Смотрим на все позитивно – гороскоп на 31 августа

30 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Льва не одобряет серьезность и замкнутость, настраивает на игру, флирт, веселье или творческое мышление.

Фото: rambler