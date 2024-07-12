Делимся идеями и планами – гороскоп на 13 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что это день любезностей и комплиментов, общения влюбленных, но не только. Он также подходит для обмена знаниями, новостями, бизнес-предложениями и творческими идеями, для получения консультаций по юридическим, образовательным и художественно-эстетическим вопросам, для изучения тонкостей социальных контактов и психологии брака. Супругам он помогает не только прояснять свои отношения, но и достигать компромисса по поводу нужд детей и планов на отпуск. Соглашения этого дня своеобразны, но перспективны.
Овен
Сегодня Овнам важно оставаться дипломатичными. За счет готовности к диалогу и взаимных уступок будет легко избегать раздоров в близком кругу, находить комфортные компромиссы в семье и браке. Также этот день помогает подбирать гармоничные юридические варианты, полюбовно решать дела о жилье, предупреждать конфликты с партнерами и клиентами. Еще один приятный бонус – сохранение любовной гармонии.
Телец
Сегодня у Тельцов все пойдет отлично, если они останутся на волне партнерства, любезности и дипломатичности, не будут стремиться к единоличной инициативе, вносить в свое общение с людьми суету и пренебрегать этикетом. В этот день хорошо совещаться с домочадцами по мелким приятным вопросам. Также это подходящий момент для совещаний с дизайнерами и поиска вариантов оформления домашних интерьеров.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день продолжает радовать положительными тенденциями, которые служат их комфорту, успеху или духовному развитию. Он подходит для романтических мероприятий, веселого общения с детьми и близким окружением, приятного отдыха в престижном месте, литературного творчества, хобби с театральным или художественным акцентом, а также для обучения, расширения кругозора, познавательных прогулок.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют уделить внимание своему дому, с акцентом на эстетических нюансах. Подходящий момент для приятных покупок ради стильного интерьера, а также для знаков внимания в адрес домочадцев, супруга. В психологическом плане приветствуется поддержание ровной атмосферы, приветливости и уступчивости, на совместной территории будет необходимо согласовать вкусы и найти компромисс.
Лев
Сегодня у Львов обстановка вокруг располагает к приятному и интересному общению, сулит новости, комплименты, хорошие покупки. Этот день может обогатить знаниями или идеями, дать повод для обмена любезностями, для демонстрации вашего красноречия, остроумия, вкуса, литературного или художественного дара. Самое время поддержать связи, заручиться симпатией и покровительством, расширить круг друзей.
Дева
Сегодня для Дев один из секретов комфорта – подстроиться к окружающей обстановке, ее информационному фону и эстетике. День может удерживать внимание на приятном общении, моде, флирте, шопинге, партнерстве, финансах. При выборе покупок будет важен хороший вкус, а в общении пригодятся любезность, дипломатичность и чувство юмора. Получение выгод будет обусловлено имеющимися знаниями или связями.
Весы
Сегодня для Весов продолжается полоса гармонии. Они могут рассчитывать на льготу, удачу, на пополнение знаний и расширение горизонтов, на интересных собеседников и попутчиков, на взаимность в любви. Одним из их главных талантов будет дипломатичность. Отдельные разногласия со значимыми людьми в этот день не исключены, но их будет несложно уладить или отвлечься от них на что-то более приятное.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют сочетать общительность, лояльность и готовность к диалогу с долей скрытности. Если есть возможность провести то или иное совещание в приватном формате, стоит выбрать именно его. Также в этот день нежелательна открытая инициатива. Лучше воздержаться от любых энергичных импульсивных действий, как по собственному почину, так и в качестве реакции на чужие слова.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день позволяет оставаться там, где их ждет удача сейчас или возможность на будущее – прежде всего, где они имеют шанс поддержать партнерские связи, создать вокруг себя сообщество друзей или примкнуть к подходящей по духу группе, найти предпосылки для брака с единомышленником. Обстоятельства этих суток благоприятны для неформальных встреч, контактов с иностранцами и людьми издалека.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют быть открытыми для диалога и сотрудничества, обмена творческими идеями или знаками симпатии. Во многих случаях этого будет достаточно, чтобы завязались нужные контакты и были достигнуты необходимые договоренности. Также в этот день нежелательно отклонять получаемые приглашения. Стоит посетить корпоративное мероприятие, вечеринку с участием коллег или партнеров.
Водолей
Сегодня у Водолеев сохраняются хорошие возможности для развития личных отношений, улаживания юридических вопросов, получения образования, общения с иностранцами. В зависимости от ситуации, условием успеха будет коммуникабельность, любознательность, дипломатичность, эрудиция, эстетическое чутье. Удачный момент для переговоров и учебных занятий. Все предложения этого дня заслуживают рассмотрения.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не оставлять без внимания творческие, любовные, правовые и эстетические нюансы - особенно, если они вызвали нетипичную реакцию. Если вчера что-то зацепило взгляд, перешло в навязчивую идею или привело в смущение, стоит разобраться в своих ощущениях: возможно, деталь действительно критична. Многим Рыбам при этом будет не обойтись без подсказки, совета, консультации.