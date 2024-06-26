Оставляем кошелек дома – финансовый гороскоп на 27 июня

Наш гороскоп поможет подготовиться к возможным вызовам и максимально эффективно воспользоваться благоприятными возможностями.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться благоприятнее время для проявления инициативы по укреплению деловых связей. Ваши интеллектуальные способности находятся в это время в наилучшей форме, и вы в состоянии успешно анализировать поступающую информацию и принимать правильные оперативные решения. Используйте этот день для вовлечения других людей в сферу своих экономических интересов.
Телец
Сегодня Тельцы могут получить возможность для получения дополнительного дохода. Особенно это касается тех, кто причастен к сфере гостиничного, ресторанного бизнеса. Кроме того, доход может быть получен от выполнения частных заказов и от работы во внеурочное время. Хорошо заниматься оформлением к получению положенных по закону выплат субсидий, компенсаций, пособий.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться прекрасное время для конструктивной коллективной работы в области акционирования и при проведении проектно-конструкторских работ. Можно проводить учредительные и отчетные собрания акционеров. Ваши идеи и предложения могут найти поддержку среди единомышленников. Хорошо проводить научные исследования в области современных технологий.
Рак
Сегодня у Раков в утренние часы могут быть хорошие шансы для продвижения в карьере. Главным образом, это может произойти за счет доверительных отношений с начальством и благодаря поддержки со стороны влиятельного покровителя, предпочитающего оставаться в тени. Во второй половине дня звезды не советуют вести переговорный процесс и подписывать договора о партнерском сотрудничестве.
Лев
Сегодня у Львами первая половина дня может сложиться благоприятно для посещения международных научно-технических выставок, симпозиумов, конференций. Если вы работаете в общественных организациях в сфере культуры и спорта, то спонсоры могут оплатить вам дальнюю поездку. Вторая половина дня может стать напряженным временем для тех, кто работает в совместных предприятиях или за границей.
Дева
Сегодня для Дев, занимающих руководящие должности в управлении компаниями или государственными учреждениями, первая половина дня может сложиться благоприятно. Вы можете проводить кадровые перестановки и структурные реформы. Успешно могут пройти мероприятия по оптимизации бюджетных ресурсов. Во второй половине дня звезды не советуют совершать финансовые спекуляции.
Весы
Сегодня у Весов в первой половине дня может сложиться удачное время для урегулирования юридических вопросов. Судебные заседания, проведенные утром, могут принять решения в вашу пользу. Хорошее время для оформления наследуемого имущества в собственность. Однако во второй половине дня могут осложниться отношения с деловым партнером. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут прекрасно проявить свои деловые качества в первой половине дня. Особенно это касается тех, кто трудится в ремонтных мастерских, на строительных площадках и в коммунальном хозяйстве. Те, кто проходит производственную практику, быстро овладеет профессиональными навыками в использовании инструментов. В конце дня старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов творческих профессий этот день может быть отмечен удачей. Особенно это касается деятелей сценического искусства: артистов театра, шоу-бизнеса, музыкантов. Вас ждет теплый прием публики и хорошие отзывы в прессе. Основной проблемой в этот день может стать сохранение тех финансовых, которыми вы располагаете. Не рекомендуется делать крупные покупки.
Козерог
Сегодня для Козерогов первая половина дня может сложиться гораздо удачнее второй половины дня. Поэтому рекомендуется наиболее важными делами заниматься с утра пораньше. Это прекрасное время для сферы услуг, магазинной и рыночной торговли, ремонтных и строительных работ. Офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте и преуспеют в подготовке отчетной документации.
Водолей
Сегодня у Водолеев, занятых торговлей модной одеждой, ювелирными украшениями, предметами роскоши, детскими игрушками и спортивными товарами в первой половине дня может наблюдаться оживление в торговле. Консультанты сетевого маркетинга с помощью рекламных мероприятий смогут значительно расширить количество подписчиков и объем заказов. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику.
Рыбы
Сегодня для Рыб, причастных к сделкам с недвижимостью, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в первой половине дня может сложиться благоприятная ситуация. Можно делать оптовые закупки строительных и отделочных материалов под предстоящее строительство – сейчас это, возможно, удастся сделать со скидкой. Во второй половине дня следите за сохранением баланса бюджета.