Работаем в команде – финансовый гороскоп на 17 июля

Сегодня нам стоит быть ближе к коллегам.

Наш гороскоп дает советы и рекомендации по тому, как лучше всего использовать этот день, чтобы добиться успеха и избежать потенциальных проблем.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться благоприятный день для карьерного роста и публичных выступлений. Вы имеете неплохие шансы для достижения успеха, если будете последовательно и упорно добиваться поставленной цели и действовать в соответствии с заранее согласованным планом. Ваша деловая репутация может значительно укрепиться благодаря глубоким познаниям в профессии.

Телец

Сегодня Тельцы могут запланировать проведение презентации и заказать в дизайнерской студии новый логотип своей фирмы. Хорошо проводить рекламные акции и объявлять о введении новых видов услуг и расширении ассортимента товаров. Все эти меры могут способствовать вам в привлечении новых клиентов. Прирост доходов возможен за счет более плотного сотрудничества с партнерами.

Близнецы

Сегодня Близнецы , имеющие свой бизнес, смогут успешно проводить реформирование своей фирмы, монтировать новое техническое оборудование, изменять структуру управления в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка. Усиливается роль финансов в регулировании бизнеса, возможны крупные инвестиции и капиталовложения. При необходимости, можно делать кадровые перестановки.

Рак

Сейчас Ракам , чей бизнес плотно связан с партнерским сотрудничеством, звезды советуют обратить повышенное внимание на тех, с кем вы взаимодействуете в бизнесе. Если вы работаете в сфере услуг, то количество клиентских заказов значительно возрастет. Для этого важно проявить тактичность и готовность к урегулированию вопросов с клиентами. Успешно продвигается переговорный процесс.

Лев

Сегодня для Львов , специализирующихся в своей работе на подборе персонала фирмы, прекрасно может сложиться этот день. Возможно, вам удастся найти и принять на работу очень ценных специалистов, которые принесут немало пользы фирме. У бизнесменов хорошее время для организации текущей работы, распределения обязанностей среди сотрудников. Также успешно пойдет работа с документами.

Дева

Сегодня у Дев этот день может сложиться весьма удачно для деловой активности. Усиление духа авантюризма и готовности к риску может быть вполне оправдано. Прежде всего, это относится к финансовым инвестициям. Возможно, вам удается вложить деньги в наиболее выгодные проекты и получить от этого максимальную прибыль. Также хорошо пойдут дела при работе по свободному графику.

Весы

Сегодня Весы , возможно, будут иметь хорошие шансы для приумножения своей недвижимой собственности. Если вы давно планировали купить какой-либо объект недвижимости, то вторая половина дня как нельзя лучше подходит для этого. Наибольших успехов добьются те, кто работает в семейном бизнесе, строительстве и сельском хозяйстве. Можно делать инвентаризацию имущества.

Скорпион

Сегодня Скорпионы , занятые в торговле, могут добиться высоких результатов. Благодаря возросшей коммуникабельности вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Звезды советуют вам активнее идти на контакты, делать телефонные звонки, назначать деловые встречи. Владельцы магазинов и торговых точек смогут освоить более выгодные логистические маршруты.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов уровень доходов может находиться в прямой зависимости от ваших личных талантов, мастерства и трудолюбия. Наибольших результатов смогут добиться индивидуальные предприниматели, финансовые работники, производители продуктов питания. Процветает магазинная и рыночная торговля, гостиничный, ресторанный и семейный бизнес, а также индустрия туризма.

Козерог

Сегодня у Козерогов успех в делах может зависеть, прежде всего, от вашей личной инициативы. Звезды советуют вам максимально активно идти на контакты с другими людьми, отправляться в короткие поездки, назначать деловые свидания, договариваться о сотрудничестве. В целом оптимистический подход к делам и прилив энергии будут способствовать успеху. Старайтесь держать ситуацию под личным контролем.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сложиться прекрасный день для творческого уединенного труда. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет день. Поэтому вам важно позаботиться о хороших комфортных условиях на рабочем месте. Наибольших результатов могут добиться писатели, художники, детективы, программисты и ученые. Можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.

Рыбы