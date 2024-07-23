Следуем чувствам и желаниям – гороскоп на 24 июля

23 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах побуждает во многом руководствоваться интуицией, фантазией или эмоциями.

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Гороскоп на сегодня говорит, что именно от настроения может зависеть выбор в пользу тех или иных методов и идей, а также выбор между оптимизмом и пессимизмом. Ограничения или помехи остудят пыл. Возможна слабость, мнительность или осторожность. Напор, нетерпение и азарт могут столкнуться с барьером в виде контроля, проверки, задержки, карантина. К неприятностям приведут бессистемность, легкомыслие, авантюризм и лихачество. Велика вероятность неудач в начинаниях, особенно, проводимых без подстраховки и без учета опыта прошлого. Овен Сегодня Овнам звезды советуют быть осторожнее в поездках: тщательнее к ним готовиться или отказаться от них, если они не обязательны. В этот день возрастает вероятность скрытых ловушек, помех и преград, проблем в работах и деловых командировках. На психологическом уровне день может добавить тайных сомнений и опасений. Не лучший момент для старта долгого путешествия и развития бизнеса за рубежом. Телец Сегодня Тельцам день поможет оставаться в рамках составленных ранее планов, если их начали одолевать искушения, например, появился соблазн отбросить осторожность, ускорить темп, «срезать путь», обойти правила, расширить стандартную программу. Часто осмотрительность будет подсказана их профессиональным или житейским чутьем. Также возможен пример или совет более опытного коллеги или старшего друга. Близнецы Сегодня Близнецы столкнутся с препятствием, которое выставляет ситуация их активности и авантюрному настрою. Чем сильнее их азарт, амбиции и нетерпение, тем активнее они будут сопротивляться контролю, давлению, недоверию, консервативным устоям, бюрократическим формальностям, запретам и лимитам. Но им будет трудно идти против системы, например, профессиональной. Не лучший момент для начинаний. Рак Сегодня Ракам нежелательно ввязываться в явные авантюры, но им также не стоит давать ход серьезным планам, особенно крупным и важным. Велика вероятность, что они тоже получат сомнительный оттенок, дадут много поводов для беспокойства и принесут разочарование, ибо начаты слишком рано, не с теми людьми или без должной подготовки. В первую очередь, это касается профессиональных зарубежных проектов. Лев Сегодня Львам стоит помнить, что это не лучший день для начинаний, в том числе, коллективных. Они сами либо их соратники могут оказаться в слабой позиции, да и внешние обстоятельства могут оказаться далеки от идеала – в результате чего возможны те или иные погрешности в личной инициативе и командной работе, велик риск выступить ниже своих истинных возможностей. Неубедительный старт может деморализовать. Дева Сегодня Девам звезды советуют считаться с внешними ограничениями, которые им создают люди и обстоятельства. Даже если пока их удается проигнорировать и обойти, вскоре это будет делать труднее, а за некоторые маневры вполне может прийти расплата (например, при проверке). В первую очередь, самоконтроль и дальновидность нужны в профессиональной сфере, в работе с иностранцами и в зарубежных проектах. Весы Сегодня Весам придется смириться с долей зависимости - от людей, обстоятельств, графика повседневных работ, собственного настроения или самочувствия. Это день, когда могут напомнить о себе служебные тайны или домашние заботы, эмоциональные затруднения или хронические недомогания. Возможны вынужденные заминки, задержки, проблемы при обслуживании и получении помощи, особенно в пути и в чужих краях. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют держаться знакомых планов и чаще прислушиваться к голосу интуиции (особенно, когда она советует проявить осмотрительность или скрытность, стать скромнее, выждать или уйти в тень). Чутье и доля принципиальности в этот день будут лучшим способом услышать свой природный инстинкт самосохранения, он поможет обойти препятствие или воздержаться от рискованной авантюры. Стрелец Сегодня Стрельцы могут испытывать те или иные сложности в своем доме и личном быту, а также психологические проблемы в семье. Возможно ограничение, нехватка чего-то нужного, недопонимание или тяжесть на душе. Причиной огорчения может стать ссора. День способен усилить ностальгию по дому, чувство долга перед родителями и старшими, интерес к семейному прошлому, к старым владениям или ветхому жилью. Козерог Сегодня Козерогов день может подтолкнуть к скрытности, ранимости и депрессивным ноткам в настроении. Возможна тенденция уйти от общения, замкнуться в себе, поддаться негативным воспоминаниям. Причиной может оказаться усталость от суеты, обострение недомоганий или досадная осечка в новом деле. Не стоит браться за решение ответственных, масштабных и системных задач. Лучше повременить с командировкой. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют быть экономнее в своих расходах или оптимизировать их, уточнив приоритеты. Полезно проинспектировать бюджет и ресурсы: не исключено, что не хватает средств на продвижение бизнеса или на нужды детей, чего-то недостает для оплаты отдыха или прогресса в хобби. Возможно, придется урезать траты на необходимое, чтобы оплатить прихоти или вложиться в рискованный проект. Рыбы Сегодня Рыбам день напомнит о границах их возможностей, за которые они пока выйти не могут (или могут, но заплатив нежелательную цену). Станут очевиднее текущие границы их личной территории, профессиональные рамки, ограничения по здоровью. Поддаться новым взглядам помешает консерватизм, сомнение, недоверие, страх или верность прежним принципам. Чем скромнее желания, тем гармоничнее пройдет день.