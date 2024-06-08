Отпускаем мысли о работе – финансовый гороскоп на 9 июня

В нашем гороскопе каждый знак зодиака получает конкретные советы и предупреждения, которые помогут лучше ориентироваться в текущих событиях и подготовиться к возможным изменениям.
Овен
Сегодня Овнам, занятым посредничеством, консультациями и торговлей, возможно, удастся добиться положительных результатов, благодаря умению находить взаимопонимание с окружающими. Немаловажную роль играют этика и тактичность в отношениях. Прислушивайтесь к людям, вникайте в их вопросы и вам в ответ могут оказать всяческое содействие. Хорошее время для учебы, контактов, поездок.
Телец
Сегодня Тельцы чем больше нацелены на практические результаты в работе, тем лучше для дела и выше вероятный уровень доходов. Особенно это касается работы, так или иначе относящейся к недвижимости: сделки по купле-продаже недвижимости, строительство, отделка и ремонт помещений, жилищно-коммунальное хозяйство. Возьмите за правило доводить до завершения начатые дела.
Близнецы
Сегодня Близнецам непросто: чем самостоятельнее они могут действовать, тем больших результатов в работе в итоге удастся достигнуть. Наиболее выгодное и успешное для вас направление деятельности – расширение и укрепление деловых связей, поездки, контакты, встречи, телефонные разговоры. Если вы не в состоянии решить вопрос, то обращайтесь к специалистам, обладающим достаточной компетенцией.
Рак
Сегодня для Раков дополнительный источник доходов может превысить размер основного дохода. Например, при работе удаленно, на фрилансе, вы можете получить выгодный заказ, который сумеете быстро выполнить. Также при необходимости, можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя. Вместе с тем, не рекомендуется приглашать знакомых к партнерскому сотрудничеству.
Лев
Сегодня Львы могут быть настроены на поиски компромисса и консенсуса при работе в группе единомышленников. Вы преуспеете там, где царит творческое сотрудничество и равноправные отношения. Хорошо обсуждать перспективные планы, проводить собрания акционерных обществ, выполнять проектно-конструкторские работы. Максимально используйте в работе технические новинки.
Дева
Сегодня у Дев день может сложиться весьма непросто. С одной стороны, перед вами могут открываться перспективы в карьере, отношения с вышестоящим руководством становятся более доверительными. Вам могут предложить повышение в должности. С другой стороны, не рекомендуется отклоняться от традиционных методов работы, проводить эксперименты с целью усовершенствовать прежние методы.
Весы
Сегодня Весам, имеющим свой бизнес, звезды советуют расширять горизонты своей деятельности. Вложение денег в рекламную компанию, организацию выставки, презентации – все это меры, которые могут окупиться многократно в дальнейшем. Можно выходить на рынки услуг других городов и на международный уровень. Важно поддерживать на высоком уровне свою деловую репутацию.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют в бизнесе действовать смело и решительно. Особенно это относится к тем, кто работает в финансовой, страховой и охранной сфере. Можно заниматься установкой современных технических систем сигнализации и видеонаблюдения. Руководители могут провести эффективные реформы. А вот в коллективной деятельности вам будет трудно найти взаимопонимание.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании и укреплении деловых партнерских отношений. Прислушайтесь к тому, что говорят ваши партнеры и доверьтесь им. На данном этапе вам может быть выгоднее делегировать в их руки часть своих полномочий. Можно подписывать долгосрочные договоры о сотрудничестве с иностранцами. Хорошее время для переаттестации.
Козерог
Сегодня Козерогов в первую очередь может интересовать работа сама по себе, вне зависимости от того, какой доход от неё вы получите и как это оценит начальство. Благодаря высокой внутренней ответственности, готовности вникать в детали и трудолюбию вам удастся добиться положительных результатов. Прежде всего, это относится к мастерам по ремонту автомобилей и бытовой техники.
Водолей
Сегодня Водолеи могут иметь прекрасные шансы для увеличения дохода в тех сферах деятельности, которые связаны с модой, отдыхом, развлечениями, спортом. Можно пробовать реализоваться в новых видах деятельности или в новых профессиях. Успешно могут проходить оптовые закупки товара с целью перепродажи – вам может попасться ликвидный товар, который удастся быстро реализовать.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют внимательно проанализировать бюджет своего бизнеса. На проверку ваше финансовое положение может оказаться еще более устойчивым, чем представлялось раньше. Вы можете обнаружить дополнительные финансовые ресурсы. Если вы перераспределите расходы бюджета в сторону приоритета вложений в недвижимость, то это принесет вам дополнительный источник доходов в дальнейшем.