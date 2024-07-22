Контролируем мелочи – гороскоп на 23 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит считать именно их пиковой эмоциональной точкой дня, так как самые напряженные события еще впереди. Вечером вступление Луны в знак Рыб усилит чувствительность и ранимость, все душевные реакции обострятся. Может появиться опасная импульсивность, подталкивающая к авантюрам, тайным маневрам и бурным разногласиям, включая идейные. Также в ситуации может появиться доля коварства. Любые начинания в конце дня лучше исключить.
Овен
Сегодня у Овнов мысли и действия будут направлены в будущее, именно в его контексте будут с оптимизмом обсуждаться творческие, деловые и личные планы. Вечером напомнят о себе дела прошлого, тайные опасения или скрытые препятствия. Нежелательно пускаться вечером в путь, особенно далекий, и приступать к важным делам (в том числе, с иностранцами и гостями): возрастет риск проблем, приключений и авантюр.
Телец
Сегодня Тельцам стоит быть готовыми к неожиданному повороту разговора и тому, что любая беседа может внезапно зайти в тупик, и домашняя, и служебная. В это время не рекомендуется начинать ответственные переговоры и отправлять важные письма. Вечером тоже не все пойдет гладко: любое дело может сопровождаться нервозностью и проблемами, могут подвести зарубежные партнеры или друзья.
Близнецы
Сегодня Близнецы почувствуют признаки усталости или пресыщения. Их могут начать утомлять сюрпризы общения, тупики в поездках, пробуксовки идей или непредвиденные известия. Желательно внять знакам обстановки и чутью, сбавить темп или взять паузу, иначе вечером любое дело начнет обрастать массой переживаний и хлопот, есть риск втянуться в грандиозную авантюру.
Рак
Сегодня Ракам полезно следить за разговорами друзей и за общественными дискуссиями на актуальные темы: это способ оставаться в курсе финансово-экономических и других новостей, лучше ориентироваться в материальных и других перспективах будущего. Вечером стоит слушать свое чутье, если оно отговаривает от участия в чужих делах: многие из них и вправду окажутся сомнительной авантюрой.
Лев
Сегодня Львам не стоит начинать переговоры и налаживать с нуля стабильные новые связи. Куда важнее ход уже начатых диалогов: в них остается шанс высказаться (правда, реакция собеседников может быть неожиданной, а итог беседы непредсказуемым). Вечером лучше не поддаваться негативным эмоциям, особенно страхам: они могут толкнуть к нужным и потенциально успешным действиям, но в неудачный момент.
Дева
Сегодня у Дев многое пойдет не по плану, они будут зависимы от обстановки. В это время непредсказуем ход совещаний и поездок, могут зайти в тупик мысли, возможны сюрпризы в процессе служебной переписки или программные сбои. Не стоит игнорировать сигналы, предупреждающие о проблемах: вечером действительно возрастет вероятность напряженных ситуаций, разногласий и деловых рисков.
Весы
Сегодня для Весов общий ход событий положителен, но в их текущих планах вероятны сюрпризы. Может быть непредсказуемым поведение друзей или детей, оригинальным финал мероприятия, общения или поездки. Не исключено, что в дело вмешаются неожиданные новости или финансовые обстоятельства. Вечер способен добавить сомнений, хлопот или помех, на их фоне есть смысл на пару дней отказаться от начинаний.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется учесть непредсказуемый ход разговоров и их столь же непредсказуемый исход. Это не лучший день для официальных контактов, но общения как такового избегать не стоит. Может оказаться интересной свободная дискуссия, неформальная беседа. Вечером лучше воздержаться от активного включения в дела: может подвести чутье, есть риск втянуться в авантюру или попасть в ловушку.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов удача и вдохновение могут забуксовать по неожиданной причине. Утром возможен непредвиденный поворот в поездке, пересмотр планов в путешествии. Придется мыслить нестандартно, считаться с поступившими новостями. Наиболее труден вечер: к концу дня может сложиться потенциально конфликтная ситуация, неблагоприятная для делового сотрудничества либо привносящая проблемы в дом, семью.
Козерог
Сегодня Козерогам желательно воздержаться от шопинга, платежей и сделок, во избежание сюрпризов и разочарований. Не стоит поддаваться желанию купить обновку, средство связи, гаджет. Вечером велика вероятность срочных дел, суеты и промахов. Ошибившись один раз, лучше остановиться, иначе число ошибок начнет расти, усиливая нервозность, есть риск создать себе дополнительные заботы.
Водолей
Сегодня для Водолеев может представлять большой интерес неформальный диалог со значимым для них человеком или целевой аудиторией. Многих Водолеев будет волновать исход беседы с друзьями, детьми, домочадцами, любимым человеком, референтной группой. Итог такой дискуссии может стать неожиданным. Вечером лучше воздержаться от личных и деловых авантюр, так как есть риск промаха и ущерба.
Рыбы
Сегодня Рыб могут ждать сюрпризы в служебном и другом общении. Не стоит записываться к врачу, обращаться в сервис, устраиваться на работу. Наиболее сложен и коварен вечер. В конце дня лучше исключить начинания, так как любые маневры способны принести вред или риск. Также важно контролировать эмоции и не поддаваться импульсу, иначе возможны деловые разлады, идейные разногласия или семейные ссоры.