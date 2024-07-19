Смотрим на мир без иллюзий – гороскоп на 20 июля

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге поможет мыслить практично, действовать предусмотрительно и дальновидно.

В чувствах наступит ясность – любовный гороскоп на 20 июля

Забиваем на работу и отдыхаем от всего – финансовый гороскоп на 20 июля