Осторожнее в разговорах – гороскоп на 19 июля

18 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. День может начаться с минуты слабости, рассеянности или путаницы, с той или иной формы заблуждений, обмана, «тумана».

Фото: rambler