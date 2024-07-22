Контролируем мелочи – гороскоп на 23 июля

22 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. В первой половине дня Луна в Водолее поддержит интерес к неформальным коллективным дискуссиям, и недаром: в них возможен неожиданный поворот и нестандартный финал.

Фото: rambler