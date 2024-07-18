Осторожнее в разговорах – гороскоп на 19 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что возможен излишний идеализм. Не исключается лень, сонливость. Может оказаться под вопросом продолжение вчерашних контактов. К полудню вступление Луны в знак Козерога добавит практичности, может напомнить о себе работа или профессиональный долг. Даже если появилась энергия, не стоит форсировать события и приступать к новым делам. Предпочтение лучше отдать завершению работ или необходимому преобразованию действующих проектов, так как вскоре потребуется смена темпа или тактики.
Овен
Сегодня для Овнов утро может пройти в неопределенности, фантазиях или романтичном настроении. Возможен тупик в недавних мыслях, маршрутах или контактах. После полудня появится нужный минимум деловитости и практичности. На новые крупные достижения пока рассчитывать трудно. Вторую половину дня звезды советуют провести за необходимыми мелкими работами или за подведением итогов последнего месяца.
Телец
Сегодня для Тельцов утренние часы могут быть непродуктивными по причине заминок или рассеянности. Для выполнения практических задач им лучше использовать вторую половину дня, но при этом занимаясь лишь завершением необходимых дел и последними штрихами в них. Не стоит откладывать финишный этап своих работ, так как вскоре обстоятельства могут потребовать смены тактики или нового вектора интересов.
Близнецы
Сегодня для Близнецов каналы интересного общения и обратной связи сужаются. Утренние попытки продолжить вчерашнюю беседу могут не дать эффекта или принести разочарование. Возможно, нужные люди уйдут со связи. Вторая половина дня настроит на более практичный лад. В это время полезно подумать, все ли предпринято для завершения дел, защиты своих «тылов» и скорого перехода к более активному периоду.
Рак
Сегодня Ракам не стоит ждать многого ни от себя, ни от окружающих. Это время рассеянности, ошибок, опозданий, заминок или сомнений. Нежелательно форсировать начало и продолжение любых работ: это не тот момент, когда ранний подъем и бодрый старт гарантируют успех. Деловое сотрудничество, предметные официальные переговоры и выполнение конкретных задач лучше отложить на вторую половину дня.
Лев
Сегодня Львы могут столкнуться с невозможностью отдыха, творчества или обучения в свободном режиме, а также с препятствием к продолжению приятного романтического или дружеского общения. После полудня на первое место для многих Львов выйдет их работа (особенно, если ждет завершения важное дело и в нем не обойтись без помощников). Также внимания может потребовать здоровье или домашнее хозяйство.
Дева
Сегодня для Дев продуктивный период настанет после полудня, но использовать его звезды советуют исключительно для подведения черты. Завершение проекта, путешествия, авантюры или обновлений сейчас предпочтительнее нового старта: для него требуется еще немного времени и желательно употребить его с пользой. Например, хорошо заниматься в этот день подготовкой практической базы для грядущих дел.
Весы
Сегодня Весы похвалят себя за свою вчерашнюю общительность, любознательность и расторопность, так как обстоятельства изменятся и возможностей для такого образа жизни у них станет чуть меньше. Развитие событий может вынудить их свернуть на время приятные контакты с внешним миром ради повседневной работы или домашних хлопот, выполнения профессионального долга или семейных обязанностей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им лучше воздержаться от лишней суеты и активности в утренние часы. В частности, нежелательно делать в это время покупки, совершать платежи и отправлять посылки. Благоприятное время для текущих дел настанет после полудня, но успех возможен не во всех направлениях. Стоит поторопиться, если вы хотите вовремя и без приключений завершить совместную работу.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов могут оказаться коварными или тупиковыми утренние часы. Многие Стрельцы в начале дня проявят рассеянность или безответственность, куда-то опоздают или настроят несбыточных планов. При этом стоит быть осторожнее Стрельцам, рожденным в середине декабря: подобное поведение может подпортить им репутацию. В второй половине дня есть смысл плотнее заняться практическими вопросами.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют никуда не спешить и не браться ни за какие дела утром: это время, бесперспективное для работы и сомнительное с точки зрения собственного самочувствия (возможна рассеянность, слабость). После полудня станет проще заниматься необходимыми делами и преследовать свои интересы, но энергию лучше направлять только на завершение прежних дел, избегая приступать к новым.
Водолей
Сегодня Водолеев обстоятельства вновь могут призвать к работе или серьезным мыслям. Не исключено, что это потребует не только отказа от свободного режима, от радостей любви и творчества, но и сужения круга контактов (к счастью, ненадолго). Вторую половину дня можно использовать для завершения трудоемких домашних работ, а также для закрытия, подготовки или небольшой реорганизации бизнес-проектов.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды настоятельно рекомендуют пропустить утро: это время загадочных осечек, путаницы, тупиков, запоздалых или бессмысленных замыслов, нечаянного или сознательного самообмана. Возможна сонливость или рассеянность. Стать практичнее, собраннее и дисциплинированнее поможет вторая половина дня, именно в это время лучше приступать к необходимым делам, контактам, отчетам, планированию.