Включаем креатив на полную мощность – гороскоп на 11 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что можно рассчитывать на приятное продолжение вчерашних событий – правда, иногда с неожиданным побочным эффектом. Приветствуются остроумные творческие идеи, легкие импровизации и любые мероприятия с позитивным оттенком. Новости и поводы для общения тоже, в основном, будут приятными. Повышенный интерес могут вызвать нюансы, связанные с личной жизнью, детьми, летними отпусками, а также сюжеты, связанные с модой, искусством и развлечениями. Уместен словесный флирт, обмен шутками, смешными видео и забавными мемами.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют вести свободный легкий образ жизни, развлекаться в хорошей компании, заниматься творчеством или экспериментами, наслаждаться приятными минутами в своей личной жизни. Приветствуются элементы игрового обучения и познавательного общения (особенно, если в события вовлечены дети). Нежелательно заниматься скучной повседневной рутиной и кропотливыми техническими работами.
Телец
Сегодня Тельцы не всегда чувствуют себя комфортно. Приятные минуты могут чередоваться для них с моментами нервозности. Чем ближе вечер, тем выше вероятность явного или скрытого эмоционального перенапряжения. Возможны капризы и причуды. Чтобы органично вписаться в сюжеты этих суток, важно подстраиваться под требования ситуации, а не продавливать силой собственную линию поведения.
Близнецы
Сегодня для Близнецов обстановка остается дружественной. Если они не успели реализовать свои желания вчера, ничто не мешает им сделать это сегодня. Благодаря привлекательности и общительности они останутся в центре внимания своего ближайшего окружения, могут стать в нем объектом восхищения или сплетен. Хороший день для личной переписки, романтических встреч, размещения личных фото и видео.
Рак
Сегодня Раков могут ждать приятные покупки, интересные находки, небольшие бонусы и сюрпризы. На протяжении всего дня будет присутствовать элемент случайности. Подходящий момент для шопинга с нетривиальной целью, например, выбора вещей для особой вечеринки или материала для выполнения уникальной творческой работы. Также в этот день хорошо выбирать товары для детей, для отпуска и летнего отдыха.
Лев
Сегодня для Львов дует попутный ветер, если они общительны, обаятельны, красноречивы, остроумны и дружелюбны. У них не будет недостатка в друзьях, хотя отношения с ними могут иногда оказываться несколько поверхностными. Также в этот день им не придется страдать от нехватки информации, идей, комплиментов и интересных предложений. Неожиданные моменты возможны, но будут иметь приятный оттенок.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют продолжать ориентироваться на ситуацию и, если надо, носить предписанную ею маску. Это самый легкий способ получить желаемое, добиться своей цели или сохранить достигнутые позиции. Образ, диктуемый этими сутками, может включать в себя коммуникабельность, артистизм, чувство юмора и легкость нрава. Возможно, придется перейти на фривольный тон в деловой переписке.
Весы
Сегодня Весам звезды дарят дополнительное время на отдых, приятные развлечения, личную жизнь и хобби. Многие ситуации этого дня связаны с общением. Помимо веселья и приятных эмоций, контакты этих суток способствуют расширению познаний, обмену идеями, обновлению мышления и обретению друзей (в том числе, за рубежом). Возможно, именно сейчас рождается основа для будущей группы единомышленников.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют быть готовыми к элементу неожиданности. В то же время, некоторые черты и качества будут предсказуемо полезны и выигрышны при любом повороте событий. Для достижения цели важно уметь поддерживать легкий приятный разговор, фонтанировать остроумием или креативными идеями. Может пригодиться навык работы с фото и видеоматериалами, изображениями, рекламным контентом.
Стрелец
Сегодня Стрельцы сохраняют свой вчерашний источник вдохновения и ту мотивацию, которая ведет их к успеху. Многие представители знака преуспеют благодаря своим талантам и складу характера, но немалую роль будет играть также элемент везения и хорошей поддержки. День хорош для развития отношений за рубежом, но можно налаживать и любые другие связи, особенно личные: общение будет веселым и приятным.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сохранять курс на нетривиальное мышление и творческий подход к решению рутинных задач. Следуя ему, можно найти нестандартное решение бытовой проблемы, неожиданный способ поладить с помощником или подчиненным. Непредсказуемо, но вполне приятно будут складываться отношения с друзьями, детьми и любимыми. Этот день помогает преодолеть застенчивость или социофобию.
Водолей
Сегодня Водолеям важно оставаться открытыми для диалога и ценить признаки взаимного интереса. Сложные и потенциально конфликтные стороны любых отношений сегодня смягчены, о многом можно полюбовно договориться. Лучше не скупиться на комплименты и ответные знаки внимания. Стоит откликнуться на предложение, принять приглашение на развлекательное или детское мероприятие, презентацию, свидание.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит быть готовыми к неожиданностям: возможно, придется столкнуться с необычной ситуацией, обсудить нетривиальную тему, решить нестандартную задачу или сыграть в игру, требующую импровизации. Чтобы избежать нервозности, вредной для здоровья, лучше не драматизировать события и относиться к происходящему с долей юмора. Желательно отложить глобальные вопросы и заниматься мелочами.