Соблюдаем правила – финансовый гороскоп на 29 августа

Гороскоп уделяет внимание возможным препятствиям и способам их преодоления.
Овен
Сегодня у Овнов день в целом может сложиться неблагоприятно для деловой активности. Основная проблемная зона может быть связана с текущими делами. В трудовом коллективе может царить напряжение и путаница. Звезды рекомендуют вам проявить сдержанность и не вступать в выяснения отношений с коллегами, поскольку это негативно отразится на вашей репутации.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют воздерживаться от участия в рискованных финансовых операциях. Особенно это касается любых форм финансовых спекуляций. При шопинге старайтесь строго контролировать свои расходы, чтобы не нарушить баланса своего бюджета. Не поддавайтесь паническим настроениям и сильно не рискуйте, иначе ваши финансовые ресурсы по итогам дня могут снизиться.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, имеющих доход от использования ресурса недвижимости, в течение дня могут возникнуть осложнения. Причиной напряжения могут стать неоплаченные счета по коммунальным и арендным платежам или разногласия с партнером по поводу условий пользования помещением. Некоторые из запланированных на сегодня дел могут остаться не выполненными.
Рак
Сегодня Ракам, работающим в офисе и имеющим дело с бумагами и отчетами, возможно, предстоит непростой день. Попытки продвинуть движение бумаг по инстанциям может натолкнуться на множество бюрократических препятствий и неувязок. Осторожнее обращайтесь с техническим оборудованием, чтобы не допустить поломки. Есть риск сломать дорогостоящую технику.
Лев
Сегодня у Львов главная задача может сводиться к удержанию финансового баланса бюджета. Дело в том, что любые покупки и вложения в бизнес сегодня могут оказаться крайне неэффективными. Кроме того, в вас может усиливаться дух предпринимательского авантюризма, и вы можете быть склонны втянуть себя в какую-нибудь финансовую авантюру с непредсказуемыми последствиями.
Дева
Сегодня у Дев, работающих в коммунальном хозяйстве и в строительстве, день может быть связан с высокой вероятностью технических сбоев. От проведения пусконаладочных работ пока лучше воздержаться. Могут усилиться противоречия с родственниками в семейном бизнесе. Ваши инициативы по капиталовложениям в базовые статьи бюджета могут не найти поддержки.
Весы
Сегодня для Весов главная проблема этого дня может быть связана с некими внешними обстоятельствами, препятствующими вашей работе. Некоторая несвобода в принятии решений может быть связана с замешательством в связи с поступающей разноречивой и ложной информацией. Деловые поездки могут срываться, поскольку не удается укрепить деловые связи.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют воздерживаться от финансовых инвестиций и крупных покупок в течение всего дня. Это время неблагоприятно для проведения акционерных собраний, коллективных обсуждений планов на будущее и проектно-конструкторских работ. Не торопитесь расходовать деньги на покупку технических новинок – они могут не пригодиться вам в работе.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут осложниться отношения с вышестоящим руководством. Во многом вы сами можете провоцировать конфликт, поскольку склонны вмешиваться в те дела, которые не находятся в вашей компетенции. Звезды советуют вам воздерживаться от излишней активности и проявить больше уступчивости. Не забывайте о субординации и дисциплине труда.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут возникнуть осложнения с представителями фискальных властей. Вам могут устроить проверку, контрольную закупку. А это всегда связано с отвлечением влияния и потерей рабочего времени. Звезды предостерегают от участия в незаконной деятельности и контактов с сомнительными личностями. Не забывайте своевременно оплачивать счета.
Водолей
Сегодня Водолеям, работающим в промышленном производстве, звезды советуют обратить особое внимание на соблюдение правил использования техники. Дело в том, что сегодня может повышаться вероятность поломки дорогостоящего технического оборудования. Устранение самой поломки и ее последствий может привести к дополнительным расходам. Поэтому так важно проявлять аккуратность.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться непростое время в отношениях с деловыми партнерами. Вести переговоры и готовить документы к подписанию не рекомендуется, поскольку сейчас сложно сбалансировать интересы сторон. Кроме того, в текст договора может попасть ошибка. Любой партнерский договор, подписанный в течение дня, вряд ли будет выполняться в последующем.