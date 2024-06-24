Протягиваем руку помощи – гороскоп на 25 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что в течение дня может снижаться запас истинной ловкости и продуктивного азарта, но при этом сохраняться нервозность, эксцентричность, эмоциональная возбудимость, упрямство, авантюризм, отрицание традиций. Возможны нештатные, непредсказуемые или травматичные ситуации. Может оставаться сложной атмосфера в группах и коллективах, в отношениях с друзьями и единомышленниками. Луна в Водолее советует не разрушать единство и не предавать совместные идеи, даже если оставляет желать лучшего их исполнение.
Овен
Сегодня у Овнов сохранится интерес к будущему и к общению с единомышленниками, но не все пойдет гладко. Возможно разочарование полученным итогом. Могут оказаться подпорчены отношения с друзьями. Хорошая идея может обернуться нежелательным эффектом и расходами. Звезды советуют оставить все, как есть, не ставя точку: через какое-то время появится повторный шанс и не исключено, что он будет удачнее.
Телец
Сегодня у Тельцов энергия пойдет на спад, но полное спокойствие останется для многих из них недостижимой мечтой. Независимо от полученного результата, вплоть до ночи может сохраняться азарт, нервозность или эксцентричность. На событийном уровне могут нервировать отзвуки вчерашних бурных сюжетов и моменты непредсказуемости. Лучше отменить на сегодня новые работы и попытаться сбросить напряжение.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют ценить полученные дары судьбы и постараться их не растерять: это залог успеха в будущем. Некоторым Близнецам будет нелегко различить момент своей личной удачи в общем потоке сложных событий – что не умалит его ценности, а наоборот, заставит больше им дорожить. К новым делам в этот день приступать нежелательно из-за слабой предсказуемости итога и возможных рисков.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что общий фон событий остается важнее их персональных планов. Коллективные нужды часто будут оказываться актуальнее их индивидуальных запросов и вкусов. Также вплоть до ночи сохранится элемент непредсказуемости, эффект тех или иных действий будет нелегко спрогнозировать заранее. И групповым, и личным инициативам лучше придать статус небезопасного эксперимента.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют делать резких движений в любом смысле, иначе они добавят себе проблем прямо сейчас или создадут предпосылки для осложнений в будущем. В частности, не стоит начинать дела, заводить друзей, открыто принимать вызов и спешить принимать чью-то сторону. Если требуется срочная реакция, лучше поискать самый безопасный вариант: обходной, альтернативный, дипломатичный.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что сохраняются предпосылки для сюрпризов и избежать их довольно трудно. Вплоть до ночи вероятны отступления от стандартов и правил. Возможны изменения в расписаниях и маршрутах, в протоколах лечения и выполнения работ. Тем или иным приключением будет сопровождаться вступление в новый коллектив. Может пригодиться опыт прохождения трудностей в недавнем прошлом.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить, что любой вариант развития событий для них стратегически благоприятен – в том числе шокирующий и затратный. Если судьба потребует какой-то жертвы взамен получения желаемого, стоит ее принести: скорее всего, она будет оправдана и ближайшие события это подтвердят. Не стоит планировать на этот день стандартные мероприятия: штатные работы, рутинные совещания и встречи.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что для них продолжается вчерашний напряженный период, и советуют не ослаблять бдительность. Вплоть до ночи сохранятся риски, предпосылки для сюрпризов и поводы для волнений. Если допущена роковая ошибка, важно не упорствовать в ней и вовремя остановиться – в противном случае, будет сделан шаг к скандалу, болезненному развалу отношений или потере опор.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов обстановка вокруг остается не совсем стандартной. Возможны приключения, нештатные ситуации, технические проблемы в связи с обновлениями. Активными и интересными, но неровными могут быть отношения с друзьями, коллегами, помощниками и представителями сервисов. Это не самый удачный день для целевых командировок, ответственных начинаний, твердых договоренностей, сдачи-приемки работ.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит учитывать, что ситуация остается непредсказуемой и мало поддается их контролю. Могут срываться встречи или не действовать договоренности, а также откладываться, сопровождаться приключениями или разочаровывать покупки. Не исключена нервозность в поведении нужных людей или собственная эмоциональная неустойчивость. Это не лучшее время для старта проектов и проведения сделок.
Водолей
Сегодня Водолеям трудно быть невозмутимыми, что вполне объяснимо: многих из них ситуация задевает лично. Могут быть затронуты их жизненно важные интересы или уязвимые точки. У многих Водолеев есть хороший ресурс, на который они делают ставку, но им необходимо его удержать. На фоне волнений могут обостриться эксцентричные и вредные привычки, возможны перепады настроения и сюрпризы самочувствия.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что обстановка остается не слишком благоприятной для их начинаний. Плановые мероприятия могут оказаться невозможными, а спонтанные нередко будут разочаровывать. Велика вероятность рискованного шага под влиянием друзей. Нежелательны важные встречи, поездки, сделки. Робким необщительным Рыбам лучше избегать незнакомых больших компаний и мест скопления народа.