Просвещаем день себе – гороскоп на 3 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что можно отдохнуть, побыть дома, продлить остановку в пути или паузу в делах. Самое время прислушаться к внутренним ощущениям. Во второй половине дня важнее не пропустить знаки, приходящие извне: они могут стать одновременно и указанием на какой-то кризис, и сигналом к действию. Переход Луны в знак Льва пробудит творческие идеи, жажду любви или тягу к развлечениям, подарит энергию для игр, авантюр, спорта или креатива. Но масштабных мероприятий на этой волне лучше не затевать, поскольку близкое Новолуние может снизить запас сил.
Овен
Сегодня Овнам не стоит рассчитывать на бурный прогресс в первой половине этого дня. Возможно, придется провести ее дома. Не исключены колебания и перепады эмоций. На новый всплеск энергии и активности можно надеяться ближе к вечеру. Именно на вторую часть дня звезды советуют планировать продолжение пути, включение в игру или творческую работу, меры по продвижению бизнеса, переход в режим развлечений.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не вычеркивать из списка своих интересов дела домашние и семейные. Энергия для проведения мероприятий в доме (особенно креативных, игровых и праздничных) появится к вечеру. Вечерний поворот событий может сопровождаться всплеском негативных эмоций. Не исключено, что поле для активности и креатива окажется вынужденным, например, придется устранять какие-то помехи.
Близнецы
Сегодня Близнецам покажется, что время течет слишком медленно, вынуждая их впустую расходовать свой ресурс, зря жечь энергию и терять удачные шансы. Вечер покажет им, что это не так: снова появится поле для маневра и наметится переход от рутины к творчеству. Истинная увлеченность в конце дня позволит мыслить креативнее, не замечать трудностей или ловко превращать их в возможности.
Рак
Сегодня Ракам в первой половине дня звезды советуют поставить в приоритет свои личные привычки и текущие нужды: оценив их (а также при необходимости, отдохнув и восстановив силы), вечером будет проще заниматься многими делами, в том числе материальными. В конце дня может уточниться подход к значимым покупкам, к платежам, источникам финансирования, кредитным расчетам, сделкам или инвестициям в будущее.
Лев
Сегодня Львов ждет внешний или внутренний значимый момент. В это время важна их личная позиция или имидж. Не исключено, что в конце дня активизируются не только их друзья, но и конкуренты, завистники, а сами Львы окажутся в фокусе общего внимания. Шансы на удачное развитие событий есть, но не повредит группа поддержки. Стоит удвоить внимание, если решается финансовый вопрос.
Дева
Сегодня Девам нежелательно планировать важные дела. Утром звезды советуют заняться необходимой рутиной, а вечером перейти в режим внутренней переоценки, мысленно «встать перед зеркалом» и заглянуть в себя: скорее всего, накопилось немало поводов для непростых размышлений. Может беспокоить тема здоровья, работы, любви или счастья детей, а также собственная скрытая роль в текущих событиях.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют не откладывать на вечер необходимые рутинные дела, в том числе продиктованные профессиональными обязанностями или семейным долгом. Вторая половина дня пригласит в мир креатива, праздника, романтики, игр и развлечений. Не стоит пропускать такую возможность, особенно, если завершается некий приятный этап (любовный роман, период увлекательных экспериментов, отпуск).
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют запасаться эмоциональной гармонией или укреплять свои духовные опоры: и то, и другое может пригодиться вечером. В конце дня вероятен ключевой момент, связанный с базой жизни или с важной целью. На первом плане могут оказаться темы дома или карьеры, интересы детей. Желательно не пропускать вечером знаки судьбы и не торопиться с необратимым шагом.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют повременить с активными маневрами до вечера – особенно, если речь идет о сотрудничестве с иностранцами, взаимодействии с влиятельными людьми, об играх или занятиях спортом, о погоне за творческим или деловым успехом, личным счастьем или популярностью. Не стоит бояться возможных вечерних сюрпризов: внешний кризис станет дополнительным импульсом и источником удачи.
Козерог
Сегодня Козероги могут быть уверены, что обстановка и чужое поведение не преподнесут им сюрпризов, но с приходом вечера все может оказаться иначе. Возрастет вероятность столкнуться с нештатной ситуацией в финансовых делах или в личной жизни, с деловым или творческим кризисом, с проблемами или капризами детей. Под давлением обстоятельств может назреть неожиданное креативное решение.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют ограничиться несложными мелкими делами, не бросая на них все свои силы. Наиболее яркие события, задевающие лично и дающие стимул, ожидаются к вечеру. В это время многое определит чужая позиция и именно она способна побудить к действию. Возможно, будет подчеркнут критичный конфликт интересов, подан сигнал к сотрудничеству или вступлению в игру.
Рыбы
Сегодня Рыбы чувствуют себя спокойнее в первой половине этого дня. В это время у них есть контроль над ситуацией или она для них предсказуема. Многое решит их природная интуиция или жизненный опыт. Во второй половине дня интерес может вызвать вопрос о работе или услуге, мнение коллеги, судьба творческого продукта, тема здоровья, а для родителей-Рыб предметом особого внимания могут стать нужды их детей.