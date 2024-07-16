Работаем в команде – финансовый гороскоп на 17 июля

Наш гороскоп дает советы и рекомендации по тому, как лучше всего использовать этот день, чтобы добиться успеха и избежать потенциальных проблем.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться благоприятный день для карьерного роста и публичных выступлений. Вы имеете неплохие шансы для достижения успеха, если будете последовательно и упорно добиваться поставленной цели и действовать в соответствии с заранее согласованным планом. Ваша деловая репутация может значительно укрепиться благодаря глубоким познаниям в профессии.
Телец
Сегодня Тельцы могут запланировать проведение презентации и заказать в дизайнерской студии новый логотип своей фирмы. Хорошо проводить рекламные акции и объявлять о введении новых видов услуг и расширении ассортимента товаров. Все эти меры могут способствовать вам в привлечении новых клиентов. Прирост доходов возможен за счет более плотного сотрудничества с партнерами.
Близнецы
Сегодня Близнецы, имеющие свой бизнес, смогут успешно проводить реформирование своей фирмы, монтировать новое техническое оборудование, изменять структуру управления в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка. Усиливается роль финансов в регулировании бизнеса, возможны крупные инвестиции и капиталовложения. При необходимости, можно делать кадровые перестановки.
Рак
Сейчас Ракам, чей бизнес плотно связан с партнерским сотрудничеством, звезды советуют обратить повышенное внимание на тех, с кем вы взаимодействуете в бизнесе. Если вы работаете в сфере услуг, то количество клиентских заказов значительно возрастет. Для этого важно проявить тактичность и готовность к урегулированию вопросов с клиентами. Успешно продвигается переговорный процесс.
Лев
Сегодня для Львов, специализирующихся в своей работе на подборе персонала фирмы, прекрасно может сложиться этот день. Возможно, вам удастся найти и принять на работу очень ценных специалистов, которые принесут немало пользы фирме. У бизнесменов хорошее время для организации текущей работы, распределения обязанностей среди сотрудников. Также успешно пойдет работа с документами.
Дева
Сегодня у Дев этот день может сложиться весьма удачно для деловой активности. Усиление духа авантюризма и готовности к риску может быть вполне оправдано. Прежде всего, это относится к финансовым инвестициям. Возможно, вам удается вложить деньги в наиболее выгодные проекты и получить от этого максимальную прибыль. Также хорошо пойдут дела при работе по свободному графику.
Весы
Сегодня Весы, возможно, будут иметь хорошие шансы для приумножения своей недвижимой собственности. Если вы давно планировали купить какой-либо объект недвижимости, то вторая половина дня как нельзя лучше подходит для этого. Наибольших успехов добьются те, кто работает в семейном бизнесе, строительстве и сельском хозяйстве. Можно делать инвентаризацию имущества.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, занятые в торговле, могут добиться высоких результатов. Благодаря возросшей коммуникабельности вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Звезды советуют вам активнее идти на контакты, делать телефонные звонки, назначать деловые встречи. Владельцы магазинов и торговых точек смогут освоить более выгодные логистические маршруты.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов уровень доходов может находиться в прямой зависимости от ваших личных талантов, мастерства и трудолюбия. Наибольших результатов смогут добиться индивидуальные предприниматели, финансовые работники, производители продуктов питания. Процветает магазинная и рыночная торговля, гостиничный, ресторанный и семейный бизнес, а также индустрия туризма.
Козерог
Сегодня у Козерогов успех в делах может зависеть, прежде всего, от вашей личной инициативы. Звезды советуют вам максимально активно идти на контакты с другими людьми, отправляться в короткие поездки, назначать деловые свидания, договариваться о сотрудничестве. В целом оптимистический подход к делам и прилив энергии будут способствовать успеху. Старайтесь держать ситуацию под личным контролем.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться прекрасный день для творческого уединенного труда. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет день. Поэтому вам важно позаботиться о хороших комфортных условиях на рабочем месте. Наибольших результатов могут добиться писатели, художники, детективы, программисты и ученые. Можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды рекомендуют проявить свои способности в коллективном труде с единомышленниками на благо общего дела. Вам удастся соединить свои личные усилия с усилиями других людей при работе над крупными проектами. Наиболее ярко это проявится в любой проектно-конструкторской работе. При этом вы можете сыграть роль координаторов и, при необходимости, миротворцев.