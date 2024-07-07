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Тонем в иллюзиях – гороскоп на 8 июля

7 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня «огненные» творческие качества, даруемые Луной во Льве, не всегда проявляются гармонично.

Тонем в иллюзиях – гороскоп на 8 июля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что чем ближе вечер, тем выше вероятность ситуаций, имеющих неожиданный или напряженный характер. Не всегда будет доводить до добра творческий, спортивный и деловой азарт. Небезопасны креативные импровизации. Возрастет стрессовый фактор или травматизм. Экстренные ситуации особенно вероятны в сфере бизнеса, спортивных и финансовых игр. На психологическом уровне может иметь место экстравагантность, вероятны вспышки страстей. Нежелательны технические работы, особенно с применением электрооборудования.

Овен

Сегодня Овны могут упрямо стремиться к реализации своих или чужих творческих идей, не считаясь с последствиями креатива, в том числе, финансовыми. Возможна попытка угодить своим детям или друзьям, продвинуть бизнес или преуспеть в каком-то рискованном затратном хобби. Замыслы зачастую будут отличными, а вот исполнение может «хромать» - возможно, потому, что начато не в самый подходящий момент.

Телец

Сегодня Тельцам нужна доля сдержанности в действиях, иначе они рискуют создать проблемы близким или навредить себе. В этот день возрастает вероятность острой реакции на домашние и другие события. Может иметь место чрезмерное усердие в работе или быту, бунт против чего-то, творческий или деловой азарт, авантюризм, гнев. Есть риск травм. Тельцам-родителям звезды советуют быть помягче с детьми.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют быть чуть осторожнее в коротких поездках, в том числе, срочных и вынужденных: в них не все пойдет гладко. Напряженные моменты возможны и в других ситуациях этого дня. При дополнительных неблагоприятных условиях есть риск оказаться в нервирующей небезопасной обстановке, полной приключений. Не стоит выбирать этот день для важной командировки и спокойного общения.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют отложить важные сделки и ответственные деловые акции, избегать рискованных игр в финансовой сфере. В течение дня возрастет вероятность столкнуться с неожиданным поворотом событий, пережить стресс или понести материальный ущерб. Хорошая сторона дня может заключаться в полезном уроке на будущее, тренировке изобретательности и проверке усвоения полученных ранее уроков.

Лев

Сегодня Львам стоит помнить, что ситуации содержат в себе не только позитивный, но и стрессовый, конфликтный потенциал. Нередко буря будет спровоцирована их собственными, неудачно прозвучавшими словами. Легко занервничать, поссориться с друзьями, обострить конкуренцию, вызвать недовольство у руководства. Рискованны эксперименты. Не лучший момент для важного разговора и для начала нового дела.

Дева

Сегодня Девам звезды не советуют спешить с обнародованием своих мыслей и выставлять напоказ свои истинные переживания. Скрытность может оказаться мудрым решением, если какое-то событие ломает планы и заставляет нервничать: не исключено, что завтра картина начнет выглядеть иначе и в ней станут важны другие акценты. В этот день нежелательны начинания, не рекомендуются лишние нагрузки и приключения.

Весы

Сегодня Весам день способен принести не только положительные эмоции. Он также может провести их через приключение и волнение, заставить иначе взглянуть на детали творчества, прогресса, дружбы, бизнеса или сотрудничества, указать им на трудности в ходе реализации хорошей идеи. Не стоит приступать в эти сутки к новым делам, они могут превратиться в рискованный эксперимент с непредсказуемым исходом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит учитывать неприятные стороны этого дня, которые могут выразиться в обострении имеющихся противоречий или создании новых. Возможен непредвиденный поворот разговора, вносящий напряженность в отношения или в ход работ. Возрастает вероятность усилить разногласия с друзьями, конкурентами, руководством. Не стоит без необходимости эпатировать окружающих и вести себя с ними вызывающе.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что трудно эффективно перейти от слов к делу, хорошие идеи и договоренности не всегда находят адекватное воплощение. Реализовать задуманное может помешать неотработанная методика, старое оборудование или отсутствие навыков управления новым. Из сюрпризов и приключений этого дня важно извлечь полезный урок. Нежелательно отправляться в путешествие, особенно воздухом.

Козерог

Сегодня для Козерогов день чреват тем или иным риском, нередко возникающим при попытке мыслить творчески и действовать неординарно. Козероги, застрахованные от неожиданностей сами, могут наблюдать приключения в жизни своих детей, коллег, родственников или партнеров. Лучше отложить в эти сутки ответственные начинания и не поддаваться импульсу, так как сюрпризы могут свести на нет пользу от порыва.

Водолей

Сегодня Водолеям день позволяет сохранить вербальное взаимопонимание с нужными людьми, но может создать им помехи на пути к полезному практическому сотрудничеству. Согласие на словах сегодня не гарантирует его на деле: в любой момент возможны сюрпризы и подводные камни, элементы нервозности и соперничества. Это особенно вероятно при попытке взаимодействовать с родственниками и деловыми партнерами.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что возрастает вероятность проблем в любых работах, в том числе экспериментальных. Это могут быть технические проблемы, поломки, споры, мини-травмы, деловые риски, непредвиденные повороты событий и неожиданные результаты усилий. Рыбам, которые не попадают в подобные ситуации сами, стоит учитывать, что они могут возникнуть у их детей, коллег или помощников.
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