Новый поворот в романе шокирует – любовный гороскоп на 9 июня

Сегодня к вечеру нас удивит, как изменятся отношения.

Наш гороскоп помогает подготовиться к возможным событиям и настроиться на позитивный лад, а также советует, на что стоит обратить внимание, чтобы избежать неприятностей и максимально использовать благоприятные моменты дня.

Овен

Сегодня у Овнов обстоятельства могут препятствовать свободному общению с любимым человеком, но представители этого знака становятся все более упрямыми и не намерены отступать перед преградами. Утро может пройти в колебаниях, но к ночи многие Овны отбросят сомнения и попробуют что-то предпринять.

Телец

Сегодня Тельцам все чаще напоминает о себе взрывной страстный темперамент, а также их зависимость от близкого человека, которую они могут упрямо отрицать. К ночи многие Тельцы рискуют утратить самоконтроль. Они будут готовы проявить инициативу или энергично отозваться на действия партнера.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что любовная фортуна капризна и ее настроение не всегда предсказуемо. Закономерные ожидания могут не оправдаться, а минимально возможные события, наоборот, способны произойти и спутать планы. До вечера лучше не предпринимать ничего, связанного с личной жизнью.

Рак

Сегодня Раки склонны действовать интуитивно. Все будет прекрасно, если они в ладу со своей интуицией и правильно читают ее намеки. Раки, пребывающие в состоянии внутреннего разлада, рискуют запутаться в своих противоречивых ощущениях и из возможных тактик выбрать самую неудачную.

Лев

Сегодня Львам нетрудно сохранять душевное равновесие, быть в тени и проявлять терпение. К ночи управлять своими страстями им станет сложнее. Под влиянием обстановки или изменившегося настроя они способны потерять самоконтроль, поддаться порыву страсти или негативных эмоций.

Дева

Сегодня Девам важна уверенность «за горизонтом». Многие из них настроены на серьезные отношения и хотят в них надежного сценария, поливариантность будущего будет их нервировать. Вечером их настроение изменится, под влиянием обстановки у них может появиться соблазн пуститься в авантюру.

Весы

Сегодня Весы на протяжении всего дня могут оставаться пассивной жертвой каких-то условностей или вынужденных обстоятельств. О свободе чувств им придется лишь мечтать. Если к ночи появится шанс что-то изменить, многие Весы с радостью за него ухватятся, невзирая на возможные помехи и затруднения.

Скорпион

Сегодня Скорпионы охотно прислушиваются к голосу разума и мудрости, а также к своей интуиции, которая указывает им на тщету некоторых вещей, но все это до поры до времени. Вечером многие Скорпионы вступят в рискованную для себя игру, поддадутся страстям или поведутся на провокацию.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут провести день в не свойственных им сомнениях и переживаниях. Некоторые Стрельцы будут вынуждены пожертвовать личными планами ради домашних. В конце дня горячее желание блеснуть перед любимым человеком перевесит все иные мотивы и заставит стать активнее.

Козерог

Сегодня Козероги способны весь день демонстрировать партнеру выдержку, соблюдать дистанцию и казаться отстраненными. Но с приближением ночи их вдруг начнут обуревать нешуточные страсти, которых они сами от себя не ожидали. Не исключено, что они начнут рискованную игру или ввяжутся в авантюру.

Водолей

Сегодня у Водолеев события могут испытывать терпение, вплоть до вечера создавая у них иллюзию тупика или затишья. Мнительные Водолеи начнут беспокоиться за дальнейший ход романа. Новый поворот событий может наступить достаточно поздно, зато ночь обещает стать яркой и незабываемой.

Рыбы