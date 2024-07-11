Устраиваем себе праздник – гороскоп на 12 июля

11 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах нейтрализует неприязнь и сглаживает противоречия, усиливает интерес к моде и красоте, имиджу и этикету.

Фото: rambler