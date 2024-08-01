Контролируем все вокруг – гороскоп на 2 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что приоритеты дня – контроль, поддержка порядка, забота о границах и «тылах», выполнение семейного долга. Он подходит для пребывания дома или на закрытой частной территории, для остановки в пути, для плановой инспекции запасов, посещения заброшенных мест и подготовки дома к временному отсутствию жильцов. На психологическом уровне это день почитания старших и обращения к прошлому. Стоит обращать внимание на всплывающие мелкие детали: недочеты, недостачу, «просрочку», износ.
Овен
Сегодня Овнам лучше не форсировать события и не огорчаться, если мелкие заминки не дают идти дальше. Это намек на необходимость побыть с близкими, заняться жильем или обратить внимание на скрытые неполадки, чреватые помехами, если пренебречь профилактикой. Не стоит сопротивляться обстоятельствам, если они вынуждают остаться дома или продлить остановку в пути, заняться техосмотром или уборкой.
Телец
Сегодня для Тельцов длится фаза относительного спокойствия и эмоциональной гармонии. В фокусе их внимания вплоть до ночи могут оставаться семейные дела и царящие в доме настроения, новости ближайшего окружения и его правила. Обсуждать профессиональные вопросы лучше приватно. Актуальные известия могут прийти по закрытым частным каналам связи, некоторые детали при этом будут нуждаться в уточнении.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут продлить передышку в важных для себя делах, часто рискованных и энергозатратных. Этот день требует повышенного внимания к вопросам планирования, учета и контроля, к бытовым, семейным и хозяйственным деталям. Вынужденные уделить время подобным темам, многие Близнецы будут сгорать от нетерпения в ожидании момента, когда смогут вновь дать волю своему азарту и двинуться дальше.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют следовать своим привычкам, планам или природному чутью. Для многих Раков будет опорой свод профессиональных правил или их личных убеждений, за рамки которых они решат не выходить, но не исключено, что иногда у них будет появляться искушение пойти ради достижения цели на сомнительный маневр. В таких случаях лучше не спешить и брать время на взвешивание вариантов.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют быть сдержаннее, а в какой сфере, подскажет обстановка. В зависимости от ситуации, может потребоваться скрытность, сдержанность, скромность или доля терпения. Возможно, предстоит контролировать свои чувства, соблюдать тайны частной жизни или оберегать деловые секреты. Не стоит планировать на этот день мероприятия, где вы намерены привлекать к себе особое внимание.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что не стоит стремиться в своих контактах с людьми к строгой официальности. Это день доверительности, душевности, но с долей осторожности. Для обсуждения деловых тем подойдет формат приватного совещания. Лучше не спешить с утверждением планов и оформлением документов: старые программы и расчеты нуждаются в уточнении, а новые в осмыслении, проверке и доработке.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют держаться в рамках плана и графика. На первом плане вплоть до ночи может оставаться семейный или профессиональный долг, забота о порядке и контроле, соблюдение лечебного режима или правил секретности. Не лучший момент для развлечений, творчества без границ и свободного самовыражения. Не стоит выбирать этот день для романтического свидания, праздника, самопрезентации.
Скорпион
Сегодня на Скорпионов эмоциональная атмосфера воздействует на благотворно, помогая им сохранять душевное равновесие и указывая верные ориентиры. Звезды советуют заниматься уточнением планов и сбором данных, не переходя к радикальным решениям и ответственным необратимым шагам – особенно, если дело касается путешествий и переездов, получения образования, решения юридических или жилищных вопросов.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов важным источником информации остаются собственные ощущения и эмоциональные реакции, но доверять им стоит не всегда. Звезды советуют прислушиваться к своим чувствам и интуиции почаще, если речь заходит о домашних делах, семейных и других близких доверительных отношениях, жилищных проблемах, а также о непогашенных давних долгах, о вопросах здоровья, секретности и безопасности.
Козерог
Сегодня Козерогам желательно поддерживать отношения с нужными людьми, соблюдая в них баланс между доверительным тоном и разумной дистанцией. Большинству Козерогов не придется искать стратегию наугад и с нуля: чаще всего, безошибочный выбор им будет подсказывать опыт (в зависимости от момента, профессиональный или житейский). Также многих Козерогов выручит природная осторожность или сдержанность.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют оставаться в рамках привычного расписания и спокойно заниматься повседневными делами. На первом месте вплоть до ночи могут оставаться те или иные бытовые детали, домашние хлопоты или рутинные служебные процедуры. В случае недомоганий желательно уделить внимание системе поддержки своего здоровья: возможно, пора подумать о курсе лечения или комплексной профилактике.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды помогают придерживаться единственно правильной для них (сейчас) стратегии, которая обеспечит им душевное спокойствие, уверенность в себе и безопасность. Для многих Рыб системой сдерживающих факторов станет профессиональная дисциплина, родительский долг или долгосрочная программа действий, заранее лишающая их роскоши предаваться излишествам и уклоняться от генерального плана.