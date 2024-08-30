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Смотрим на все позитивно – гороскоп на 31 августа

30 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Льва не одобряет серьезность и замкнутость, настраивает на игру, флирт, веселье или творческое мышление.

Смотрим на все позитивно – гороскоп на 31 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что также она не против дипломатичного «светского» общения с обменом комплиментами и уходом от разногласий. Лучше не планировать на этот день уборку, скрупулезные расчеты и другие скучные дела. Желательно настроиться на отдых, интересное позитивное общение или креативное хобби, на общую подвижность без сильных перегрузок. В поле интересов могут попасть экскурсии, игры, контакты с детьми. Взгляд могут привлекать яркие визуальные эффекты, модные тенденции, рекламные акции.

Овен

Сегодня Овны могут использовать день для отдыха, флирта, общения с детьми и друзьями, а также активных занятий спортом и творческим хобби, развития своих писательских и художественных талантов. Звезды советуют не откладывать финальные важные поездки и встречи, размещение фото- и видеоматериалов, литературные публикации: лучше, если такие мероприятия будут запланированы на сегодня или на завтра.

Телец

Сегодня у Тельцов может найтись повод для более тесного общения с домочадцами, любимым человеком, друзьями или детьми. Возможно, появится тема для постоянного и оживленного контакта на все выходные. Особый интерес в этот день могут вызвать детали, связанные с отдыхом, развлечениями, творчеством, семейными и детскими праздниками, с украшением или обновлением дома и прилегающей к нему территории.

Близнецы

Сегодня для Близнецов это удачный день. Его главный бонус – позитивная обстановка, поддерживающая их интересы. Для них открыты нужные маршруты и каналы связи, пути к успеху в любви, учебе, творчестве, бизнесе и посредничестве. Звезды советуют не просто прожигать жизнь и приятно проводить время, а действовать с определенной целью: запас личной энергии иссякает, времени для супер-активности все меньше.

Рак

Сегодня у Раков день может обратить внимание на темы, связанные с деньгами и шопингом, а также с нуждами детей, с выбором подарков или оплатой развлечений. В общении сегодня могут привлекать ситуации игры и флирта, обсуждения покупок и отзывы о товарах. В деловой сфере предметом интереса могут стать рекламные материалы и быстрые сделки. Успеху помогут такие качества, как общительность и остроумие.

Лев

Сегодня Львы становятся общительнее и нуждаются в приятной компании. Они не откажутся от приглашения в гости или свидания. Многие Львы начнут искать нужную им информацию или повод для демонстрации своих литературных талантов. День создаст им для этого неплохие условия: поможет наладить связь, найти тему для статьи или отзыв об интересующем товаре, взяться за подготовку фото- или видеоматериала.

Дева

Сегодня Девы могут выбрать режим увлекательного общения, занимательного чтения, флирта или уединенных размышлений - важно, чтобы ситуация давала им достаточно пищи для ума и креатива. Этот день не располагает к чрезмерной серьезности, но многим Девам будет полезно найти время для раздумий о себе, например, о своем скрытом творческом потенциале. Для Дев-родителей будет важным общение с детьми.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют выбирать для себя неформальное общение, режим творчества, отдыха или развлечений. День обещает быть приятным, если оказаться в подходящей компании. Он способствует контакту с детьми и друзьями, помогает скрасить скуку и вынужденное одиночество. Также он благоприятствует оживлению романтического общения, знакомствам, флирту, возобновлению прерванной любовной истории.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов этот день может ознаменоваться важным разговором или подготовкой к нему. Главной темой дня может стать собеседование, выступление, публикация каких-то материалов. Большое значение в эти сутки может иметь мнение начальства, детей, публики, друзей, учителей. Также для достижения цели могут потребоваться остроумие и ловкость. Важные составляющие успеха в бизнесе – реклама и связи.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов возрастает вероятность получения вестей из далеких краев, активизации деловых и романтических связей. Общий фон событий обещает быть приятным. День добавит оптимизма, остроумия, находчивости, творческих идей и предприимчивости в бизнесе, откроет нужные пути и каналы связи. В случае расхождения взглядов это подходящий момент для попытки наладить пошатнувшееся взаимопонимание.

Козерог

Сегодня Козерогов день побуждает мыслить неординарно и творчески. Простимулировать их на креатив может нештатная ситуация, из которой им очень захочется найти остроумный выход. Наиболее мощной мотивацией сегодня может оказаться любовный или финансовый интерес. Козерогов-родителей могут мотивировать на необычные решения нужды детей. Недостатком идей этого дня может стать слабая проработка деталей.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют быть готовыми к диалогу: нужные люди словоохотливы и часто сами ищут общения. Есть дать им высказаться, можно узнать много интересного, поэтому порой будет важнее слушать, чем говорить. Это хороший день для возобновления переговоров и сотрудничества, юридических и других консультаций, обмена комплиментами и симпатиями, супружеских бесед, флирта, общения с детьми.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не упускать детали: они будут существенной частью рутинных и творческих процессов, могут сыграть ключевую роль в общении с людьми или в понимании сути вещей. В частности, не стоит упускать мелочи на этапе завершения сложных проектов, при устройстве на работу, в процессе обучения детей и лечения заболеваний. Могут быть важными технические, юридические или эстетические моменты.
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