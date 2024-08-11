Пробиваем место под солнцем – финансовый гороскоп на 12 августа

Наш гороскоп содержит рекомендации, помогающие принять важные решения и избежать нежелательных ситуаций.
Овен
Сегодня Овнов в первой половине дня могут ожидать перспективные деловые поездки, встречи, знакомства. В информационном плане день может быть очень насыщен. Это удачное время для деятельности, связанной с рекламой, шоу-бизнесом, туризмом, индустрией развлечений. Хорошо могут проявить себя представители творческих профессий. В конце рабочего дня могут быть положительные подвижки в карьере.
Телец
Сегодня Тельцы, работающие в сфере финансов, могут в первой половине дня совершить удачные операции и заработать неплохие деньги. Хорошее время для работников кредитно-финансовой сферы, особенно в секторе ипотечного кредитования и предоставлении лизинговых услуг. Бизнесменам имеет смысл прилагать усилия для поиска внешних инвестиций. Вы сумеете заинтересовать влиятельных людей своими проектами.
Близнецы
Сегодня Близнецы наиболее результативно могут провести этот день, если займутся укреплением деловых связей. В переговорном процессе может произойти новый поворот. Не торопитесь делать выводы – вам может потребоваться некоторое время, чтобы правильно оценить перемены. Необходимые бумаги и документы получают соответствующие резолюции и продвигаются достаточно быстро по инстанциям.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться прекрасный день для методичной плановой работы. В трудовом коллективе может сложиться доброжелательная конструктивная деловая атмосфера. Успешно может пойти практическая работа по ремонту и монтажу технического оборудования. К концу рабочего дня возможны перестановки в кадровом составе или прием на работу нового сотрудника.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют проявить творческий подход к работе. В первой половине дня у вас может быть много идей и достаточное количество энергии для тестирования новых подходов. Некоторые из них, не требующих больших затрат времени, вы можете попытаться реализовать на практике. Очень хорошее время для деятелей искусства, театра, шоу-бизнеса, индустрии спорта, развлечений и отдыха.
Дева
Сегодня у Дев, вероятно, наступило удачное время, когда вполне успешно можно оформлять аренду помещений. Также неплохой доход могут получить работники гостиничного и ресторанного бизнеса, строительных и ремонтных фирм. В семейном бизнесе может усилиться приток финансов, и в целом ваш бюджет окрепнет и пополнится. Рекомендуется делать крупные покупки.
Весы
Сегодня Весы могут значительно укрепить свои деловые связи и приобрести новые. В середине дня звезды советуют проявлять инициативу при поиске информации, телефонных звонках, поездках и встречах. Если вам не хватает своих знаний, то обращайтесь за помощью к специалистам. Те, кто работает посредниками или занимается торгово-закупочной деятельностью, смогут увеличить обороты.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов в центре внимания могут оказаться вопросы собственности и повышения финансовых доходов. В середине дня вам, возможно, удастся добиться продвижения в делах. Можете рассчитывать на помощь и поддержку своих верных друзей. Во второй половине дня повысится значимость деловых связей и информационного обмена. Успешно проходят поездки с целью деловых знакомств.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут почувствовать эмоциональный подъем, который продлится с утра до середины дня. В это время звезды советуют вам проявлять инициативу и не ждать, когда к вам придут и сделают предложение. Ищите сами варианты для бизнеса и будьте предприимчивы. Во второй половине дня и вечером у вас может появиться возможность получить первые плоды от своих усилий.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют заняться такой работой, которая требует углубленного внимания в обстановке тишины и уединения. Это прекрасное время для творцов-одиночек. Хорошо могут пойти дела у тех, кто связан с гостиницами, ночными заведениями, базами отдыха, санаториями. Чем меньше регламентирован ваш труд, тем успешнее могут решаться вопросы.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды рекомендуют укреплять партнерские и дружеские отношения в бизнесе. Сегодня вы можете значительно сблизиться с новыми потенциальными деловыми партнерами и уйти от сухого протокольного стиля общения. Пригласите партнера обсудить дальнейшие совместные планы в неформальной обстановке – контакты в таком формате могут скорее привести к компромиссу.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут почувствовать в себе достаточно сил и энергии, чтобы активно пробивать себе место под солнцем. Вы можете быть способны прекрасно контролировать свои эмоции и готовы действовать напористо. Этот день больше подходит для руководящих работников и тех, кто заинтересован в карьерном росте. Бизнесмены могут подавать заявки на участие в тендерах - возрастают шансы для получения госзаказа.