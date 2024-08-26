Дотянемся до своих целей – гороскоп на 27 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что в чем-то ожидаются успех, поддержка и везение. Луна в Близнецах подарит нужную контактность, подвижность, возможность обмениваться мыслями и координировать действия. Часто будет выручать ловкость, гибкость и готовность выполнять обходные маневры. Еще один бонус дня - познавательное разнообразие впечатлений. Не все пойдет гладко. Может подвести нервозность, лихачество, пренебрежение правилами. Возможны просчеты, разочарования, забывчивость. День подходит для тренингов по общению, вождению и ориентированию.
Овен
Сегодня у Овнов обстановка вокруг противоречива, информативна и разнообразна. Многие Овны легко в ней ориентируются: в любой ситуации находят возможность для маневра, при виде препятствий ловко задействуют обходные пути. Несмотря на приключения, в этот день можно извлечь массу пользы из общения, разъездов и учебных мероприятий. Подпортить настроение могут мелкие ссоры, поломки или небольшие травмы.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют быть гибкими, подвижными и общительными, но оставаться при этом как можно более аккуратными и дотошными. Под влиянием царящей вокруг суеты и нажимом авантюрно настроенного окружения есть риск проявить легкомыслие, махнуть рукой на правила и забыть об осторожности, и в результате допустить оплошность, ведущую к материальному ущербу, размолвке или иной неприятности.
Близнецы
Сегодня у Близнецов внешние препятствия лишь подогревают азарт. Столкнувшись с помехой, они захотят ее предолеть или обойти, и нередко у них это будет получаться. Однако ситуацию нельзя назвать идеальной и где-то их ждет промах. Их может подвести спешка, забывчивость или раздражительность, неуважение к правилам или невнимание к деталям. Есть риск отдельных неудач, травм, личных и деловых ссор.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют сохранять осторожность в текущих делах и в дороге. Ситуации дня требуют гибкости, расторопности, общительности и находчивости. Возможны поломки, происки конкурентов, вспышки раздражения, моменты досады и разочарования. В утешение будет получен полезный урок на будущее. Новые начинания лучше исключить: они заведут в тупик или станут источником забот, беспокойства.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не отказываться от задуманных акций, но получше готовиться к ним и время от времени сверяться в них с выбранным курсом. Беспечность может обернуться неприятным открытием, потерей доверия или части ресурсов, а неучет прошлого отразится на будущем. У многих Львов в этот день есть талант поддерживать своим словом бодрый дух в команде, им стоит чаще блистать остроумием.
Дева
Сегодня Девам стоит аккуратнее выбирать средства достижения цели: от этого может зависеть их статус, исход дела или судьба отношений. Возможно обострение ситуации в виде аврала, рискованной авантюры, ссоры, кризиса или стресса. Итогом борьбы может стать разочарование в ком-то или в чем-то. Не помешает гибкость, находчивость, ловкость, а также умение иногда отвлекаться и включать чувство юмора.
Весы
Сегодня Весам в ситуациях придется учитывать вероятность неудач, помех и сопутствующего дискомфорта. Успех для них возможен, но может достаться слишком дорого. Причиной часто будет их текущее слабое или зависимое состояние (например, недомогание). Звезды советуют отложить любую бурную активность, но продолжать поддерживать связи с нужными людьми, так как положение дел вскоре начнет улучшаться.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов велика вероятность провести день в режима аврала, суеты или в коварной обстановке, чреватой какими-то беспокойствами. Возможны срочные хлопоты, правильные или ложные сигналы тревоги, аварийные ситуации, деловые и финансовые проблемы, напряженные моменты в личной жизни. Важными условиями успеха будут поддержка связи и готовность с долей юмора обсуждать все текущие неполадки.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов это важный день, если они зависят от чужих мнений, не мыслят своего успеха без популярности и широкого круга связей, включая зарубежные. Главным сюжетом дня может стать вспышка полемики, критичный раунд азартной игры или конкурентной борьбы, судебный иск, супружеский спор. Велик риск разногласий и разочарований. Решающим качеством может стать красноречие, остроумие или эрудиция.
Козерог
Сегодня для Козерогов день может выдаться напряженным. Возможны срочные дела, дополнительные хлопоты, авралы, рискованные мероприятия, проблемы с питомцем. События дня могут стать энергозатратным тренингом, тестом на ловкость или поводом отточить мастерство. Возможны сопутствующие эффекты в виде поломок, ссор, травм и обострения недугов. Может снизиться болевой порог при проведении лечебных манипуляций.
Водолей
Сегодня у Водолеев есть надежда добиться заметных успехов в одной или нескольких областях. У большинства представителей знака будут неплохие шансы в спорте и бизнесе, а также в сфере их активного хобби, в переговорах и интеллектуальных играх. Чтобы снизить риск побочных негативных эффектов, важно считаться с самочувствием и не ставить дела в слишком сильную зависимость от финансового фактора.
Рыбы
Сегодня для Рыб день станет непростым. Возможно, им придется выяснять отношения, проводить срочные работы, отстаивать свои владения или взгляды. Итогом дня для них может стать ошибка, неудача, усталость, разочарование, ссора или потеря опоры. Им важно избегать лишних рискованных шагов. Выиграют Рыбы, знающие меру своей компетенции и ответственности, понимающие границы своих текущих возможностей.