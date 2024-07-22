Держимся в тени – финансовый гороскоп на 23 июля

Наш гороскоп направлен на то, чтобы помочь людям максимально эффективно использовать текущие астрологические влияния.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют воздерживаться от частной подработки. Возможно, к вам будут обращаться неплатежеспособные клиенты, которые могут впустую отнимать ваше рабочее время. После полудня вы можете почувствовать прилив энергии и сможете улучшить ситуацию за счет проявления личной инициативы. Творческие работники смогут реализовать свои замыслы.
Телец
Сегодня у Тельцов может повыситься риск разного рода чрезвычайных происшествий. Не рекомендуется проводить технические испытания и заниматься пусконаладочными работами. В результате технических поломок вы можете понести финансовый ущерб. С полудня звезды советуют вам позаботиться о том, чтобы создать себе хорошие условия для работы.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют вести переговоры о партнерском сотрудничестве. У тех, кто выполняет клиентские услуги, могут возникнуть конфликтные ситуации с кем-то из заказчиков. После полудня ситуация в бизнесе значительно улучшается. Вы сможете установить контакт с нужными вам людьми и получить доступ к достоверной информации.
Рак
Сегодня у Раков, работающих за границей или в совместных предприятиях, в первой половине дня могут ухудшиться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Причиной станет опоздание или не выполнение в запланированный по графику срок работы. Старайтесь не браться за выполнение излишне трудоемкой и сложной работы. С середины дня положение в делах может значительно улучшиться.
Лев
Сегодня Львам может сопутствовать неудача в финансовой деятельности. При денежных переводах по безналичному расчету возможны ошибки. Вы рискуете отправить деньги не по назначению. Во второй половине дня может наступить хорошее время для экономической экспансии в бизнесе. Можно вкладывать деньги в рекламную компанию и в обучение.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют обсуждать с партнерами острые вопросы, касающиеся совместного бизнеса. Также следует воздержаться от подписания договоров аренды. Некоторые вопросы не удастся довести до завершения. Во второй половине дня могут вырасти доходы от гостиниц и ресторанов. Вы можете существенно сократить расходные статьи бюджета.
Весы
Сегодня у Весов, чья деятельность связана с частыми поездками, в первой половине дня может возникать множество мелких неприятностей из-за плохой согласованности в делах и поломок транспорта. После полудня работники сферы услуг почувствуют приток выгодных заказов. Проявите тактичность и внимательно фиксируйте все пожелания клиентов при оформлении заказов.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют втягиваться в финансовые авантюры. В этот период фортуна играет против вас, и любые рискованные финансовые инвестиции могут принести вам убытки. Во второй половине дня вам могут предложить новую работу, либо на текущей работе могут произойти позитивные подвижки. Начальство может поддержать ваши инициативы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не рекомендуют выполнять строительные, ремонтные и отделочные работы в помещениях. Дело в том, что в это время возрастает вероятность серьезных технических сбоев. Во второй половине дня наступает удачнее время для творческих работников, торговцев модной одеждой. Успешно пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику.
Козерог
Сегодня Козерогам может поступить информация из конфиденциальных источников. Звезды не советуют доверять этим сведениям. Также это неудачное время для коротких поездок и завязывания новых деловых знакомств. На вторую половину дня звезды советуют запланировать проведение инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют в первой половине дня воздерживаться от финансовых вложений в акционерные общества открытого типа. Вы не сможете проконтролировать, насколько эффективно расходуются деньги. После полудня может наступить хорошее время для работников транспорта, социальных служб, юридических консультантов, торговцев и разного рода посредников.
Рыбы
Сегодня Рыбам не рекомендуется проявлять инициативу в делах. Старайтесь держаться в тени и, по возможности, воздерживайтесь от контактов с начальством. После полудня ситуация может резко поменяться к лучшему. Во многом это будет обусловлено хорошими деловыми отношениями с коллегами. Вы сможете повысить свое профессиональное мастерство и производительность труда.