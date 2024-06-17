Принимаем вызовы Вселенной – гороскоп на 18 июня

17 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

12-13 лунные сутки. Этот день добавит стабильности, но доля нервозности, непредсказуемости и риска сохранится.

Фото: rambler