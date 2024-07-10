Доверяем, но проверяем – любовный гороскоп на 11 июля

Сегодня нам стоит довериться второй половинке.

Наш гороскоп помогает людям лучше понять предстоящие события и подготовиться к возможным изменениям, а также дает советы, как максимально эффективно использовать возможности дня.

Овен

Сегодня Овнам звезды сулят новый приятный поворот в личной жизни. Если нет явных ярких событий, улучшение будет заметно по тем или иным косвенным признакам. Для романтичного «большого» свидания эти сутки не очень подходят, так как возможна сильная занятость и загруженность повседневными делами.

Телец

Сегодня у Тельцов природная энергия не позволяет довольствоваться в личной жизни пассивной позицией, а также ограничиваться в ней «разговорным жанром». Большинство Тельцов предпочтет что-то предпринять, например, проявить собственную инициативу или активно отреагировать на шаг партнера.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют не опережать события, даже если роман развивается очень гармонично и обнадеживающе. Самое мудрое решение – взять в личной жизни паузу и посвятить этот день рутине (дому, работе), чтобы завтра ничто не отвлекало от приятного общения и обмена симпатиями.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что это не самый подходящий день для полного погружения в романтические эмоции: на событийном уровне может мешать занятость, на психологическом излишняя практичность или расчетливость. Лучше, если сегодня романтика будет всего лишь приятным дополнением к основным сюжетам.

Лев

Сегодня Львов проза жизни способна постоянно отвлекать от любовной романтики и отношений с объектом симпатий, но заставить их полностью выбросить подобные мысли из головы невозможно. Они «спинным мозгом» чувствуют приближение новой любви или замечают признаки некого поворота в своем романе.

Дева

Сегодня Девам нравятся понятные цели, и личная жизнь не исключение. Они готовы на многое, если получат ясное «техническое задание». Девы, оказавшиеся в любовных отношениях на перепутье и лишенные четких ориентиров, могут упрямо гнуть свою линию вопреки особенностям изменившейся ситуации.

Весы

Сегодня Весы получают приятные знаки, говорящие о новом этапе романа или следующей странице в личной жизни. Однако активно включаться в любовную игру и сопутствующее ей общение сегодня явно не в их интересах. Звезды считают, что любые шаги романтического характера лучше перенести на завтра.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит действовать сгоряча, чтобы не совершить неверный шаг и не добавить себе предпосылок для мучительных проблем в отношениях. Скорпионам, жаждущим что-то предпринять во имя любви, звезды советуют ограничиться мелочами, избегая радикальных мер и резких поворотов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам занятость или другое обстоятельство мешают с головой окунуться в личную жизнь. Звезды намекают, что это к лучшему. Сегодня не самый удачный момент для флирта, совместных увеселений и романтической переписки, а без этих составляющих общение с объектом симпатий многое потеряет.

Козерог

Сегодня Козероги могут не задумываться о правильности своих действий и поступать в любви так, как считают нужным. Однако звезды советуют им обращать внимание на возможную смену оттенков в атмосфере любовных отношений: то, что дает хороший эффект сегодня, может не сработать завтра.

Водолей

Сегодня Водолеи могут оказаться достаточно страстными и настойчивыми и это польстит их пассиям, но им будет нелегко внутренне расслабиться и дать волю нежным чувствам. Многие Водолеи вплоть до ночи будут беспокойными, их могут интриговать и настораживать новые нотки в настроении партнера.

Рыбы