Хватаемся за шансы – гороскоп на 7 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что велика вероятность пропажи, опоздания, ошибки, путаницы, отказа, вынужденной отсрочки. Причиной может быть потеря данных, ошибка диагностики, устаревшая бюрократическая процедура, завершение гарантийного срока, износ оборудования, допущенная в прошлом некомпетентность или небрежность. Возможны сложности при записи к врачу, при попытке оформить документ. Луна в Деве призовет к дотошности. Может наметиться проверка, повторное исследование, серия совещаний, ремонт, обращение к архивам.
Овен
Сегодня Овнам обстоятельства продолжат мешать, если они стремятся снова набрать темп, хотят побыстрее найти нужный им сервис, покончить с бюрократическим ритуалом, лечением или ремонтом. Возможны недомогания, заминки в рутинных работах, осечки с документами или загадочные ошибки в них, пропажи нужных мелочей, опоздания, отсрочки, отказы в помощи или ограниченные возможности для ее получения.
Телец
Сегодня Тельцам обстоятельства выставляют определенные ограничения, но не лишают их возможностей полностью. При желании, они вполне могут продолжать заниматься своими делами – особенно, если их приоритетом является общение, обучение, работа с текстами, выявление ошибок, проведение исследований. Многим Тельцам будет доступно их хобби, при условии, что оно не является слишком энергозатратным.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит надеяться на быстрый успех в виде мгновенного снятия всех блоков. Наоборот, препятствия могут принять системный характер, воздвигнув перед ними невидимую стену или глухой барьер, который им пока нереально пробить. Пригодится доля смирения и терпения, умение выждать или отступить, готовность навести порядок на своей территории или кропотливо поработать над ошибками.
Рак
Сегодня Ракам день может принести разочарование. Возможно, зря пройдет поездка или не даст эффекта беседа. С осечками практического рода могут соседствовать духовные огорчения, может быть развенчана часть идеалов и утеряна часть надежд. Звезды советуют не унывать: вероятно, планы не отменены, а всего лишь отложены, требуется терпение, дополнительное исследование или правильное оформление документов.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют быть внимательнее и дотошнее в материальных делах и в налоговой сфере, иначе к недочетам прошлого есть риск добавить новые ошибки и создать проблемы на будущее. Не помешает системная проверка, перерасчет, временная экономия, скрытый контроль. Не стоит игнорировать признаки обмана, небрежности и утечки средств, пропускать письма из финансовых и страховых организаций.
Дева
Сегодня Девы рискуют столкнуться с уже знакомым барьером в общении, который усилят бурные и острые текущие события. Возможно одностороннее или взаимное недопонимание, отказ, обида, дистанция, молчание или разрыв. Может быть затруднен диалог с начальством, инстанциями, партнерами, клиентами, старшими по возрасту и званию. Не лучший момент для попытки помириться, договориться, прояснить отношения.
Весы
Сегодня для Весов высока вероятность остаться в тени или в зависимой позиции. Возможно, обстоятельства вынудят их заняться здоровьем, вернуться к служебной рутине, поработать с документами и архивами, взять паузу на время ремонтно-профилактических работ, навести порядок, провести дотошную проверку с целью выявления ошибок. Это день, когда лучше отложить поездки и сократить число лишних контактов.
Скорпион
Сегодня Скорпионы спокойно отнесутся к любым задержкам и препятствиям, если остаются в стороне от суеты. Если они втянуты в чужие дела или затеяли свою собственную авантюру, их реакция на события окажется острее. Они будут чаще нервничать, испытывать разочарования, нести мнимые или истинные потери. Звезды рекомендуют им рассматривать свои текущие приключения как тренинг, полезный для будущего.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит настаивать на продолжении разговора, если они зашел в тупик. В то же время, в нем рано ставить точку: скорее всего, интерес к полемике не угас и последует новый этап беседы. День может напомнить о профессиональном долге и долгосрочных планах, о правилах и контроле, о необходимости терпения или смирения. Есть риск неудач (охлаждения отношений, увольнения после ссоры).
Козерог
Сегодня у Козерогов одной из главных установок должна оставаться осторожность. Что бы ни случилось, им лучше выждать, чем поспешить. Стоит спокойнее относиться к паузам в пути, ошибкам, случайным спорам, временным заминкам, досадным просчетам, напоминаниям о проблемах прошлого. Главная ценность текущих событий будет заключаться в полученном опыте, а также в возврате к забытым контактам или знаниям.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше отложить новые начинания и развлечения, отказаться от беспечности, проявить больше дотошности и придирчивости. День подходит для проверки систем защиты и поиска скрытых уязвимостей, помогает разбираться со следами прошлого, выявлять критичные недочеты, находить источники вреда, ущерба, иллюзий и хаоса. Можно использовать его для инспекции запасов, лечения, профилактики.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит ограничить время общения и выдержать разумную дистанцию со своими собеседниками. По возможности, лучше воздержаться от диалога и сотрудничества, прервать полемику, повременить с ответом на вопрос, перенести визит, совещание, согласование мнений. В то же время, не стоит подчеркнуто демонстрировать свои негативные реакции, холодность или обиду. Полезно взять паузу для раздумий.