Веселимся от души – гороскоп на 30 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что оно заставляет искать дополнительную пищу для эмоций и воображения, акцентирует вопросы прошлого или подчеркивает важность духовной жизни. Основная часть дня подходит для отдыха дома или на природе, пребывания в узком кругу семьи или в уединении, погружения в мир кино или музыки. К ночи сменится настроение, возрастет интерес к сильным чувствам и ярким краскам, играм и творчеству. Может вдруг потянуть на общение и развлечения. День может закончиться новостью, поздним свиданием или ночной вечеринкой.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что основная часть этого дня не слишком хороша для активных занятий, общения и стремительных перемещений, зато очень подходит для отдыха дома или на природе, уединения в покое и тишине. Стоит ловить момент, если хочется немного расслабиться: к ночи появится повод для подвижности, креатива и развлечений, может прийти известие, наметиться прогулка, вечеринка или свидание.
Телец
Сегодня для Тельцов основная часть дня обещает пройти спокойно и без особых сюрпризов. Многое пойдет по их плану или не будет противоречить их привычкам. Отсутствие лишней спешки и суеты позволит никуда не торопиться, за многими делами можно будет слушать музыку или предаваться мечтам. К ночи обстановка оживится. Может заиграть более яркими красками домашняя атмосфера, творческая мысль или личная жизнь.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут спокойно заниматься рутиной, например, совершать плановые покупки. Время, проведенное таким образом, не будет потрачено впустую, а скучать не дадут забавные недоразумения. Все самое интересное и приятное ожидается в конце этого дня. Ближе к ночи ожидаются приятные известия и яркие идеи, может наметиться свидание, поездка, поход в гости или веселая вечеринка.
Рак
Сегодня у Раков есть еще один день для сохранения фокуса на самих себе. Вплоть до вечера они могут прислушиваться к своим ощущениям, заниматься удовлетворением своих нужд и следовать своим планам. Возможно, им придется стоять перед дилеммой. На ночь глядя у многих Раков сменится настрой и появится каприз. Возможно навязчивое желание что-то купить или продать, сделать себе или кому-то другому подарок.
Лев
Сегодня у Львов основная часть дня не слишком подходит для внешней активности. Они потеряют немного, если проведут ее дома или в уединении. Ближе к ночи у них появится повод блеснуть красноречием или обаянием, гармонизировать отношения (особенно, если они рождены в июле). Также возможно, в конце дня они начнут подумывать о какой-то покупке, как вложении в себя, в свое здоровье или привлекательность.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют отдыхать в кругу друзей и близких. Если на повестке дня какие-то дела, в них желательно проявить осмотрительность и дальновидность. Не помешает держать под контролем эмоции и оглядываться на правила. Сменить тон общения удастся лишь поздним вечером: в это время можно будет чаще позволять себе шутки и яркое креативное мышление, не исключены новости и предложения.
Весы
Сегодня у Весов значительная доля этих суток может уйти на выполнение профессионального долга или решение семейных проблем, на бытовые житейские хлопоты и домашние заботы. Лишь в самом конце дня у них появится возможность сменить обстановку, манеру общения и свой образ, дать волю своим личным симпатиям, развлечься и получить от жизни удовольствие. Приятный финал дня затмит его рутинную основную часть.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день поможет сохранять душевное равновесие и даст им ориентиры на случай колебаний. Многое им будет подсказывать собственное чутье. В течение дня вряд ли случится что-то новое, поэтому можно спокойно дорабатывать свои планы или ожидать нового поворота событий. Не исключено, что он запоздает и ожидаемые новости придут в самом конце дня, дав пищу для мыслей или эмоций на всю ночь.
Стрелец
Сегодня Стрельцам мешает вернуться к привычному ритму жизни их собственная повышенная эмоциональность или внешняя обстановка, создающая помехи. Вплоть до позднего вечера у них может не быть настроения общаться или возможности связаться с нужными им людьми. Не исключены периоды негативных переживаний, душевной или телесной слабости. К ночи придет приятное известие или наладится нужный контакт.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют ориентироваться на эмоциональную атмосферу вокруг или настроения нужных людей, выбирая в соответствии с ними свою тактику. Этот день помогает стабилизации отношений там, где наличествует полное доверие. В сомнительных случаях будет уместен тонкий компромисс, особенно, в семейных делах. К ночи внимание может привлечь творческий, любовный или материальный вопрос.
Водолей
Сегодня Водолеев может вплоть до вечера удерживать рутина. Их поведение часто будет подчинено служебному расписанию, традициям, нуждам семьи или текущему состоянию здоровья. Часть своих душевных сил желательно приберечь на вечер: возможно, в конце дня будут затронуты личные интересы или чувства. Может поступить приятное предложение или сообщение, требующее эмоциональной обратной связи.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют отдыхать или не переутомляться. Хорошо, если на этот день придется плановая пауза в делах. Удерживать душевное равновесие поможет давнее хобби, близкое к профессии, наведение порядка в доме или контроль за нуждами детей. О качестве отдыха скажет вечерний настрой: добрым знаком будет отсутствие недомоганий, всплеск позитивных эмоций, игривости или творческой мысли.