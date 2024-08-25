Кризис постучится в двери – гороскоп на 26 августа

25 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах дает новый импульс к общению, движению или работе, но он может частично блокироваться.

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Гороскоп на сегодня говорит, что явный или скрытый барьер помешает быстрому старту. Тормозить его могут проверки, недомогания или другие обстоятельства. Не исключены опоздания, пробелы в расчетах, обоснованные или надуманные опасения, технические неполадки, неудачные погодные условия. Может быть наказуема излишняя импульсивность или закрыта часть путей. Возможно, придется сбавить скорость, пройти техосмотр или медкомиссию. Многие помехи сохранятся вплоть до ночи. Важные дела и контакты лучше перенести на завтра. Овен Сегодня Овнов обстановка снова пригласит к активности и подвижности. Появятся условия для поездок, оживления личной и деловой переписки, энергоемких тренингов, занятий спортом, для отработки навыков вождения, менеджмента или общения. Одновременно, возникнет помеха, которая сохранится вплоть до ночи и помешает наращивать темп. Это может быть недомогание, технический изъян или скрытый контроль. Телец Сегодня Тельцов звезды предостерегают от скоропалительных деловых решений и спонтанных трат. Даже если обстановка вокруг склоняет к торопливости, суете и быстрым маневрам, есть смысл начать с паузы, экономии ресурсов, проверки расчетов - в противном случае, инициативы этого дня могут негативно отразиться на будущем. Возможно, при детальном изучении вопроса некоторые планы захочется отложить. Близнецы Сегодня Близнецы почувствуют прилив энергии и желание вернуться в активный режим. Часто они будут слушать своего «внутреннего авантюриста», игнорируя обстановку. Звезды советуют сочетать азарт с осмотрительностью и убедиться, что путь свободен: некоторые препятствия остаются в силе и с ними приходится считаться. Это может быть все еще действующее правило, внешний контроль, долг, недомогание. Рак Сегодня Ракам , которые собираются в дорогу или зависимы в своих действиях от других людей, стоит быть осмотрительнее. Не помешает заранее убедиться в надежности помощников и спутников, выбранных или навязанных сервисов, инструментов и техники, узнать расписание, список правил или дорожную обстановку. Есть смысл удвоить бдительность, если вы в чужих краях или сотрудничаете с иностранцами. Лев Сегодня Львов звезды предупреждают, что любой старт может сопровождаться задержками технического или психологического свойства. Прежде всего, это вероятно в делах коллективных. Заминка может охладить пыл, деморализовать и посеять в рядах друзей недоверие. Возможны суеверные страхи. Отменять задуманное не стоит, но не помешает небольшая отсрочка для проверки подозрений или преодоления помех. Дева Сегодня Девам звезды советуют стать более серьезными и целеустремленными, а также более сдержанными, осторожными, дальновидными, ответственными, самостоятельными. Возможно, придется принимать решения и выполнять свой долг без поддержки, в условиях недоверия или непонимания. Не исключен тест на профессионализм. Важно избегать импульсивности, суеты и неоправданного риска, заранее все просчитывать. Весы Сегодня Весам не стоит игнорировать возможные препятствия, иначе они могут напомнить о себе в неудачный момент. Прежде всего, это касается Весов, проходящих лечение или имеющих проблемы со здоровьем. Не в лучшем положении будут Весы, зависящие от своих помощников (особенно, посвященных в их слабости). Звезды советуют сначала минимизировать помехи, а уж потом продолжать работу, общение или путь. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют удвоить осторожность, не позволять себе лихачества под влиянием первого же импульса. Нежелательно поддаваться ни своим собственным порывам, ни влияниям извне. Прежде чем включаться в новые дела или продолжать начатые ранее работы, желательно все досконально проверить (если нужно, повторно) – в противном случае, многие начинания окажутся рискованной авантюрой. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют придирчивее выбирать компанию, партнеров, аудиторию. Также стоит подойти серьезнее к выбору времени и места событий, к их идейной программе, правовой базе и фундаментальной цели. Легкомыслие и небрежность чреваты крахом карьеры или подрывом репутации. Возможно, стоит сократить референтную группу или воздержаться от выпадов в адрес отдельных влиятельных персон. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют включить свое природное системное мышление и с самого начала держаться плана. Полезно заранее оценить состояние дел, процент успеха и возможные риски – особенно, если речь идет о работе, ремонте, лечении, целевом тренинге или содержании животных. Поставленную задачу желательно сузить: распыляя силы в нескольких направлениях, легко стать жертвой спешки и суеты. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют тщательнее планировать свои действия и не спешить с задуманным шагом, пока не уточнена тактика. Не все возможности в этот день доступны: не исключено, что придется выбрать более осторожный подход в делах, любви или игре, умолчать о некоторых из своих чувств или стать чуть умереннее в своих текущих расходах. Уравновесив азарт осторожностью, можно добиться многого. Рыбы Сегодня от Рыб ситуации требуют сдержанности, дальновидности и ответственности. Стоит удвоить осторожность в доме и жилищных делах, а также в профессиональной сфере, карьере и бизнесе. Велика вероятность препятствия, ограничения, проверки на терпение. Есть риск утратить опору, столкнуться с поломкой, вредительством, потерей качества. Важно не поддаться импульсу, инициатива может быть наказуема.