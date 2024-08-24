Нескончаемый поток креатива – гороскоп на 25 августа

24 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. В этот день взаимодействие Луны и Меркурия наводит на нетипичные мысли, может склонить к излишней болтливости или оригинальной идее.

Фото: rambler