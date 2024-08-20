Держимся подальше от нового – гороскоп на 21 августа

20 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Этот день создает много проблем и помех, корни которых нередко уходят в прошлое, например, являются плодами прежней небрежности и заблуждений.

Фото: rambler