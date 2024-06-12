Любим до потери пульса – любовный гороскоп на 13 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что нам стоит быть открытым для второй половинки.
Овен
Сегодня Овнам обстоятельства могут помешать свободно общаться с любимым человеком. Может не складываться приятная беседа. При поддержке контакта на расстоянии может быть ограничено время разговора или оставит желать лучшего качество связи. Не слишком удачны сегодня и попытки новых знакомств.
Телец
Сегодня у Тельцов любовные дела несколько запутаны, но это не приговор ни планам на день, ни отношениям в перспективе. Многие Тельцы интуитивно будут гнуть свою линию и окажутся правы. Одной из причин недопонимания может стать сторонняя информация, не стоит верить сплетням и псевдомудрым советам.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют отложить романтические планы. Обстоятельства этих суток ограничивают, контролируют и сковывают, мешают поддерживать привлекательный образ и препятствуют гармоничному общению. В отношениях может появиться доля эмоционального холодка, скепсиса и трезвого расчета.
Рак
Сегодня Раки могут стать в делах сердечных жертвой сплетен, лукавства, самообмана или неверной устаревающей информации. Чтобы не запутаться, ищите детали, именно они – ключ к истине. Если пришлось разочароваться, не огорчайтесь и спокойно закройте страницу ошибок, настоящее счастье впереди.
Лев
Сегодня Львов день способен сделать чуть более подозрительными, расчетливыми или дотошными, усилить их внимание к практическим деталям отношений. Не исключены и внешние рамки, мешающие встрече с партнером, например, финансовые ограничения, проблемы связи или нехватка свободного времени.
Дева
Сегодня у Дев близкому и теплому общению с любимым человеком нередко мешает объективное обстоятельство, например, профессиональный этикет, лимит времени или должностной статус. Некоторые Девы проявят сдержанность по каким-то своим причинам, рискуя обидеть партнера своим отсутствием или холодностью.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что обстоятельства не на их стороне и чаще мешают, чем помогают их романтическим планам. Свидание может быть отложено, общение с любимым человеком может не заладиться или прерваться. Попытка схитрить и пойти против логики момента чревата разочарованием.
Скорпион
Сегодня Скорпионам события и размышления помогают не стать в любви жертвой внушений, иллюзий, сомнительных искушений и ложных надежд. Всего одной практической детали сегодня может быть для них достаточно, чтобы растворились в тумане очертания любовного фантома или рухнул хрупкий замок из песка.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день способен загнать в жесткие рамки целевого общения, которое они могут невольно переносить и на общение с любимым человеком. Возможна чрезмерная дотошность, сухость и критичность. Это не лучший момент для романтики, но вполне подходящий для обсуждения важных практических мелочей.
Козерог
Сегодня для Козерогов все складывается удачнее, чем им кажется. Даже в минуты разочарований им не стоит унывать: скорее всего, таким образом судьба уберегла их от чего-то более серьезного, например, от полного краха надежд. Для свидания это не лучший день, как и для новых знакомств.
Водолей
Сегодня Водолеев день может склонить к чрезмерной придирчивости и дотошности, в том числе по мелочам. Они способны устроить близкому человеку настоящий допрос, пытаясь выведать у него какие-то деликатные практические подробности. Не все согласятся считать это доказательством любви.
Рыбы
Сегодня Рыбы способны сами оттолкнуть от себя тех, кто хочет с ними общаться. Но не всегда в несложившемся диалоге будет их вина: вполне возможно, что вторая сторона тоже поведет себя неправильно. От свидания, важного разговора, признания, попытки пофлиртовать сегодня желательно отказаться.