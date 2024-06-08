Найдем гармонию во всем – гороскоп на 9 июня 2024 года

8 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Основная часть этого дня склоняет к расслаблению, к погружению в семейную атмосферу, в мир воспоминаний или фантазий.

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Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Раке даст потребность в доме, семье или уголке для уединения. Одновременно, в течение дня будут оформляться новые стимулы для активности. Резкий поворот событий ожидается в самом конце дня. Именно к полуночи может вдруг появиться срочное дело, креативный настрой или навязчивое желание что-то предпринять. Тем, кто добровольно или вынужденно поддастся этому импульсу, звезды сулят увлекательную и напряженную ночь с элементами творчества, кризиса, авантюры, страсти и риска. Овен Сегодня Овнам звезды советуют расслабиться и подвести итоги недавних событий: сюжеты последнего месяца еще свежи в памяти и могут вызывать яркие, местами забавные воспоминания. Овнам, уже настроившимся на новый образ действий, лучше не поддаваться порыву что-то срочно предпринять в деловой сфере. Основную часть дня обстоятельства могут вынудить провести дома. К ночи возможен всплеск энергии. Телец Сегодня у Тельцов важнейшие задачами: стратегическая осторожность и выдержка. Многие Тельцы, особенно рожденные в апреле, в эти сутки уже находятся «на низком старте». Они готовы ринуться вперед при малейшем стимуле и бурно отреагировать на любой раздражитель, невзирая на серьезные риски. Успешно сопротивляться импульсам активности им станет намного труднее с приближением ночи. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют воздерживаться от необязательных покупок и сделок, а также не спешить с исполнением любой, даже самой замечательной задумки. В течение дня могут не действовать личные привилегии и льготы, возникать непредвиденные обстоятельства и недоразумения. Ближе к ночи можно попробовать проявить инициативу или воспользоваться новым поворотом ситуации: есть шанс на удачу. Рак Сегодня Ракам важно не только слышать свой внутренний голос, но и различать его тонкие оттенки. Некоторые советы, подсказки и ориентиры он будет давать всерьез, а некоторые в насмешку. Не стоит резко менять надежный сценарий и отходить от стандартов, чтобы не оказаться в двойственной ситуации. Желательно воздержаться от поспешных рискованных экспериментов и новшеств в деловой и финансовой сфере. Лев Сегодня Львам звезды советуют проявлять выдержку и сохранять спокойствие, а для этого побыть вдали от соблазнов и раздражителей. Ближе к полуночи многие Львы, особенно июльские, будут склонны поддаться новому импульсу: сделать смелый шаг, принять вызов. Им стоит помнить, что рискованный ход создает почву для потенциального кризиса в их делах, а их самих может подвергнуть перенапряжению и стрессу. Дева Сегодня Девам звезды рекомендуют придерживаться пассивной тактики и не стремиться в ряды первопроходцев. Многие Девы увидят или интуитивно почувствуют, что события меняются в лучшую сторону и дают им поле для работы, но преждевременная активность в этом направлении может создать им ненужные трудности. Не помешает выждать пару дней, особенно, если речь идет о делах материальных и практических. Весы Сегодня Весам звезды советуют придерживаться плана, до конца выполнять свои домашние или профессиональные обязанности. Весам, которые заскучали или впали в уныние, к ночи может захотеться развеяться и встряхнуться, сменить обстановку. Желательно знать в этом меру: сделав слишком резкий поворот, будет трудно остановиться, можно оказаться в шаге от делового риска или небезопасного приключения. Скорпион Сегодня Скорпионам выгоднее хранить мудрое спокойствие и жить духовными ценностями, поднявшись над суетой. Чем глубже их погружение в дела житейские, тем сильнее хочется им принять в них участие, пусть и с риском для себя. Скорпионы, которых задевают чужие маневры, вечером не смогут бороться с желанием отреагировать, включиться в игру или конкуренцию. Им важно разработать безопасную стратегию. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют вести себя осторожно. Если впереди сложный участок работы или новое энергозатратное дело, есть смысл посвятить этот день дополнительной проверке защит и систем подстраховки, а также необходимой психологической настройке. Вечером что-то побудит многих Стрельцов стать смелее и перейти к действию, например, желание показать себя и произвести на кого-то впечатление. Козерог Сегодня Козерогам звезды намекают, что у них появляется полезное поле для действий, но советуют не поддаваться азарту и не спешить с первым шагом в этом направлении. Сложившаяся ситуация не слишком благоприятна для спонтанных порывов и стартовый креативный эксперимент может отнять много сил. Поддаваясь импульсу ближе к ночи, важно помнить о его энергозатратности и учитывать свое текущее самочувствие. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют заниматься рутиной, не перетруждаясь и экономя силы. Не исключено, что ближе к ночи появится новая причина для активности, придется принять вызов, вступить в деловую конкуренцию, взяться за срочную задачу или включиться в напряженную игру. Вероятность удачи велика, но успех не достанется даром: возможно, придется приложить усилия, чем-то пожертвовать или рискнуть. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют отдыхать или выбирать для себя щадящий режим. Наиболее удобный формат вреяпрепровождения подскажет опыт или интуиция. До наступления вечера резкие перемены маловероятны, а вот к ночи вполне возможно появление новых срочных хлопот. Такой поворот событий особенно вероятен, если у вас ненормированный творческий график работы, есть маленькие дети или капризные питомцы.