Дотянемся до своих целей – гороскоп на 27 августа

26 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня достаточно энергии для преодоления помех, нередко они будут лишь подзадоривать.

Фото: rambler