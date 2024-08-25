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Просчитываем каждый шаг – любовный гороскоп на 26 августа

25 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Очень важно думать над каждым словом и действием в своем романе.

Просчитываем каждый шаг – любовный гороскоп на 26 августа
Фото: Image by prostooleh on Freepik
Гороскоп поможет понять, какие возможности и вызовы могут ожидать в течение дня, и как лучше всего использовать энергии дня для достижения успеха и гармонии.

Овен

Сегодня Овны склонны отбросить лишние детали, которые препятствуют их стремительному сближению с объектом симпатий. Они готовы сорваться в путь, как только получат сигнал к действию, а иногда и по собственному почину. Но коварная обстановка порой мешает им лететь к своей пассии на всех парусах.

Телец

Сегодня Тельцы утрачивают часть рычагов, благодаря которым мягко направляли свой роман в гармоничное русло. Возможны сомнения насчет будущего любви. Любые помехи этого дня звезды советуют воспринимать как знак не спешить, например, взять под контроль чувства или обойти стороной какую-то тему.

Близнецы

Сегодня Близнецы, особенно майские, ведут себя согласно своему темпераменту – который, в свою очередь, поддержан или блокирован их текущим настроением. Если утро «не задалось», некоторые Близнецы поддадутся унынию, переживут минуту слабости или столкнутся с объективным препятствием.

Рак

Сегодня Ракам обстановка чаще мешает, чем помогает, но помехи иногда будут являться полезными предостережениями. Если в течение дня появляются сомнения, дурные знаки или плохие предчувствия, стоит к ним прислушаться: возможно, лучше отложить задуманное, например, перенести поездку.

Лев

Сегодня у Львов в любовные планы могут вмешаться внешние обстоятельства или внутренние ощущения. Реальные помехи не обязательны, при неудачной ассоциации с прошлым вполне может разыграться негативная фантазия с букетом суеверий. Звезды считают, что любой барьер преодолим, включая психологический.

Дева

Сегодня Дев ситуации призывают к серьезности и осмотрительности. На первый план могут выйти не личные симпатии, а профессиональные планы и официальные условности. Некоторые Девы столкнутся с игнором. Лучше сразу взять свои эмоции под контроль, чтобы они не обернулись вспышкой в ненужный момент.

Весы

Сегодня для Весов ситуации изначально благоприятны, но пользоваться ими им могут помешать особенности их текущего положения. Именно из-за него (и иногда из-за своих тайных сомнений и застенчивости) они столкнутся с досадной помехой или сами откажутся от некой приятной возможности.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше сдержать свой темперамент – по крайней мере, на первом этапе событий. Слишком резкий всплеск страстей в сочетании с легкомысленным и опрометчивым настроем может приятно пощекотать нервы в моменте, но создать немалые проблемы в личной жизни в долгосрочной перспективе.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов важны стратегические планы и цели любовных отношений, а также их фундамент. Не стоит игнорировать эти вопросы, если впереди долгий роман. Возможно, партнер поставит условия для продолжения встреч или сама ситуация задаст строгие рамки. Есть риск отчуждения и непонимания.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит препятствовать активности любимого человека, но лучше не брать слишком много на себя. Если партнер хочет вам что-то доказать, предоставьте ему такую возможность. Вашим же девизом и правилом должна стать осторожность, умеренность и, в некоторых случаях, недоверчивость.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит останавливаться даже перед очень серьезными препятствиями в любви, но и форсировать события в личной жизни звезды им не советуют. Чтобы инициатива увенчалась успехом, стоит принять во внимание заданные ситуацией рамки и заранее отказаться от бесперспективных путей.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что для них временно закрыты пути успеха, зато возрастает риск системных ограничений и обидных неудач. Дел сердечных это тоже касается. Некоторые Рыбы инстинктивно проявят осторожность и будут правы. Азартным темпераментным Рыбам в этот день лучше не испытывать судьбу.
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