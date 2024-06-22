Забываем о работе – финансовый гороскоп на 23 июня

Наш гороскоп позволит читателям лучше подготовиться к возможным событиям и воспользоваться предоставленными возможностями.
Овен
Сегодня у Овнов день может быть связан с осложнениями в финансовых спекуляциях. Не рекомендуется вкладывать деньги в рискованные коллективные проекты. Попытки бизнесменов привлечь дополнительные инвестиции в свои проекты также могут не увенчаться успехом. Не ищите легких денег, отдавайте предпочтение реальному труду, производству товаров и предоставлению услуг.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не рекомендуют подготавливать и сдавать документы в официальные инстанции для регистрации фирмы, предприятия, недвижимой собственности или фермерского хозяйства. Вы можете столкнуться с долгим сбором всевозможных справок и с бюрократическими проволочками. При проведении строительных работ будьте осмотрительнее, не сломайте дорогостоящий инструмент.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды настоятельно не советуют отправляться в деловые поездки. Также не следует безоговорочно доверять поступающей к вам информации из телефонных разговоров, из деловой переписки или из случайно услышанного разговора. Возможно, кто-то попытается ввести вас в заблуждение, либо вы сами допустите ошибку. Работа с информацией и учеба сегодня может быть затруднена.
Рак
Сегодня Ракам не рекомендуется делать инвестиции в развитие своего бизнеса. Необходимо иметь в виду, что деньги, потраченные сегодня, могут не принести ожидаемой отдачи и фактически могут оказаться выброшены на ветер. В части доходов, скорее всего, ваш бизнес может демонстрировать нестабильность. Ваши товары и услуги могут не пользоваться высоким спросом у клиентов.
Лев
Сегодня у Львов могут обостриться разногласия с деловым партнером. Причиной могут стать подозрения в нечестности или необязательности партнера. Не исключено, что могут быть нарушены ранее заключенные договоренности. Может обостриться конкурентная борьба, причем с использованием нечестных методов ведения бизнеса со стороны ваших конкурентов. Будьте бдительными.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не относиться излишне эмоционально к сложностям в повседневной работе. В делах могут часто возникать проблемные моменты, и если к ним относиться конструктивно, то любые вопросы удается решить. Однако при излишне эмоциональной реакции это может перерасти в конфликты с коллегами. Также в трудовом коллективе может возникать путаница с распределением обязанностей.
Весы
Сегодня Весы творческих профессий могут почувствовать усиление влияния интуиции, которая, однако, может заглушить голос разума и увести вас на ложный путь. Смутные интуитивные ощущения сейчас не могут служить основанием для реальной деятельности. Также это не лучшее время для принятия финансовых решений. Старайтесь сохранить от растраты имеющиеся в вашем распоряжении финансовые ресурсы.
Скорпион
Сегодня Скорпионов может привлечь срочная работа по устранению неполадок с недвижимостью. Возможна техническая поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства или при поведении строительных работ. Старайтесь соблюдать правила ведения технических работ в помещениях во избежание нештатных ситуаций и повреждения ценного имущества. Могут быть сложности в семейном бизнесе.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, вероятно, может поступать много разнообразной информации из телефонного общения, разговоров на транспорте и по переписке. Однако необходимо иметь в виду, что доля достоверной информации в этом объеме может оказаться крайне невелика. Кроме того, вы можете столкнуться с трудностями при обработке информации и в обучении профессиональным навыкам.
Козерог
Сегодня Козероги могут много усилий прилагать в работе с целью повышения уровня доходов. При сдельной системе оплаты это вполне возможно. Однако ваш труд может едва покрывать ваши расходы, и вы можете не почувствовать прибавление денег в своем бюджете. Главная проблема этого дня не в увеличении доходов, а в правильном распределении финансовых ресурсов, чтобы уберечь их от ненужных растрат.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют ограничить свои инициативы в бизнесе и стараться не вносить существенных перемен в сложившийся темп и стиль работы. Особенно это относится к тем, чей бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество. Выяснение отношений с партнером и обсуждение с ним принципиальных и острых вопросов способно лишь усилить разногласия между вами. Старайтесь не ввязываться в споры.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут почувствовать себя крайне стесненными в своей деятельности. Вашу инициативу могут ограничивать коллеги по работе. Возможно, из-за сложностей в отношениях с коллегами вам придется на какое-то время уйти в тень и никак не заявлять о себе. Кроме того, у вас может ухудшиться самочувствие, что может негативно отразиться на уровне работоспособности и готовности брать на себя ответственность в делах.