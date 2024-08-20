Счастье на волоске – любовный гороскоп на 21 августа

Наш гороскоп даст рекомендации, как лучше использовать благоприятные аспекты дня и избежать возможных трудностей.
Овен
Сегодня Овны встречаются с помехами во многих сферах, и личная жизнь не исключение. Обстановка вплоть до ночи может нервировать обоих партнеров, провоцируя ссоры и обиды по малейшему поводу. Легко попасть впросак, пытаясь выразить тайные чувства, оправдаться или оказать любимому человеку услугу.
Телец
Сегодня Тельцы не расположены к ссорам и не всегда готовы к приключениям, но иногда вынуждены вести бурную жизнь. Многих Тельцов втянет в круговорот эмоций их партнер. Любовь сделает их терпеливыми, но их снисходительность не безгранична, исподволь в них может копиться разочарование.
Близнецы
Сегодня у Близнецов обстоятельства могут охладить любовный пыл или заблокировать им путь к исполнению желаний. Попытки плыть против течения сегодня чреваты и лучше смирить свои бурные порывы. Острые ситуации этих суток могут повлечь за собой критичные последствия, вплоть до сильной обиды и разрыва.
Рак
Сегодня Ракам не избежать помех, приключений и раздражающих моментов. Энергия, предназначенная для любви, может быть растеряна по дороге к ней. Нелегко придется Ракам-идеалистам и мечтателям: чем сильнее они стремятся к своему идеалу, тем дальше от них он сейчас может отодвигаться.
Лев
Сегодня для Львов любовный успех под вопросом: он может оказаться невозможным или достаться им слишком большими усилиями. Важным фактором сегодня является свое и чужое прошлое: если в нем были проблемные страницы, они будут отбрасывать тень на текущую ситуацию, например, провоцируя сомнения.
Дева
Сегодня для Дев мало что изменится, по сравнению с днем вчерашним. Если накануне имели место какие-то проблемы, они сохранятся. Вдобавок, возрастет риск ссор и негативных эмоций. Выбирать эти сутки для знакомства, свидания, предложения или объяснения звезды категорически не советуют.
Весы
Сегодня для Весов продолжается полоса временных неудач и препятствий, но лишь в том случае, если они отказываются принять ход вещей. Если они согласятся с тем, что возникшие помехи неизбежны, а жертвы необходимы, смириться с ситуацией им будет проще. Возможно, это испытание чувств.
Скорпион
Сегодня Скорпионов звезды предостерегают от лишнего риска и суеты в личной жизни: действия, предпринятые без необходимости, обернутся разочарованием или потерей чего-то ценного. Но есть исключение: если любимый человек по-настоящему нуждается в помощи, следует постараться и сделать все возможное.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что им лучше не форсировать развитие любовных отношений. И проявление собственной инициативы, и потакание задумкам партнера в этот день может привести к нежелательным последствиям. Ситуации дня могут подчеркнуть наличие системных разногласий и противоречий.
Козерог
Сегодня Козерогам общение с представителями другого пола способно принести больше хлопот, чем удовольствия. Задумав свидание, они рискуют устать уже на этапе подготовки к нему. В нервирующей обстановке возрастет вероятность обид и размолвок, которых вполне можно было избежать, перенеся встречу.
Водолей
Сегодня для Водолеев дела сердечные могут быть связаны с множеством помех, технических или психологических. Любовь выдержит испытание, но удовольствие от свидания окажется под вопросом. Выполнение части желаний и планов может стать невозможным по той или иной причине, например, материальной.
Рыбы
Сегодня Рыбам будет непросто выбрать линию поведения. Гармония отношений для многих из них окажется под вопросом. Острых моментов, чреватых ссорой, может стать больше, чем связующих нитей. Не лучшую роль могут сыграть их собственные иллюзии, тайные страхи, скрытность или упрямство.