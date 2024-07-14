Пробегут искры страсти – любовный гороскоп на 15 июля

Гороскоп поможет людям лучше подготовиться к предстоящему дню, справиться с возможными трудностями и использовать благоприятные возможности.
Овен
Сегодня Овны столь же страстны, сколь и ревнивы. Демонстрируя партнеру свою ревность или гиперсексуальность, им стоит помнить, что игра легко может перейти в серьезный сюжет, где будут не на шутку кипеть страсти и окажутся довольно болезненными (а иногда и материально затратными) ошибки.
Телец
Сегодня у Тельцов личная жизнь наполнена, ярка и иногда отмечена весьма опрометчивыми поступками. Роль триггера может сыграть поведение партнера, но и сами Тельцы способны не только на бурную ответную реакцию, но и на потенциально деструктивную инициативу. Обоим важно управлять своими страстями.
Близнецы
Сегодня у Близнецов обстановка вокруг не отличается спокойствием, что порой отражается на характере общения с объектом симпатий не лучшим образом. В целом, ссоры и сцены скорее случайны, но в отдельных историях не исключены по-настоящему острые моменты, например, когда роман развивается на работе.
Рак
Сегодня у Раков личная жизнь может быть какой угодно, но только не скучной. Без волнений, приключений и острых ощущений в ней обойдутся лишь те Раки, которые сознательно держатся в стороне от активного взаимодействия с представителями противоположного пола и от сомнительных, на их взгляд, авантюр.
Лев
Сегодня для Львов любовь сопряжена с яркими и сильными переживаниями – к которым они стремятся, но от которых могут и пострадать. Львам, не готовым к приключениям на грани риска и играм на грани фола, сегодня желательно быть осторожными. Роман, начатый в этот день, сулит много беспокойства.
Дева
Сегодня для Дев общение с любимым человеком обещает быть крайне интересным и насыщенным, а иногда и сложным, эмоционально напряженным. На многие темы, которые затрагиваются сегодня, возможна излишне острая реакция, которая может принять форму критики или язвительной шутки в целях самозащиты.
Весы
Сегодня для Весов любовь может быть неотделима от доли риска. Романы многих Весов будут развиваться в стиле сложной игры, где каждый положительный нюанс имеет обратную отрицательную сторону, а многие детали несут ярко выраженную сексуальную окраску. Смешанные чувства могут вызывать подарки.
Скорпион
Сегодня Скорпионами движут страсти, их темперамент может временами зашкаливать. Даже тех представителей знака, которые твердо решили не участвовать в предложенной игре, что-то может вывести из себя, спровоцировать или эмоционально «зажечь». Они способны на язвительные речи и смелые поступки.
Стрелец
Сегодня Стрельцы внутренне ранимы и могут быть чем-то втайне задеты, но они ни за что не покажут, что творится у них в душе и какие страсти разъедают их изнутри. Они будут стараться всячески «держать лицо», развлекая пассию веселыми шутками или ведя фривольные беседы на горячие темы.
Козерог
Сегодня Козерогам любовь сулит приключения и переживания, к которым они не всегда готовы. У Козерогов, стремящихся к предсказуемости и гармонии, есть один простой оберег от лишних волнений: если они счастливы со своим партнером, то вряд ли будут искать новых приключений, разве что вместе с ним.
Водолей
Сегодня у Водолеев личные отношения будут довольно бурными. Между влюбленными могут пробегать искры страсти, ревности и других сильных эмоций со знаком плюс или минус. При хорошем развитии событий роман будет развиваться семимильными шагами, но стоит учитывать высокую вероятность острых разногласий.
Рыбы
Сегодня у Рыб есть выбор: дать полную волю своим чувствам или сохранять над ними полный контроль. Рыбы, выбравшие второй вариант, могут пожалеть, что лишили себя шанса или ярких эмоций, а Рыбы, выбравшие первый вариант, рискуют обнаружить, что в итоге не получили самого главного.