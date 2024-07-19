Смотрим на мир без иллюзий – гороскоп на 20 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что чувство долга, реализм и прагматизм вплоть до вечера будут противостоять растущему авантюризму. От поспешных смелых действий может удерживать осторожность, скрытность или опыт прошлого, намекающий на возможные «подводные камни» в новых оптимистичных тенденциях. Форсировать события в этот день нежелательно. Не стоит активно включаться в новые дела, повышать нагрузки, отправляться в поездки. Вместо этого полезно оценить ситуацию, подвести итоги, навести порядок, выполнить подготовительные работы.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют действовать по плану, совмещая выполнение необходимых дел с подготовкой к новому образу действий. Если в течение дня начнут преследовать те или иные колебания, не стоит спешить с выбором или компромиссом: не исключено, что уже завтра события свернут в новое русло и выход внезапно найдется сам, например, удастся ловко совместить два желанных решения или направления.
Телец
Сегодня для Тельцов это благоприятный день, но судьба будет помогать им не во всех направлениях. Многие Тельцы обнаружат, что их недавний образ действий устарел, требует отмены или корректировки. Также возможны заминки в поведении нужных людей. Эти сутки подходят для завершения работ или перестройки. Для поворота на новый путь сегодня может не быть нужного внешнего стимула или внутреннего импульса.
Близнецы
Сегодня Близнецы на пороге нового увлекательного и значимого этапа своей жизни, который обещает стать для них насыщенным и успешным. Но ситуация не располагает к настоящей активности и вплоть до ночи представителям этого знака придется оставаться «на низком старте». Удерживаться от порыва в новом направлении будет нелегко, особенно майским Близнецам, но звезды все-таки советуют не торопиться.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть осмотрительнее при взаимодействии со значимыми для себя людьми, группами, инстанциями и сообществами. В общении с ними лучше удерживать сложившееся равновесие и расстановку ролей, даже если нервируют неопределенность и двойственность. Попытка качнуть чаши весов в каком-либо направлении в этот день может не только не дать нужного эффекта, но и добавить проблем.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют ограничиться рутинными делами и повседневыми заботами. Можно заняться проверкой проделанных работ, профилактикой систем контроля и защиты. Стоит поберечь здоровье, так как в эти сутки оно может быть уязвимым. Если кажется, что дела зашли в тупик, перспектив нет и ситуация безнадежна, стоит подождать до завтра: словно из ниоткуда появится идея, энергия или стимул.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют энергично и открыто включаться в новый цикл работ, но и не рекомендуют сидеть без дела. Впереди ответственный период, когда ради цели придется напряженно трудиться и даже, возможно, рисковать, поэтому этот день лучше потратить на подготовку, тренировку или подстраховку. При этом могут пригодиться прежние полезные умения и навыки, любительские или профессиональные.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют сосредоточиться на бытовой или служебной рутине, а с новым стартом подождать – особенно, если в нем нужна помощь или предполагается компания. В этот день могут быть не готовы к действию попутчики и партнеры (особенно иногородние и зарубежные), может требовать внимания дом, семья, хозяйственный вопрос, не исключены заминки с финансированием, документами, транспортом.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют повременить с включением в новое сотрудничество, а также излишне оперативно подстраиваться к новому поведению прежних друзей, конкурентов и партнеров: не исключено, что завтра что-то изменится и придется вновь перестраиваться. Но ничто не мешает прогрывать в уме возможные варианты своей тактики, руководствуясь своим прошлым профессиональным или житейским опытом.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют заниматься преимущественно делами практическими: финансами, работой, хозяйством. Одним из полезных качеств в эти сутки является разумная осторожность. Не помешает навести порядок в доме, оценить качество проведенных работ, убедиться в успешном закрытии неприятных историй (например, сюжета с долгами), заранее собрать вещи в поездку или позаботиться о техподдержке.
Козерог
Сегодня у Козерогов на первом месте нередко находятся их собственные потребности и им не стоит себя в этом упрекать. Многим Козерогам не помешает проверить состояние своих дел и самочувствия перед новой полосой хлопот. Однако им стоит позаботиться о том, чтобы это не отражалось на отношениях со значимыми людьми. В их интересах поддерживать баланс между личными и партнерскими (семейными) нуждами.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит воздержаться от активного включения в новые проекты. Этот день подходит для скрытых, черновых и подготовительных практических работ: если выполнить их сейчас, завтра ничто не помешает окунуться в увлекательную и потенциально успешную деятельность. В зависимости от планов и ситуации, не помешает проверить состояние своих «тылов», защит, технической оснащенности или здоровья.
Рыбы
Сегодня Рыбам легко следовать своим планам и принципам, оставаться в рамках стандартного расписания. Также ситуации этих суток берегут их от излишней игры воображения, ложного энтузиазма и опасных для них порывов. Стоит привести в порядок свой быт, домашние или служебные дела: впереди интересный, но хлопотный и напряженный период, способный внести в эти сферы временный хаос.