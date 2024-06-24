Протягиваем руку помощи – гороскоп на 25 июня

24 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня лучше не начинать новых дел и не отменять меры предосторожности в уже ведущихся работах.

Фото: rambler