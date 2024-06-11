Проводим день с семьей – финансовый гороскоп на 12 июня

Наш гороскоп даст рекомендации и предостережения, связанные с личной жизнью, профессиональной сферой и здоровьем.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют осмотрительнее вести себя в отношениях с другими людьми и не полагаться на достоверность информации, поступающей из конфиденциальных источников. При установлении деловых связей старайтесь предварительно навести справки о тех людях, с кем предполагаете выстраивать деловое взаимодействие. Не следует доверяться малознакомым людям и верить их обещаниям.
Телец
Сегодня у Тельцов, возможно, повышается вероятность финансовых потерь в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Не исключено внезапное отключение электричества, поломка офисной техники, задержка банковских платежей по непонятным причинам. Любые виды групповой деятельности могут пойти с осложнениями, поскольку может быть трудно преодолеть разногласия.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, захочется проявить инициативу и в принятии решений опираться исключительно на свои личные представления. Однако, если у вас есть вышестоящее руководство, такой стиль поведения может привести к осложнениям. Поскольку, по мнению начальства, вы можете выйти за рамки своей компетенции. Поэтому звезды советуют вам, по возможности, ограничить контакты с начальством.
Рак
Сегодня у Раков многие важные дела могут происходить неявно. Для этого времени характерна скрытая, закулисная деятельность. В течение дня у вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Также вы можете почувствовать ухудшение самочувствия, физическую слабость, повышенную утомляемость - это тоже может тормозить вашу работу.
Лев
Сегодня Львам не рекомендуется заниматься коллективной деятельностью: обсуждать с единомышленниками планы дальнейшей совместной работы, проводить учредительные и отчетные собрания акционерного общества, работать в совместных проектах. Не торопитесь планировать что-то важное – внешние обстоятельства могут не единожды поменяться и ваши планы могут оказаться не актуальными.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют проявлять инициативу в карьерном продвижении. Возможно, вы будете склонны часто менять свои намерения и это может негативно отразиться на оценке начальством. А для продвижения в карьере важно демонстрировать последовательное и надежное поведение. Также вам может быть трудно найти взаимопонимание с партнерами при проведении в жизнь своих идей.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют заниматься раскруткой своего бизнеса. Деньги, вложенные в рекламную компанию, участие в презентации, выставке-продаже могут не дать желаемой отдачи. Также не ладятся дела у тех, кто работает в туристическом, дизайнерском бизнесе. Не исключены частые ошибки и сбои в работе тех, чья деятельность связана с заграницей или совместными предприятиями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не рекомендуют заниматься финансовыми операциями. Возможны ошибки и сбои при проведении банковских платежей по безналичным расчетам. Если вам будут предлагать принять участие в некоем высокодоходном инвестиционном проекте и вложить туда свои деньги, то, скорее всего, это очередная афера (типа финансовой пирамиды), которой не следует доверять.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, будет непросто общаться и находить взаимопонимание со своим основным деловым партнером. Это тем более вероятно, если у вас в какой-то части имеется общий бюджет, и вы совместно пользуетесь арендуемой площадью. Возможны споры по поводу того, как и куда этот бюджет расходуется. Также вы можете столкнуться с осложнениями при подготовке отчетов.
Козерог
Сегодня Козерогам, чья работа связана с частыми поездками и контактами, возможно, придется в течение дня столкнуться с множеством препятствий и неувязок. Особенно трудно будет тем, кто по роду своих обязанностей или в силу необходимости может быть вынужден заниматься оформлением и визированием деловых бумаг, документов в официальных инстанциях. Не следует доверять обещаниям.
Водолей
Сегодня Водолеев может потянуть на финансовые авантюры. Однако звезды категорически не советуют вам вкладывать деньги в сомнительные проекты. Наиболее важной задачей дня является проблема того, как сохранить и не потерять те деньги, которыми вы располагаете. Вопрос о приумножении этих денег путем рискованных финансовых операций может привести к обратному результату.
Рыбы
Сегодня у Рыб может наблюдаться напряжение в тех делах, которые, так или иначе, относятся к недвижимой собственности. Сделки по купле-продаже и оформлению аренды могут расстроиться. Не исключен материальный ущерб из-за технических сбоев в коммунальном хозяйстве. Бизнесменам звезды советуют воздержаться от проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.