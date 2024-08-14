Расставляем приоритеты – финансовый гороскоп на 15 августа

Наш гороскоп помогает лучше ориентироваться в событиях и настроиться на успешное и гармоничное проведение дня.
Овен
Сегодня у Овнов может усиливаться дух авантюризма и желания получить доход путем финансовых спекуляций. Речь идет, прежде всего, об игроках на фондовых, валютных и товарно-денежных биржах. Однако именно эти виды деятельности находятся сейчас в зоне повышенного риска. Другим потенциально проблемным направлением могут стать инвестиции в открытие филиалов.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться неблагоприятный день для регистрации объектов недвижимой собственности и заключения договоров на аренду помещений. Другая проблемная тема может быть связана с противоречиями между интересами семьи и карьеры. Большие нагрузки на работе могут вынудить вас подольше задерживаться, отчего в семье может недоставать вашего внимания.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может быть отмечен неудачными поездками. Деловые встречи могут либо срываться, либо проходят не так, как было запланировано изначально. Звезды не советуют сегодня обзаводиться новыми деловыми знакомствами. Будьте внимательны к поступающей информации, особенно если она пришла издалека. У торговцев могут произойти сбои с логистикой доставки товара.
Рак
Сегодня у Раков, занимающих руководящие должности, может достаточно остро стоять вопрос о наличии оборотных средств для ведения бизнеса. Ваши финансовые возможности на поверку могут оказаться ниже потребностей. Причем звезды не советуют вам вообще сегодня тратить деньги и особенно вкладывать их в закупку оптовых партий товара с целью последующей реализации.
Лев
Сегодня Львы могут быть готовы проявить инициативу в бизнесе, однако у вас может не возникнуть достаточной уверенности и ясной картины. Возможно, вы не сможете учесть силы противостоящих вам внешних влияний. Звезды не советуют вам вести переговоры и обсуждать с деловым партнером текущие дела, поскольку это не только не прояснит ситуацию, а еще больше вас запутает.
Дева
Сегодня Девы могут находиться в том состоянии, которое может не дать вам свободно проявить свои намерения. Вы можете столкнуться с препятствиями, которые не всегда удается понять и прояснить. Попытка совершить втайне от всех свои дела может окончиться неудачей. Основной проблемой дня могут стать сложные отношения с коллегами по трудовому коллективу.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют заниматься долгосрочным планированием бизнеса. В коллективной работе может царить полное непонимание и неразбериха. Например, при попытке работы в составе группы вы рискуете потратить много времени на споры. Рекомендуется, по возможности, ограничить проектно-конструкторские работы ввиду того, что повышается вероятность допустить ошибку в расчетах.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться неблагоприятный день для руководящих работников, ведущих менеджеров и учредителей фирм. Вам может быть сложно выработать и принять правильные управленческие решения. Особенно это относится к тем, кто специализируется на сделках с недвижимостью, строительстве, коммунальном хозяйстве, переработке продуктов питания.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут получать не всегда достоверные вести издалека – и это может негативно отразиться на результатах работы. Особенно это относится к тем, чей бизнес имеет отношение к внешней торговле, связям с заграницей и дальним поездкам. Попытки наладить диалог и укрепить связи с иностранными партнерами, имеют мало перспектив.
Козерог
Сегодня для Козерогов, специализирующихся на финансовой деятельности, день может сложиться неблагоприятно. Тщательно заполняйте формы платежных документов. Ввиду повышенного риска допустить ошибку в цифрах, деньги при банковских переводах могут уйти не по назначению. При расчете на ожидаемый доход от депозитов может быть ошибка, что может негативно отразиться на планах покупок.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с претензиями со стороны делового партнера и обвинениями в нерасторопности и ненадежности. Во второй половине дня звезды рекомендуют вообще не проявлять никакой личной активности, поскольку любые ваши действия, предпринятые по своей инициативе, могут привести к убыткам. Отдавайте предпочтение обычной рутинной работе.
Рыбы
Сегодня у Рыб может быть достаточное количество энергии и энтузиазма для выполнения текущих дел. Однако у вас может не сложиться ясного и четкого представления, что именно вам требуется делать в первую очередь, а какие дела можно отложить. Вопрос приоритетности на самом деле может иметь кардинальное влияние на итоговый результат работы.