Устраиваем себе праздник – гороскоп на 12 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что день сулит гармонию и везение, располагает к уступкам и любезностям, влюбленностям и флирту. Он может поддерживать «богемные» настроения или интересы с ноткой элитарности. Подходящее время для культурных мероприятий, свиданий, вечеринок, свадеб, торжеств, презентаций, для выбора парфюмерии, косметики, стильной одежды, подарков. Удачный момент для дизайнеров, юристов и посредников, для тех, кто занят в сфере представительства, рекламы, эстетики, знакомств и развлечений.
Овен
Сегодня Овнам звезды предлагают поддерживать приятные отношения с другими людьми, основанные на том или ином виде гармонии: взаимной симпатии, дружеской лояльности, равноценном обмене, пересечении интересов. Это прекрасный день для проявления знаков внимания. Он хорош для начала романа, улучшения отношений в супружестве, примирения, вступления в диалог, для развлечений, праздников и вечеринок.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что необходимое и достаточное условие социального успеха – дипломатичность. Напористая и вызывающая манера поведения не очень уместна, зато всячески приветствуются хороший вкус, любезность и мягкий веселый нрав. Это подходящий момент для украшения и обустройства дома, забот о здоровье, сглаживания и предупреждения противоречий в семье и рабочем коллективе.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день приятен и удачен. Он подарит им цепочку позитивных впечатлений или одно, но очень вдохновляющее событие. Возрастет вероятность любовных и творческих успехов, получения подарков и бонусов, прироста популярности. Подходящий момент для презентации своих талантов, для свидания, праздника, общения, шопинга, забот о красоте и комфорте, погружения в хобби с эстетическим уклоном.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют ставить на первое место не свои персональные амбиции, а лояльность и баланс интересов. Именно такая позиция обеспечит мир в доме, гармонию в любви и браке, взаимопонимание в деловом партнерстве и смягчение любых противоречий. Это подходящий день для приема гостей, для красивых и стильных приобретений в дом, для посещения мероприятий с целью налаживания отношений.
Лев
Сегодня у Львов день подчеркнет привлекательность, усилит их потребность в комфорте, любви и гармонии, побудит заботиться о внешности. Они могут оказаться в красивой обстановке или в престижной компании, где вызовут к себе большой интерес. Любой негатив в общении сегодня сглажен и завуалирован, но стоит учитывать, что он возможен, например, кто-то может втайне завидовать вашей красоте или успеху.
Дева
Сегодня Дев день призывает тем или иным образом украсить свою жизнь, внести в нее больше комфорта, баланса или гармонии. Он подходит для познавательного и приятного общения, налаживания отношений, обмена симпатиями, любовных свиданий и флирта, согласования финансовых интересов. Подходящий момент для покупки стильных модных вещей из летних коллекций, выбора косметики и парфюмерии, поиска подарков.
Весы
Сегодня Весам звезды обещают удачу. Возрастает вероятность получения покровительства или бонусов, успеха вдали от дома, прогресса в учебе, удач в путешествиях. Многие Весы окажутся счастливыми в любви, смогут продемонстрировать свои таланты или творческий потенциал, продвинутся за счет своих знаний или связей. День подходит для развлечений, свиданий, отдыха, занятий искусством или приятным хобби.
Скорпион
Сегодня Скорпионам события добавят больше удовольствия и принесут больше пользы, если они всюду стремятся к равновесию интересов, гармонии, балансу. Проявляя лояльность и дипломатичность, они будут автоматически разрешать многие свои проблемы и сглаживать противоречия. В деловой сфере сегодня важно соблюдать договор, желательно разбираться в правовых вопросах или иметь юридическую поддержку.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов это удачный день Он позволяет им продвинуться в наработке авторитета, расширении горизонтов и приумножении популярности, в пополнении круга учеников или единомышленников. Также у них появляется возможность насладиться гармонией в личном партнерстве, укрепить свой брачный союз или дать дополнительный позитивный импульс начатым романтическим отношениям. Будут приятными путешествия.
Козерог
Сегодня для Козерогов и их целей будет необходимо ладить с нужными людьми, в том числе обладающими специфичным характером или вкусами. Получить желаемое проще, если вы дипломатичны и умеете поддержать светскую беседу, а также ориентируетесь в вопросах этикета, моды или права (акценты подскажет ситуация). Стоит помнить, что некоторые желания этого дня являются красивой, но ложной приманкой.
Водолей
Сегодня Водолеям, особенно январским, звезды советуют ловить миг удачи. Ситуации этого дня призывают к взаимной лояльности и нейтральности, помогают сбалансировать интересы и сгладить критичные противоречия. Также этот день способствует расширению горизонтов и пополнению знаний. Появляется надежда выровнять общение в любви и браке, поладить с иностранцами, людьми искусства, педагогами, юристами.
Рыбы
Сегодня Рыбам непросто: день может обратить внимание на эстетические мелочи или юридическое тонкости. Первые сегодня могут не только радовать глаз, но иногда и становиться источником скрытой угрозы и стоит это учитывать, например, выбирая лекарства, одежду или косметику. Вторые помогут соблюсти принцип равноценного обмена или предупредить возможную проблему, дадут выбор при заключении сделки или договора.