено в будущее. Именно туда стремится и их ум, и воображение. В этот день вполне естественно желание спрогнозировать дальнейшее развитие романтических отношений и получить твердые гарантии того, что гармонию любви удастся удержать под своим контролем.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что им лучше взять в романтических планах перерыв. Свидание, запланированное на этот день, может не принести ожидаемого удовольствия или не дать существенного прогресса в любовной истории. Возможно, придется чаще, чем хочется, контролировать проявления чувств.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит верить знакам судьбы и чаще доверять собственной интуиции. От случайных страстных порывов звезды советуют воздержаться, так как в этот день они вряд ли приведут к чему-то хорошему. Самое время решить для себя, на что вы готовы и где предел ваших возможностей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что им стоит умерить свою общительность и словоохотливость, а также лучше контролировать свои эмоции и сексуальные порывы. День требует сдержанности, а иногда может намекнуть и на необходимость молчания, например, в целях проявления заботы или тактичности.
Козерог
Сегодня Козерогам важно не переборщить с самоконтролем и не подавить полностью свои эмоции, если они хотят поддерживать с представителями другого пола гармоничный контакт. Многие Козероги могут не видеть себя со стороны и считать, что всего лишь проявляют разумную сдержанность или скромность.
Водолей
Сегодня Водолеям день напоминает, что в жизни есть место не только романтике. И даже она имеет свои житейские стороны, которые бывает трудно проигнорировать. Вместо романтического свидания сегодня лучше заняться чем-то полезным, например, взяться за обустройство совместного гнездышка.
Рыбы
Сегодня Рыбы осознанно или бессознательно стремятся действовать в делах сердечных по ясному плану. Они предпочитают контролировать ситуацию и иметь возможность хотя бы отчасти ее прогнозировать. Многие Рыбы способны отказаться от свидания ради своего спокойствия и желания побыть в одиночестве.