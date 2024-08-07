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Прислушиваемся к себе – гороскоп на 8 августа

7 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня можно не спешить с включением в активный режим.

Прислушиваемся к себе – гороскоп на 8 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что начало дня может пройти в сомнениях, неопределенности, тупике или одиночестве. Возможна рассеянность, нерешительность или слабость. Утешением в случае задержек и временных препятствий может стать надежда на их высший скрытый смысл, например, на их необходимость для полного исцеления от недуга или для ухода от прошлого. Во второй половине дня Луна в Весах настроит на энергичное сотрудничество. Чем сложнее и нетривиальнее окажется решаемая совместными усилиями задача, тем быстрее будут забыты случайные ссоры и разногласия из-за мелочей.

Овен

Сегодня Овнам стоит начать этот день с несложных дел, прояснения необходимых по ситуации мелочей или рутинных забот о здоровье. Стоит заранее смириться с возможными мелкими недочетами (заминками при сборах в путь, загадочными пропажами). К новым делам звезды советуют приступать во второй половине дня, сделав акцент не на своих индивидуальных усилиях, а на сотрудничестве, на командной или парной работе.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют отдыхать или вести свободный образ жизни. Можно чуть позже проснуться, немного помечтать о будущем или вспомнить о прошлом. Вторая половина этого дня сформирует подходящие условия для перехода к решению повседневных задач, как типовых, так и нестандартных. Решать любые проблемы будет проще, если налажены связи, есть помощники, партнеры и навыки сотрудничества.

Близнецы

Сегодня для Близнецов день начнется не очень продуктивно. Многие Близнецы будут дольше обычного «раскачиваться» и приходить в форму. Утром их ведущим настроением может оставаться сомнение, уныние или разочарование. В это время им лучше не строить планов, побыть дома. После полудня им удастся взбодриться, вернуть себе физическую, деловую и духовную энергию, найти для себя подходящий стимул и мотивацию.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не бороться с обстоятельствами, если они мешают узнать всю правду и прояснить детали: истина откроется в свое время. Лучше не планировать на утро целевые контакты и поездки, так как они не сулят нужного эффекта. Вторая половина дня может обратить внимание на партнерские отношения, брак или домашние дела, подчеркнуть какой-то раздражающий фактор в этих сферах.

Лев

Сегодня Львам есть смысл перенести на вторую половину дня все энергозатратные мероприятия: физические нагрузки, целевые командировки, партнерскую и командную работу. В утренние часы велика вероятность ошибок и тупиковых ситуаций. Стоит воздержаться в начале дня не только от преждевременных порывов активности, но и от финансовых взаиморасчетов, покупок, отправки документов, обращения в сервисы.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют воздерживаться от активности в первой половине дня. Это время пессимизма, мнительности, дезориентации и слабости собственных позиций. Возможно чувство одиночества и непонятости. Если нужно восстановить партнерский диалог, лучше приступать к нему во второй половине дня – делая акцент не на словах, а на прицельных действиях, тех или иных дипломатичных встречных шагах.

Весы

Сегодня Весам нет смысла спешить с внешней активностью. Утренние часы не обещают прилива энергии и прогресса в делах. Возможны недомогания, минуты сомнений, рассеянности и слабости. Выходить из тени и продвигать свои личные интересы, включая специфические, лучше во второй половине дня. В это время сделают шаг навстречу нужные люди, а если они будут медлить, можно проявить собственную инициативу.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов будущее покрыто туманом, природная проницательность поможет им увидеть лишь часть его контуров. Звезды советуют отложить выводы и утверждение планов, пока нет ясности, иначе есть риск продолжать тратить силы в бесперспективном направлении. К делам, необходимым в данный момент (особенно к выполнению партнерских обязательств), лучше приступать во второй половине дня.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что для них бесперспективно утро. Начало дня – время сомнений, заблуждений, путаницы и пребывания в тупике. Возможны ошибки, опоздания, минуты рассеянности. Не стоит строить планы и проводить совещания. Активность предпочтительнее во второй половине дня: она создаст условия для сотрудничества, а при ссорах поможет примирению или компромиссу ради общего дела.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше начать этот день с нескольких часов пассивности. До полудня можно позволить себе расслабиться, пустить дела на самотек, поплавать в иллюзиях или предаться воспоминаниям. Не стоит отправляться в дорогу и приступать к работам. Вторая половина дня, наоборот, должна стать периодом целенаправленной активности: плановых мероприятий, сотрудничества, выполнения партнерских обязательств.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют планировать активные действия на вторую половину дня. В это время сложатся условия для сотрудничества, в том числе, с иностранцами. Также появится нужная доля удачливости и авантюризма, энергия для приключений, для занятий спортом, бизнесом и активными видами творчества. Можно сделать шаг к решению юридической задачи или найти соратника по необычным убеждениям.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше воздержаться от контактов, даже если они страдают в изоляции. Не стоит планировать на это время переговоры и консультации. Вторая половина дня хороша для сотрудничества, но по запросу и веской причине. Помощь, партнерство, техподдержку желательно задействовать лишь в срочных, сложных и специфических ситуациях, например, для выполнения масштабных домашних работ.
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