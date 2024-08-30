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Осторожнее с деньгами – финансовый гороскоп на 31 августа

30 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Лучше, если кошелек сегодня будет закрыт.

Осторожнее с деньгами – финансовый гороскоп на 31 августа
Фото: Image by rawpixel.com on Freepik

Наш гороскоп предлагает советы по избеганию возможных конфликтов и улучшению финансового положения.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться не вполне однозначно для деловой активности день. Вы можете с хорошим настроением браться за текущие дела и действуете весьма целеустремленно. Могут сложиться конструктивные отношения между начальством и подчиненными. Вместе с тем, звезды советуют не смешивать дружеские и деловые отношения. Дружеская услуга может обернуться финансовым ущербом.

Телец

Сегодня у Тельцов день в бизнесе может открыть новые перспективы. Вы сможете достигнуть успеха благодаря расширению и экспансии своего бизнеса. Утром может быть наиболее продуктивное время, поэтому старайтесь долго не раскачиваться и приступать пораньше к работе. Однако в трудовом коллективе вы можете столкнуться с недоброжелательностью коллег, их интригами.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут сложиться благоприятные обстоятельства для капиталовложений в недвижимость и в техническую модернизацию. Можно заниматься оформлением ипотечного кредита. Успешно идут работы по ремонту и техническому переоборудованию цехов, мастерских. А вот финансовым спекулянтам следует проявить осмотрительность при вложениях.

Рак

Сегодня Раки, занимающиеся торгово-закупочной деятельностью, могут почувствовать значительное улучшение в делах в первой половине дня. Успех ждет консультантов, секретарей, продавцов, таксистов, парикмахеров, работники социальных учреждений. Деловую встречу лучше всего запланировать на утро. В конце дня старайтесь выполнять обычную рутинную работу.

Лев

Сегодня Львы, которые последнее время были заняты поисками новой работы, наконец-то могут найти приемлемый для себя вариант. Львы, работающие по найму в сфере услуг, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Наиболее проблемной темой дня могут стать деловые поездки с целью укрепления деловых связей. В пути вы можете столкнуться с непредвиденными препятствиями.

Дева

Сегодня Девы могут почувствовать прилив оптимизма и творческий настрой. Звезды советуют вам проявлять инициативу в делах с утра пораньше – так вы сможете успеть сделать больший объем работы. Вместе с тем это неблагоприятный день для капиталовложений. Наиболее выгодная тактика сейчас - накопление, аккумулирование финансов под будущие вложения. Но с покупками пока лучше подождать.

Весы

Сегодня у Весов могут складываться удачные обстоятельства для получения дополнительных доходов. Вы можете добиться успеха в любых делах, которые требуют скрытности и незаметны для окружающих. Можно обращаться за помощью к влиятельным покровителям. Вместе с тем старайтесь в любом деле воздерживаться от проявления инициативы. Личные начинания могут привести к неприятностям.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточить внимание на повышении своего профессионального уровня. В первой половине дня вы с легкостью сможете усвоить ту информацию, которая раньше вас пугала своей сложностью. Удачный день для проведения деловых встреч. Вы сможете преуспеть в работе с документами. Вместе с тем не рекомендуется заниматься тайной деятельностью.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды могут открывать новые перспективы продвижения вверх по карьерной лестнице. Если вы работаете по найму, то начальство может заметить и оценить по достоинству ваши способности. Особенно высоко может цениться ваше умение быстро решать практические вопросы. Вместе с тем, те из вас, чей бизнес связан с заграницей, могут столкнуться с препятствиями.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют предпринимать активные шаги по расширению бизнеса. Хорошо пойдет сотрудничество с иностранными партнерами. Наиболее результативно пойдет работа с утра, поэтому старайтесь не терять много времени на долгую раскачку. Вместе с тем неприятная ситуация может сложиться у тех, кто имеет непогашенную задолженность по долгам – могут напомнить о себе кредиторы.

Водолей

Сегодня у Водолеев первая половина дня может сложиться благоприятно для урегулирования вопросов в отношениях с налоговой инспекцией. Все, кто работает в ночных заведениях, ресторанах, базах отдыха, санаториях, получат сегодня неплохую прибавку к основному заработку. При наличии свободных финансовых ресурсов в первую очередь направляйте деньги на досрочное погашение кредитов.

Рыбы

Сегодня у Рыб день может сложиться удачно для укрепления делового партнерства и для работы с клиентами в сфере услуг. Вместе с основным партнером вы можете выйти на новые договоренности или проекты, которые откроют перспективу вашему бизнесу. Вместе с тем звезды советуют вам воздерживаться от финансовых операций по безналичным расчетам – опасайтесь обмана.
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