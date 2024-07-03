Докапываемся до всего и всех – гороскоп на 4 июля

3 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах приветствует общительность и любопытство, но не дает ни полного взаимопонимания, ни ясной общей картины.

Фото: rambler