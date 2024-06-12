Принимаем важные решения – финансовый гороскоп на 13 июня

Гороскоп на сегодня подскажет, как сделать правильный выбор.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться исключительно удачный день для развития и укрепления деловых связей и партнерского сотрудничества. Особенной личной инициативы вам проявлять не потребуется. Звезды советуют сосредоточиться на том, чтобы оптимально реагировать на импульсы, идущие от делового партнера. Внешние обстоятельства могут благоприятствовать тем вопросам, в которых вы заинтересованы.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться хороший день для наведения порядка в текущих делах. Если прежде у вас были недоразумения с коллегами по трудовому коллективу, то звезды советуют в первой половине дня предпринять шаги к примирению и снятию напряжения. Это сразу же положительно отразится на выполняемой работе, её качестве и объемах. Старайтесь не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
Близнецы
Сегодня у Близнецов ветер удачи снова может наполнять паруса бизнеса. В первой половине дня у вас могут быть прекрасные шансы для успешных финансовых операций, а также в тех сферах деятельности, которые имеют отношение к индустрии моды, развлечений и отдыха. Можно пробовать свои силы в новых видах деятельности, в новой профессии. А вот в карьере пока сделайте паузу.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют прилагать усилия по укреплению и расширению основы своего бизнеса – недвижимости, той площадке или территории, на которой вы строите свою деятельность: магазин, склад, офис, гараж, земельный участок. Можно брать кредит, вкладывать деньги в строительство, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. Хорошо заниматься обустройством рабочего места.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на работе с информацией и на деловых контактах – здесь у вас наиболее выгодное направление. Легко устанавливаются новые полезные знакомства, успешно проходят деловые поездки и встречи. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить количество заказчиков и подписчиков. Торговцы смогут улучшить логистику и добиться большей эффективности.
Дева
Сегодня у Дев в эпицентре внимания могут оказаться вопросы повышения уровня доходов. Деньги сами идут вам в руки. Главное – не лениться и проявлять активность. Успех в делах во многом обусловлен хорошими отношениями с коллегами и начальством. Возможно, вам доверят выполнение ответственного и выгодного заказа, с которым вы прекрасно справитесь. Можно принимать финансовые решения относительно крупных покупок.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют в любом деле полагаться, прежде всего, на себя, свое понимание сложившейся ситуации и дальнейших перспектив развития. Обратите внимание на свой личный имидж, а также на тот имидж, который имеет ваша фирма. Здесь кроется колоссальный резерв роста. Попробуйте взглянуть на свои дела по-новому, творчески. Успешно пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику.
Скорпион
Сегодня Скорпионам для успешного ведения дел может быть выгодно находиться в тени и не афишировать на публике свои поступки. Это идеальный день для тех, кто работает в тишине и уединении, занят углубленным исследованием серьезных вопросов: писатели, криминалисты, ученые-аналитики, программисты. При необходимости можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут проявить себя прекрасными коллективистами, умеющими объединять разных людей вокруг единой идеи или проекта. Успешно может проходить овладение новыми профессиональными навыками, особенно в сфере информационных технологий. Быстрыми темпами могут идти проектно-конструкторские работы и научные исследования. Хорошо заниматься планированием.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сосредоточиться на карьере. Этот день может наиболее удачно сложиться для руководителей, ведущих менеджеров, владельцев фирм и государственных служащих. Складывается удачное время для приема на работу новых сотрудников, которые будут вам полезны в дальнейшем. Успешно выстраивается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют заниматься раскруткой своего бизнеса. Вложение денег в рекламную компанию может принести вам колоссальный эффект, благодаря привлечению большого количества клиентов. Можно расширять линейку предоставляемых услуг, ассортимент товаров, географию бизнеса. Успешно решаются юридические вопросы. Используйте свободное время для приобретения новых профессиональных знаний.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют использовать этот день для укрепления безопасности собственного бизнеса. Прежде всего, речь идет об установке новейших систем видеонаблюдения, сигнализации на пульт вневедомственной охраны. Также можно оформлять страховку. Другим позитивным направлением может стать принятие финансовых решений. Направляя свободные деньги на досрочное погашение кредитов, вы, тем самым, облегчаете финансовое бремя.