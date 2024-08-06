Хватаемся за шансы – гороскоп на 7 августа

6 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня трудно рассчитывать на устранение помех – напротив, они могут принять системный и затяжной характер.

Фото: rambler