Держимся за свое – любовный гороскоп на 19 июня

Из нашего гороскопа каждый знак получит советы по улучшению личного благополучия и достижению своих целей, с учетом положений планет и их аспектов.
Овен
Сегодня Овны склонны в делах сердечных к некоторой инертности и зацикленности на своих переживаниях. Несмотря на обуревающие их желания и фантазии, они не всегда активны в своих действиях. Если взаимопонимание с пассией уже сложилось, их не остановить, но начинать что-то с нуля они вряд ли станут.
Телец
Сегодня Тельцы жаждут продолжения любовной истории, но их ожидания могут быть в чем-то обмануты. Возможно, партнер устанет от заданного накала страстей, проявит чуть меньше азарта или на время исчезнет из поля зрения, основательно этим заинтриговав. Не исключено, что это будет манипуляция.
Близнецы
Сегодня у Близнецов энергетический потенциал не на самом высоком уровне. Вплоть до вечера они могут оставаться чересчур впечатлительными или скрытными, удивлять партнера своей необщительностью или нотками уныния в голосе. К счастью, такие настроения начнут исчезать с приближением ночи.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не стремиться что-либо радикально менять в личной жизни и наслаждаться тем, что есть. Многие Раки сделают это интуитивно, развивая беседу на уже начатую тему или реализуя уже составленные вместе с любимым человеком планы. Свидание и общение лучше не затягивать до ночи.
Лев
Сегодня Львы могут пройти через фазу уединения или уныния. Возможно желание помечтать, погрустить. Тесный контакт рекомендуется лишь в случае близких и доверительных отношений, когда не страшно душевно обнажиться перед партнером. Ближе к ночи возможны новости, оживление и всплеск надежд.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют больше доверять своим чувствам и ощущениям. При встрече с любимым человеком главную роль могут сыграть не слова, а моменты молчания, окрашенного определенными эмоциями. Уместен флер таинственности и интимности, обмен музыкальными и другими невербальными посланиями.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить, что любовное общение способно принять для них некомфортный оттенок. Оно может протекать в неудачных или нетипичных условиях, иметь неожиданный или неприятный эмоциональный подтекст. Не исключено, что разговор или свидание не состоится. К ночи атмосфера начнет меняться.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше смириться с положением вещей, если что-то в любовной жизни их не устраивает, например, приходится ждать. Но звезды советуют им не отчаиваться и не программировать себя на одиночество: даже в безнадежной с виду ситуации есть нечто хорошее и положение скоро выправится.
Стрелец
Сегодня Стрельцам важно найти с любимым человеком эмоциональную и духовную связь, она будет ценнее вербального контакта. Последний же потребует доверия, тайны и определенных психологических талантов. Стрельцам, не готовым к такому формату, лучше ждать с общением до позднего вечера или до завтра.
Козерог
Сегодня Козерогам желательно бороться с негативизмом, пессимизмом и соблазном психологического мазохизма – в противном случае, они станут не самыми приятными спутниками для своих партнеров. Одинокие Козероги сегодня способны предаваться унынию, упуская реальные возможности знакомств.
Водолей
Сегодня у Водолеев события испытывают терпение или вынуждают их пройти через какое-то другое испытание. Им придется быть дальновиднее, поскольку от выбранной линии поведения зависит тон отношений в будущем. Не уступая в критичных для себя вопросах, важно избегать лишней конфликтности.
Рыбы
Сегодня Рыбы стремятся не завоевать в любви новые позиции, а удержать имеющиеся. Если в личной жизни наметились приятные подвижки, им захочется остановить время и растянуть минуты удовольствия. Некоторые Рыбы, несмотря на возможность отношений, будут упрямо держаться за свои идеалы одиночества.