Замечаем ошибки – гороскоп на 6 августа

5 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве обостряет реакцию на любые мелочи, и приятные, и раздражающие.

Фото: rambler