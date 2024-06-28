Юмор поможет во всем – гороскоп на 29 июня

28 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне будет способствовать инфантильным ноткам в поведении и безотчетной активизации привычек, усвоенных в семье, например, связанных с питанием.

Фото: rambler