Держимся подальше от нового – гороскоп на 21 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит выбирать его для начинаний и проведения трудных работ, налаживания отношений и стабилизации процессов. Если возникают срочные дела и обстоятельства вынуждают действовать, рекомендуется максимально возможная подстраховка, так как велик риск травм, поломок и других неудач. Вредны раздражительность и непоследовательность. Пребывание Луны в знаке Рыб близ Сатурна может добавить к сложному событийному фону тайные страхи, сомнения и внушаемость.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что велик риск оказаться в плену у обстоятельств, которые не всегда будут дружелюбными – гораздо чаще они будут напряженными и коварными. Дополнить картину может нехватка собственной энергии, уязвимость, обидчивость или раздражительность. Возрастает вероятность препятствий, ошибок и приключений. Лучше не выбирать этот день для начала работ, для целевой командировки.
Телец
Сегодня для Тельцов возрастает вероятность дополнительных хлопот, но далеко не всегда по их вине. Чаще им будет подкидывать заботы и создавать проблемы их окружение или обстановка. Придется прикладывать усилия, если стоит задача держаться намеченных планов. Велик риск столкнуться с приключением в бизнесе и в личной жизни, с задержкой, ошибкой, ограничением, финансовым или техническим сбоем.
Близнецы
Сегодня Близнецы не свободны в своих чувствах и действиях. Они вынуждены оглядываться на стандарты, смиряться с задержкой, запретом или контролем. Им стоит помнить, что бунт лишь усложнит их положение. Не лучшие последствия сулит конфликт с начальством, столкновение с традицией и системой. Важно контролировать свою импульсивность, обидчивость и гнев, чтобы не совершить стратегическую ошибку.
Рак
Сегодня у Раков есть надежный ориентир, благодаря которому они не собьются с пути, или вовремя опомнятся и вернутся на него, если попали в ловушку. Это может быть система их выстраданных идеалов, кодекс профессиональной чести, принуждающий к осторожности и терпению план или долгосрочный контракт, опыт прошлого или чутье. Любые ограничения в эти сутки спасительны, они - своего рода «оберег».
Лев
Сегодня Львам звезды советуют принять системные меры против возможных проблем, которые тоже могут носить системный характер, например, затрагивать одновременно финансы, бизнес, карьеру и контакты с друзьями. Все начинания этого дня напоминают сомнительные авантюры: обстоятельства, люди и техника не очень надежны, высок риск неудач, разочарований, ущерба. «Корень зла» может таиться в прошлом.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют отложить важные дела и встречи, или приготовиться к тому, что на пути возникнут системные препятствия. Возможно, придется ломать лед недоверия или брать другие барьеры. Многое будет зависеть от других людей и обстановки. Не стоит забывать, что этот день создает предпосылки для обострения деловых и личных разногласий, направляет любые отношения к неудачному сценарию.
Весы
Сегодня для Весов сохраняются (а иногда и усиливаются) факторы зависимости. Попытка пойти против обстоятельств или закрыть на них глаза может привести к негативному эффекту, поэтому звезды советуют набраться терпения и решать имеющиеся проблемы, даже если ради этого придется пожертвовать какими-то приятными планами. Придется принять как должное высокую вероятность неудач, недомоганий и помех.
Скорпион
Сегодня Скорпионам обстоятельства мешают провести время спокойно. Те или иные заботы могут подпортить им запланированный отдых, омрачить свидание, создать помехи в бизнесе или затруднить творческий процесс. Для активных начинаний это тоже не лучший момент: велика вероятность уже на старте столкнуться с испытанием и кризисом, предпринять важный шаг слишком рано или не рассчитать свои силы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше заниматься лишь необходимыми делами: срочными работами в доме, выполнением партнерских обязательств ввиду близкого дедлайна. Нужны меры осторожности и контроля, борьбы с небрежностью и рассеянностью. Приступать к новым задачам и открывать новые проекты, включая совместные, нежелательно: почва под ними будет шаткой, велик риск системных помех и фундаментальных разногласий.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит верить своим предчувствиям и опыту прошлого. В этот день полезны все методы подстраховки, даже суеверия. Если чутье подсказывает, что процесс пойдет неудачно – скорее всего, так и будет. При множестве помех будет под вопросом полезный результат. Лучше заниматься лишь самыми критичными срочными делами: если подойти к ним умело, они станут неплохим тренингом или проверкой.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют терять бдительность в текущих делах – наоборот, есть смысл ее удвоить. От необязательных мероприятий любого рода лучше отказаться: то, что в этот день достается с немалыми усилиями, в другое время может быть получено с куда меньшими энергозатратами. Велика вероятность сомнений, ограничений и попутного ущерба, сводящего на нет часть полученного результата.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно точно оценивать ситуацию и свою роль в ней. Напряженные события этих суток осложнятся для многих Рыб истинной или мнимой ответственностью за происходящее. Даже при супер-подготовке велик риск неудач и системных побочных эффектов. Проблемой может стать и лишняя осторожность, и лишний авантюризм. Чреваты любые начинания, в том числе, ремонтные и другие работы в собственном доме.