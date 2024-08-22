Живем моментом – любовный гороскоп на 23 августа

Наш гороскоп помогает лучше подготовиться к возможным событиям и настроиться на продуктивное использование энергии.
Овен
Сегодня Овны преуспевают в ситуациях флирта, а также в любых обстоятельствах, где партнер ожидает от них словесной реакции и быстрых действий. Остроумие, подвижность и легкость на подъем станут важными факторами их привлекательности. Если им нужно за что-то оправдаться, они найдут сотню объяснений.
Телец
Сегодня для Тельцов обстоятельства развиваются благоприятно, но в части конкретных действий им многое диктует обстановка. Большинству Тельцов сегодня лучше не торопить события и действовать по ситуации. Если в планах важное свидание, звезды советуют отложить его на день или два.
Близнецы
Сегодня у Близнецов романтичный настрой сочетается с оперативностью, повышенной общительностью, предприимчивостью и «спортивным азартом». Последнее, что они будут делать – медлить и выжидать. Многие Близнецы предпочтут активно действовать сами, причем сразу в нескольких направлениях.
Рак
Сегодня Раков обстоятельства вынуждают действовать активнее и смелее, из-за чего они время от времени могут допускать забавные оплошности и попадать в неловкое для себя положение. Важные мероприятия в личной жизни и серьезные беседы с пассией звезды сегодня рекомендуют им отложить.
Лев
Сегодня Львам важно не забывать о главных условиях гармоничных отношений с любимым человеком – динамике и живом интеллектуальном интересе. Развитию романа поспособствуют общие друзья и идеи, познавательные совместные занятия: это не только шанс отлично провести время сейчас, но и задел на будущее.
Дева
Сегодня Девам ситуации позволяют выражать свои любовные симпатии так, как им хочется. Многим Девам помешает спешка, нештатная ситуация или несерьезный настрой момента, обесценивающий силу их эмоций или искажающий смысл их слов. Для значимого свидания или обстоятельной беседы время не лучшее.
Весы
Сегодня Весы великолепно проведут время в обществе любимого человека, если полностью разделят его текущий энергичный и спонтанный настрой, будут готовы немедленно подхватить его инициативу и сумеют соответствовать его динамичным темпам. Если это не так, возможны минуты размолвок или дискомфорта.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может не остаться времени для ухода в тонкие переживания. Бодрый и местами суетный фон дня склоняет скорее к зажигательному флирту и коротким приключениям, чем спокойному погружению в нирвану чувств. Не исключено, что общаться с объектом симпатий придется между делом, на ходу.
Стрелец
Сегодня Стрельцы энергичны, предприимчивы, легки на подъем и не лезут за словом в карман – отличное сочетание для того, чтобы обратить на себя внимание лиц другого пола. Стрельцы, ищущие поводы для новых романтических знакомств, преуспеют чуть меньше, чем Стрельцы, восстанавливающие прежнюю связь.
Козерог
Сегодня для Козерогов тесное общение с партнером может стать утомительным – не потому, что они разлюбили, а потому, что события развиваются в неподходящем для них ритме. Испытав массу разнообразных эмоций, они рискуют так и не получить от сегодняшнего свидания самого, по их мнению, главного.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит отозваться на предложение партнера пообщаться или вместе куда-то отправиться – пусть даже им движет не романтический, а какой-то иной интерес. В ходе легкого живого общения удастся многое обсудить, а совместные короткие приключения дополнительно разожгут взаимную тягу.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит с серьезным видом педалировать в личных отношениях ключевые темы, подчеркивая их важность, а также акцентировать вопросы ответственности, настаивать на соблюдении жестких правил и ритуалов. Лучше жить моментом, обсуждать текущие впечатления и действовать по ситуации.