Подходим ко всему с улыбкой – гороскоп на 15 августа

14 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце усиливает потребность в духовной жизни или в моральном ориентире.

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Гороскоп на сегодня говорит, что положение Меркурия намекает на необходимость вернуться к старому разговору. Приоритетны темы, связанные с международными контактами, путешествиями, образованием, нуждами детей. Может стать важным мнение ребенка или его учителя, слово далекого друга. Полной ясности пока ждать не стоит, но важная информация поможет сделать какие-то промежуточные выводы. В некоторых областях останутся «слепые пятна». Их причиной часто будут старые иллюзии, заблуждения и предрассудки, с которыми все еще трудно расстаться. Овен Сегодня у Овнов есть повод для оптимизма. День может дать им возможность самовыражения, источник моральной поддержки или надежду на скорое продолжение пути. Для многих Овнов закончится с некой выгодой вчерашнее приключение: возможно, появится шанс вернуться в его ходе к недавней творческой идее или важному знакомству за рубежом, сохранить связи с нужным человеком в сфере рекламы или образования. Телец Сегодня Тельцам события дня подскажут, какие из их идей и связей нуждаются в дополнительной проработке. Может потребоваться временный шаг назад, например, к предыдущей версии креативного замысла, сделки или прежней договоренности. Стоит повременить с реализацией планов, касающихся творчества, личной жизни, обучения детей, путешествий, зарубежных контактов, украшения дома и прилегающей территории. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит нервничать, если с нужными людьми нет согласия на уровне слов или действий. В чем-то важном сохраняется гармония, а если она есть, то все прочие проблемы решаемы. Многим Близнецам уже в процессе спора станет ясно, какие темы требуют повторного обсуждения, а судьба любезно предоставит им для этого дополнительное время. Важно лишь не возвращаться в царство старых иллюзий. Рак Сегодня Ракам то или иное вдохновляющее обстоятельство не даст впасть в отчаяние, если их текущие дела зашли в тупик и усиленная суета не дала ожидаемого эффекта. Возможно, найдется помощник из числа прежних знакомых или пригодится запасной план, который долго держался в резерве. В частности, многие Раки сохранят надежду на путешествие, на лечение, работу или получение образования за рубежом. Лев Сегодня Львам звезды обещают возможность самовыражения, успех или моральную поддержку. Им будут на руку заминки в некоторых текущих делах. Может вернуться на доработку полезная идея. Вероятно, и к самим Львам вернется право голоса в какой-то сфере. Такую возможность не стоит упускать, особенно Львам, рожденным в середине августа: не исключено, что это последний шанс пояснить людям свою позицию. Дева Сегодня Девам звезды советуют не пропускать явные намеки на свои заблуждения. Самое время отступить в своих рассуждениях или исследованиях на шаг назад, чтобы заново прояснить для себя важный момент. Особый интерес могут представить темы, связанные с домом, детьми, личными симпатиями, зарубежными связями и творческим самовыражением, а также морально-этические, духовные, мировоззренческие вопросы. Весы Сегодня Весы могут оставаться дезориентированными во многих вопросах, но что-то (или кто-то) поможет им сохранять веру и надежду. Несмотря на запутанный и некомфортный характер сложившейся ситуации, они будут продолжать верить в любовь или в будущее, в возможность реализации своих талантов или в свои педагогические способности. Возможно, придет озарение или снова приоткроется старый канал связи. Скорпион Сегодня Скорпионы могут надеяться на удачу, но им стоит помнить, что она дана им лишь для благополучного выхода из крутого пике в текущий момент. Звезды не советуют строить на этой основе долгосрочные планы, поскольку это может означать иллюзии и измену собственным идеалам. Кроме того, второй раз подобный маневр может попросту не сработать. Возможно, появится необходимость повторного совещания. Стрелец Сегодня для Стрельцов удача в одних сферах сопровождается иллюзиями и ошибками в других. Высказываясь на значимые для себя темы и общаясь с важными для себя людьми, включая иностранцев, им лучше обойти некоторые темы прошлого и своей частной жизни, способные завести их на скользкую почву и отчасти «подмочить» их репутацию. Особенно осторожными стоит быть Стрельцам, рожденным в середине декабря. Козерог Сегодня Козероги имеют шанс получить награду за усилия. Приз может быть нематериальным, принять форму духовного озарения, морального удовлетворения или ценного урока. Дадут определенный результат поиски и старания. Однако ответы будут получены не на все вопросы. Вероятно, придется вернуться заново к какой-то идее или разговору, продолжить искать истину, подбирать алгоритм, лекарство или маршрут. Водолей Сегодня Водолеям день дает духовный маяк на будущее или моральную поддержку в текущих делах от конкретного человека: партнера, друга, учителя, взрослого ребенка. Это подходящий момент для возврата к неоконченному диалогу, в котором мнение собеседника будет иметь гораздо большее значение, чем собственное. Важно не пропустить момент для такого разговора, но не стоит затягивать его до позднего вечера. Рыбы Сегодня Рыбам придется смириться с неспешным ходом интересующих их переговоров: скорее всего, они будут отложены. Нужные люди возьмут паузу для размышлений или возникнут другие задержки. Родители-Рыбы могут столкнуться с заминками при устройстве детей в школы или кружки. При проведении работ может задерживаться момент их начала или сдачи-приемки. Сохраняя надежды, важно не питать лишних иллюзий.