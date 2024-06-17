Принимаем вызовы Вселенной – гороскоп на 18 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что удержать равновесие поможет чувство долга, привычка к дисциплине, контролю, воздержанию или соблюдению секретности. Луна в Скорпионе будет удерживать акцент на жизненно важных нуждах, системах подстраховки и инстинкте самосохранения. Возможно, придется окунуться в прошлое, побывать в закрытых местах или столкнуться с «потусторонней» гранью бытия. Неплохой способ снять напряжение – наведение порядка в доме, хозяйстве и бюджете, ревизия запасов. Пассивное уединение менее эффективно (есть риск уныния).
Овен
Сегодня Овнам полезно найти скрытую опору, которая помогала бы им держать под контролем чувства, действовать более последовательно и не совершать критичных ошибок. Сбавив градус эмоций и расставив приоритеты, будет проще добиться желаемого. Такой опорой может стать профессиональный или семейный долг, системная подстраховка. Среди психологических защит большую роль сыграет инстинкт самосохранения.
Телец
Сегодня Тельцам день не гарантирует полного комфорта и стабильности, но и не дает окончательно потерять равновесие, например, они не смогут бесповоротно поссориться с нужными людьми и разорвать отношения с ними. Удерживать ситуацию под контролем поможет заключенный ранее профессиональный контракт или долгосрочный план, а также мощный эмоциональный фактор: сильная страсть, интерес, привязанность.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды рекомендуют заниматься плановыми делами, следовать расписанию и не уклоняться от черновой части работ. Этот день помогает оставаться в рамках семейного или профессионального долга, напоминает о рутине, дисциплине и системной необходимости. В течение дня не исключены периоды сниженного настроения или общей слабости. Полезна профилактика рецидивов хронических недомоганий.
Рак
Сегодня Раков судьба ограничивает, но гораздо чаще из благих побуждений, и «заключение» будет для них вполне терпимым. Те или иные рамки (чаще уже знакомые) будут выставлены им в личной жизни, в профессиональной сфере, в области духа, морали или направлениях творческой самореализации. Придется придерживаться плана и твердых принципов в воспитании детей. Могут быть заданы жесткие лимиты на отдых.
Лев
Сегодня Львы могут оказаться в добровольном или вынужденном одиночестве, в стесненных обстоятельствах, в ситуации выжидания или ограничений, а также во власти негативных переживаний. Тех или иных жертв могут потребовать домашние дела, семейные обстоятельства. Это день, когда лучше практиковать терпение и смирение, а борьбу с судьбой и роком ввести в разумные рамки, продиктованные необходимостью.
Дева
Сегодня для Дев некоторые пути и возможности закрыты, но звезды советуют им не унывать: сейчас это скорее к лучшему. Возможно, так судьба помогает экономить силы для важных дел или уводит от вредных для репутации авантюр. Условием успеха может стать проницательность, секретность, организованность. Желательно иметь дело с проверенными местами и сценариями, с профессионалами или со старшими людьми.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют поставить на первое место долг, план, дисциплину, приватность, контроль за эмоциями, организованность и подстраховку. На повестке дня могут оказаться дела семьи, жизненно важные нужды, рычаги управления личными и совместными ресурсами, долги и кредиты. В решении задач этого дня может сыграть роль кровное родство или протекция, пригодятся связи с родиной и земляками.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов больше стабильности и день дает им важные опоры, в том числе, духовные. Мгновенное исполнение безумной мечты маловероятно, но звезды дают надежду на исполнение разумных желаний, а также снабжают даром терпения или предвидения, помогают сохранять выдержку. Многие Скорпионы смогут взять под контроль свои страсти и, при необходимости, довольствоваться малым.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит недооценивать важность защитных механизмов, оберегающих их дом, бизнес или психику. Залогом успеха может стать осторожность, порядок, подстраховка, система контроля, соблюдение правил деловой секретности или тайн частной жизни. Возможно, придется держаться в рамках традиций и чем-то жертвовать ради безопасности. Может пригодиться тайное убежище, закрытая территория.
Козерог
Сегодня на Козерогов работают такие черты, как проницательность и осмотрительность, тяга к организованность и контролю, привычка не торопиться и подстраховываться. Многие Козероги благодаря этим качествам смогут предвидеть свое будущее, включая профессиональное, сумеют поладить со своими родственниками или удержать свои позиции среди старых друзей. Понимание перспектив избавит их от лишней суеты.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют быть осмотрительнее и стараться поддерживать в полном порядке дела, особенно профессиональные, жилищные и финансовые. Не стоит успокаиваться и снимать принятые меры осторожности, если ситуация покажется урегулированной: сохраняется риск сюрприза из-за рокового стечения обстоятельств, а также из-за собственного неровного поведения или острой чужой реакции на него.
Рыбы
Сегодня для Рыб важными качествами станут терпение и самоконтроль. Им полезно иметь ясный план и твердые принципы, которые не дадут им сбиться с пути, поддаться деструктивным внешним влияниям и потерять собственную индивидуальность. Опорой многим Рыбам сегодня послужит их выстраданное мировоззрение, личная система взглядов окажется для них надежнее сомнительных советов популярных «гуру».