Докапываемся до всего и всех – гороскоп на 4 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что в течение дня придется поставить определенные границы желаниям и мечтам, столкнуться с контролем, лимитом времени, отсрочкой, обманом, ограничением или разочарованием. События дня могут указать на ошибки мировоззрения, на идеализм, духовную и информационную неразборчивость, склонность к иллюзиям, а также на небрежность или непрофессионализм. Стоит учитывать, что этот день способен склонять к рассеянности, забывчивости, безответственности, путанице и опозданиям.
Овен
Сегодня Овнам день мешает выполнять конкретные задачи, например, трудиться в поте лица ради обустройства своего дома или укрепления материального благополучия. В течение дня велика вероятность опозданий, загадок, обмана, путаницы, ухода от нужной темы при разговорах. Это подходящее время для бесцельных прогулок и свободного общения. К ночи придется вернуться домой или вспомнить о домашних делах.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что это не лучший момент для важных дел: ответственных встреч и решений, новых крупных вложений. Возможны загадки, разочарования, тупики, бесполезные или некачественные приобретения. Не тот момент, когда можно добиться нужного результата своей активностью, деловитостью, изобретательностью и настойчивостью. Не стоит рисковать, так как ошибки могут отразиться на будущем.
Близнецы
Сегодня Близнецы полные оптимизма могут столкнуться с разочарованием или препятствием. Чем выше были их запросы и уверенность в успехе, тем большее недоумение вызовет у них загадочная осечка. Возрастает вероятность ограничений по времени, появления знакомых профессиональных или административных барьеров, забывчивости, путаницы, обольщений, ложных ожиданий. Не лучший день для важных контактов.
Рак
Сегодня у Раков звезды поощряют любопытство и коммуникабельность, но советуют им быть внимательнее, предупреждая о риске путаницы и обмана. Возможны фактические неточности, духовные и профессиональные заблуждения, моменты загадочного молчания, недостоверные устаревшие сведения. Часть путей и контактов может быть недоступной. Высока вероятность помех при попытке наладить нужные контакты за рубежом.
Лев
Сегодня Львы настроены на общение, но не всегда могут поддерживать его в активной фазе. Интересные им мероприятия и дискуссии будут постепенно сворачиваться. Стоит помнить, что этот день подпитывает надежды, но и сеет сомнения, искажает перспективу, усиливает скепсис, недоверие и тайные страхи. Важно отделить реальные поводы для беспокойства, подсказанные опытом, от надуманных опасений.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что это не самый подходящий день для целевых контактов и визитов, утверждения планов и отчетов. Не стоит выбирать его для ответственных совещаний, консультаций и собеседований, для любых важных начинаний. Нежелательно заключать новый договор или официально продлевать старый. Возможен отказ, иллюзия, обман, уклончивость нужных людей или их загадочное отсутствие.
Весы
Сегодня для Весов общий фон положителен, но идеальной обстановки им ждать все же не стоит. Возможны те или иные объективные препятствия, например, ограничения по здоровью или рамки, выставленные профессиональными обязанностями. Также в течение дня могут иметь место моменты иллюзий и путаницы, духовных или иных разочарований, те или иные запреты. Лучше не отправляться сегодня в далекий путь.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют предпринимать что-либо серьезное и долгосрочное, например, отправляться в далекий путь. В этот день высока вероятность иллюзий, заблуждений и обмана, многие порывы ведут в тупик. Если сложилась критичная ситуация, лучше обойтись минимумом реакций и выждать до завтра. Если обстановка выглядит идеальной и безмятежной, стоит насторожиться: где-то есть подвох.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют удвоить внимательность в значимых для себя контактах. В течение дня может рассеиваться внимание, усиливаться неясность в мировоззренческих или юридических вопросах. Возможна потеря нити разговора, опоздание или отсутствие нужных людей, включение ограничений. Может поредеть или стать менее отзывчивой аудитория. Не лучший день для начала нового урока или диалога.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют оставаться в русле общительности и любознательности, добавив к этим качествам критичное восприятия информации. Не все сведения в этот день точны и по-настоящему полезны. Правильным оценкам может мешать идеализм, самообман или устаревший свод правил. Особая внимательность рекомендуется в сферах, связанных с лечением болезней, литературной работой и коммуникациями.
Водолей
Сегодня у Водолеев день подпитывает романтические фантазии, их родительские чувства или творческое воображение, может пригласить их к интересному общению. Несмотря на заданные рамки (например, ограничения времени или строгие лимиты на траты) и некоторую нехватку ясности, есть шанс хорошо провести время. Стоит пользоваться возможностью, если хочется отдохнуть от забот и восстановить свои моральные силы.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что они легко оказываются в тупике или в мире своих иллюзий. В рутинных бытовых вопросах это не принесет большого вреда, но стоит быть внимательнее, если делается необратимый выбор – особенно, связанный с домом или мировоззрением. Не всегда можно будет рассчитывать на понимание домочадцев. Лучше воздержаться в эти сутки от важных решений и от взятия ответственности.